Micron’dan bellek krizi açıklaması: “Eşi benzeri görülmemiş”

Micron operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Manish Bhatia, New York eyaletinde kurulacak 100 milyar dolarlık yeni üretim tesisinin temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, sektörde yaşanan tabloyu “eşi benzeri görülmemiş” sözleriyle tanımladı. Şirketin Aralık ayında paylaştığı öngörülerin de bu tabloyla güçlendiğini belirten Bhatia, yapay zeka altyapısına yönelik talebin arz dengesini kökten bozduğunu ifade etti.
Bhatia’ya göre yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM), sektör genelindeki üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketiyor. Bu durum, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar gibi geleneksel segmentler için ciddi bir bellek açığı yaratıyor. Artan baskı nedeniyle PC ve akıllı telefon üreticileri, 2026 sonrası için bellek tedarikini şimdiden güvence altına almaya çalışıyor.
Önümüzdeki dönemde talebi daha da yukarı çekecek alanlar arasında otonom araçlar ve insansı robotlar da yer alıyor. Micron, bu yeni kullanım alanlarının bellek ihtiyacını kalıcı biçimde artıracağı görüşünde.
Sevkiyatlar düşüyor, üreticiler uyarıyor
Araştırma şirketi Counterpoint Research, bellek kıtlığının maliyetleri yukarı çekmesi nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 2,1 gerileyebileceğini öngörüyor. Benzer şekilde Dell Technologies gibi PC üreticileri de devam eden arz sıkıntısının kendilerini etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor.
Yapay zeka rüzgarı, bellek sektöründeki büyük oyuncuların borsa performansına da yansıdı. Micron, SK Hynix ve Samsung Electronics, 2025 boyunca hisselerinde güçlü yükselişler kaydetti. SK Hynix ve Micron, 2026 yılına ait tüm bellek üretiminin şimdiden satıldığını açıkladı. Bu yoğun talep ortamında Micron, stratejik kurumsal müşterilere -özellikle Nvidia’ya- öncelik verebilmek için Crucial markalı tüketici bellek işinden çıkma kararı aldı.
Yeni tesisler kuruluyor
Tüm bu adımlar, Micron’ın DRAM üretiminin yüzde 40’ını ABD topraklarına taşıma hedefinin bir parçası. Ancak bununla da sınırlı değil. Micron aynı zamanda Tayvan’da mevcut bir fabrikaya sahip araziyi 1,8 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Mevcut altyapının devralınması sayesinde yeni fabrikanın devreye alınma süresi önemli ölçüde kısalacak. Micron, 2027’nin ikinci yarısında DRAM wafer üretiminde anlamlı hacimlere ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: