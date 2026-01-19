Micron’dan bellek krizi açıklaması: “Eşi benzeri görülmemiş”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın önemli tedarikçilerinden biri olan Micron Technology, yapay zeka odaklı yarı iletken talebinin küresel bellek pazarında tarihi bir darboğaz yarattığını açıkladı. Şirket, özellikle son çeyrekte hızlanan bellek çipi kıtlığının bu yılın ötesine taşacağını ve sorunun kısa vadede hafiflemesinin beklenmediğini vurguladı.

Micron operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Manish Bhatia, New York eyaletinde kurulacak 100 milyar dolarlık yeni üretim tesisinin temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, sektörde yaşanan tabloyu “eşi benzeri görülmemiş” sözleriyle tanımladı. Şirketin Aralık ayında paylaştığı öngörülerin de bu tabloyla güçlendiğini belirten Bhatia, yapay zeka altyapısına yönelik talebin arz dengesini kökten bozduğunu ifade etti.

Bhatia’ya göre yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM), sektör genelindeki üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketiyor. Bu durum, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar gibi geleneksel segmentler için ciddi bir bellek açığı yaratıyor. Artan baskı nedeniyle PC ve akıllı telefon üreticileri, 2026 sonrası için bellek tedarikini şimdiden güvence altına almaya çalışıyor.

Önümüzdeki dönemde talebi daha da yukarı çekecek alanlar arasında otonom araçlar ve insansı robotlar da yer alıyor. Micron, bu yeni kullanım alanlarının bellek ihtiyacını kalıcı biçimde artıracağı görüşünde.

Sevkiyatlar düşüyor, üreticiler uyarıyor

Tam Boyutta Gör Çin merkezli Jiemian’in haberine göre Xiaomi, Oppo ve Transsion gibi büyük Çinli akıllı telefon üreticileri artan bellek maliyetleri nedeniyle 2026 sevkiyat hedeflerini aşağı çekmeye başladı. Özellikle Oppo’nun tahminlerini yüzde 20’ye varan oranlarda düşürdüğü belirtiliyor.

Araştırma şirketi Counterpoint Research, bellek kıtlığının maliyetleri yukarı çekmesi nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 2,1 gerileyebileceğini öngörüyor. Benzer şekilde Dell Technologies gibi PC üreticileri de devam eden arz sıkıntısının kendilerini etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor.

Yapay zeka rüzgarı, bellek sektöründeki büyük oyuncuların borsa performansına da yansıdı. Micron, SK Hynix ve Samsung Electronics, 2025 boyunca hisselerinde güçlü yükselişler kaydetti. SK Hynix ve Micron, 2026 yılına ait tüm bellek üretiminin şimdiden satıldığını açıkladı. Bu yoğun talep ortamında Micron, stratejik kurumsal müşterilere -özellikle Nvidia’ya- öncelik verebilmek için Crucial markalı tüketici bellek işinden çıkma kararı aldı.

Yeni tesisler kuruluyor

Tam Boyutta Gör Rakipleri gibi Micron da AI talebini doyurmak için yeni tesisler kuruyor. 100 milyar dolarlık proje kapsamında her biri yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde dört DRAM fabrikası kurulacak. İlk wafer’ların 2030 yılında üretim hatlarından çıkması planlanıyor. New York dışında Idaho’daki Ar-Ge tesislerinin yanında iki fabrika kapasiteli yeni bir üretim alanı da kuruluyor. İlk Idaho fabrikası 2027’de üretime başlayacak, ikinci tesis için ise planlama çalışmaları devam ediyor. Buna ek olarak Virginia’daki mevcut üretim tesisinde de modernizasyon ve genişleme yatırımları yürütülüyor.

Tüm bu adımlar, Micron’ın DRAM üretiminin yüzde 40’ını ABD topraklarına taşıma hedefinin bir parçası. Ancak bununla da sınırlı değil. Micron aynı zamanda Tayvan’da mevcut bir fabrikaya sahip araziyi 1,8 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Mevcut altyapının devralınması sayesinde yeni fabrikanın devreye alınma süresi önemli ölçüde kısalacak. Micron, 2027’nin ikinci yarısında DRAM wafer üretiminde anlamlı hacimlere ulaşmayı hedefliyor.

