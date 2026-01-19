Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron’dan bellek krizi açıklaması: “Eşi benzeri görülmemiş”

    AI altyapısına yönelik yüksek bant genişlikli bellek ihtiyacı, küresel çip arzını benzeri görülmemiş bir baskı altına aldı. Micron ise durumu “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

    Micron’dan bellek krizi açıklaması: “Eşi benzeri görülmemiş” Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın önemli tedarikçilerinden biri olan Micron Technology, yapay zeka odaklı yarı iletken talebinin küresel bellek pazarında tarihi bir darboğaz yarattığını açıkladı. Şirket, özellikle son çeyrekte hızlanan bellek çipi kıtlığının bu yılın ötesine taşacağını ve sorunun kısa vadede hafiflemesinin beklenmediğini vurguladı.

    Micron operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Manish Bhatia, New York eyaletinde kurulacak 100 milyar dolarlık yeni üretim tesisinin temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, sektörde yaşanan tabloyu “eşi benzeri görülmemiş” sözleriyle tanımladı. Şirketin Aralık ayında paylaştığı öngörülerin de bu tabloyla güçlendiğini belirten Bhatia, yapay zeka altyapısına yönelik talebin arz dengesini kökten bozduğunu ifade etti.

    Bhatia’ya göre yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM), sektör genelindeki üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketiyor. Bu durum, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar gibi geleneksel segmentler için ciddi bir bellek açığı yaratıyor. Artan baskı nedeniyle PC ve akıllı telefon üreticileri, 2026 sonrası için bellek tedarikini şimdiden güvence altına almaya çalışıyor.

    Önümüzdeki dönemde talebi daha da yukarı çekecek alanlar arasında otonom araçlar ve insansı robotlar da yer alıyor. Micron, bu yeni kullanım alanlarının bellek ihtiyacını kalıcı biçimde artıracağı görüşünde.

    Sevkiyatlar düşüyor, üreticiler uyarıyor

    Micron’dan bellek krizi açıklaması: “Eşi benzeri görülmemiş” Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Jiemian’in haberine göre Xiaomi, Oppo ve Transsion gibi büyük Çinli akıllı telefon üreticileri artan bellek maliyetleri nedeniyle 2026 sevkiyat hedeflerini aşağı çekmeye başladı. Özellikle Oppo’nun tahminlerini yüzde 20’ye varan oranlarda düşürdüğü belirtiliyor.

    Araştırma şirketi Counterpoint Research, bellek kıtlığının maliyetleri yukarı çekmesi nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 2,1 gerileyebileceğini öngörüyor. Benzer şekilde Dell Technologies gibi PC üreticileri de devam eden arz sıkıntısının kendilerini etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor.

    Yapay zeka rüzgarı, bellek sektöründeki büyük oyuncuların borsa performansına da yansıdı. Micron, SK Hynix ve Samsung Electronics, 2025 boyunca hisselerinde güçlü yükselişler kaydetti. SK Hynix ve Micron, 2026 yılına ait tüm bellek üretiminin şimdiden satıldığını açıkladı. Bu yoğun talep ortamında Micron, stratejik kurumsal müşterilere -özellikle Nvidia’ya- öncelik verebilmek için Crucial markalı tüketici bellek işinden çıkma kararı aldı.

    Yeni tesisler kuruluyor

    Micron’dan bellek krizi açıklaması: “Eşi benzeri görülmemiş” Tam Boyutta Gör
    Rakipleri gibi Micron da AI talebini doyurmak için yeni tesisler kuruyor. 100 milyar dolarlık proje kapsamında her biri yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde dört DRAM fabrikası kurulacak. İlk wafer’ların 2030 yılında üretim hatlarından çıkması planlanıyor. New York dışında Idaho’daki Ar-Ge tesislerinin yanında iki fabrika kapasiteli yeni bir üretim alanı da kuruluyor. İlk Idaho fabrikası 2027’de üretime başlayacak, ikinci tesis için ise planlama çalışmaları devam ediyor. Buna ek olarak Virginia’daki mevcut üretim tesisinde de modernizasyon ve genişleme yatırımları yürütülüyor.

    Tüm bu adımlar, Micron’ın DRAM üretiminin yüzde 40’ını ABD topraklarına taşıma hedefinin bir parçası. Ancak bununla da sınırlı değil. Micron aynı zamanda Tayvan’da mevcut bir fabrikaya sahip araziyi 1,8 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Mevcut altyapının devralınması sayesinde yeni fabrikanın devreye alınma süresi önemli ölçüde kısalacak. Micron, 2027’nin ikinci yarısında DRAM wafer üretiminde anlamlı hacimlere ulaşmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizilab dizi indirme gnç yıldız toplama hilesi 1.5 tsi motor opel corsa 1.2 t edition yorum 1.78 boy erkek ünlüler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum