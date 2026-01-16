Giriş
    Asus, RTX 5070 Ti ve 5060 Ti 16GB üretimini durdurdu: Nvidia’dan açıklama geldi

    Asus, bellek tedarik sıkıntısı nedeniyle RTX 5070 Ti ve 5060 Ti 16GB ekran kartlarının üretimini noktalıyor. Öte yandan Nvidia ise arzın kısıtlı olduğunu ve sevkiyatların sürdüğünü söylüyor.

    Asus, RTX 5070 Ti ve 5060 Ti 16GB üretimini durdurdu Tam Boyutta Gör
    Asus’un süregelen bellek sıkıntısı nedeniyle RTX 5070 Ti ve 5060 Ti 16GB ekran kartlarının üretimini durdurduğu bildirildi. Şirket, modellerin yaşam döngüsünü tamamladığını belirterek, artık bu kartların üretimini sürdürmeyeceğini aktardı. Bu gelişme, özellikle yüksek kapasiteli bellek talebinin arttığı günümüz ekonomik ortamında dikkat çekiyor.

    Ekran kartı kıtlığı başladı

    Tüm bu söylemler YouTube kanalı Hardware Unboxed ile Asus arasında yapılan görüşmeye dayanıyor. Kanala göre Asus, RTX 5070 Ti özelinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşıyor. 5060 Ti 16GB modelinin de üretiminin neredeyse sona erdiği, Asus’un bu modeli de artık üretmeyeceği ifade ediliyor.

    Öte yandan Nvidia tarafından da önemli bir açıklama geldi. Nvidia, arz sıkıntısını onaylayarak şunları söyledi: “GeForce RTX GPU'lara olan talep güçlü ve bellek arzı kısıtlı. Tüm GeForce SKU'larını sevk etmeye devam ediyoruz ve bellek kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için tedarikçilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz.”

    Bununla birlikte perakendecilerin de 5070 Ti stoklarına ulaşamaması nedeniyle ürünün fiilen piyasadan kalkmış olduğu vurgulanıyor. Bu durum, özellikle yapay zeka sektörünün RAM ve diğer bilgisayar bileşenlerine olan talebi artırmasıyla bağlantılı. Veri merkezi altyapı şirketlerinin yoğun talepleri, bellek üreticilerinin üretim hatlarını yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ürünlerine kaydırmasına neden oldu. Bu da tüketici tarafında RAM, GPU ve SSD fiyatlarının ciddi şekilde artmasına yol açtı. Kriz o kadar büyük ki Micron, tüketici markası Crucial’ın üretimini durdurup yalnızca yapay zeka odaklı çözümler sunacağını duyurdu.

    Asus ise Nvidia’nın partneri olarak bellek sıkıntısına dair açıklama yapan ilk şirket oldu. Ancak burada ilginç bir durum da var. Asus, Msi, ASrock gibi firmalar Nvidia ve AMD’nin ekran kartlarını üretirken bu şirketlerden hem GPU’yu hem de belleği tedarik ediyordu. Görünüşe göre kriz o kadar büyük ki şirketler, partnerlerinden belleği kendilerinin temin etmesini istiyor. Ancak yaşanan durumunun bununla ilgili olup olmadığına dair net bir bilgi yok.

    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

