Nvidia RTX 50 serisinde 8GB dönemi: Bellek maliyetleri planları değiştirdi

Tam Boyutta Gör Son dönemde AI patlaması nedeniyle artan bellek maliyetleri, Nvidia'nın tedarik planlarını değiştirmeye başladı. Öyle ki uzun süredir yolda olduğu konuşulan RTX 50 SUPER serisi ertelenirken, şirketin RTX 3060 modellerini geri getireceği paylaşılmıştı. Son olarak Çin kaynaklı yeni raporlara göre şirket, 2026 yılı boyunca üretim ve sevkiyat odağını yüksek kapasiteli modellerden uzaklaştırarak 8 GB bellekli ekran kartlarına kaydırıyor.

Yüksek VRAM'li modeller ikinci planda

Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti 16 GB ve RTX 5070 Ti modellerinin sevkiyatlarını azaltma kararı aldı. Buna karşılık RTX 5060 ve RTX 5060 Ti 8 GB varyantları, RTX 50 serisinin ana hacim modelleri hâline getiriliyor. Bu değişimin arkasındaki temel neden ise bellek yongası maliyetlerindeki artış.

GDDR7 fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, yüksek VRAM kapasiteli kartların üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor. Nvidia'nın 8 GB modellere yönelmesi, kart başına bellek kullanımını düşürerek maliyet baskısını sınırlamayı hedefliyor. Raporda, RTX 5060 Ti 16 GB ve üzeri modellerde arzın daralmasının özellikle Avrupa ve Japonya pazarlarında hissedildiği söyleniyor.

Bu bölgelerde RTX 5070 Ti ve RTX 5080 gibi üst segment kartların stokları tükenirken, yüksek talebe rağmen sevkiyatların sınırlı kaldığı aktarılıyor. Çin pazarına özel paylaşılan detaylarda ise RTX 5060 ve RTX 5060 Ti 8 GB modellerinin, RTX 50 serisinin satış hacminin büyük bölümünü oluşturacağı yönünde.

Bellek fiyatlarındaki yükseliş devam ederse, Nvidia'nın 8 GB bellekli kartlara ağırlık vermesi, üretim sürekliliğini korumak adına daha da belirgin bir strateji hâline gelebilir.

