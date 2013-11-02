Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cm Storm'dan oyuncular özel klavye ve fare seti: Devastator

5 yıl
1,5b
1
27
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cm Storm'dan oyuncular özel klavye ve fare seti: Devastator
CM Storm markası altında oyunculara özel donanım ürünleri hazırlayan Cooler Master, ürün gamına Devastator isimli klavye ve fare setini eklediğini duyurdu.
Hem teknik detayları hem de tasarım yapısıyla oyunların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan Devastator, içerisinde MS2K fare ile MB24 klavye modellerini barındırıyor. Bu ürünlerden MS2K fare, ergonomik tasarım yapısıyla dikkat çekiyor ve özel tuşu ile 800 - 1600 ve 2000 DPI modları arasında hızlı geçiş imkanı tanıyor. Mavi renkli LED aydınlatma sistemiyle gelen fare, 119.1 x 64.6 x 36.7mm boyuta ve 128 gram ağırlığa sahip. Setin diğer üyesi MB24 klavye modeli ise bilek destekli özel yapısıyla ağrı sorunlarının önüne geçebiliyor ve MS2K gibi LED arka aydınlatma sistemiyle geliyor. Gövdesinde medya ve ses kontrol amaçlı özel tuşlar taşıyan klavye, 449.7 x 148.4 x 35.6 mm boyuta ve 898 gram ağırlığa sahip. İki üründe bilgisayar sistemleriyle USB üzerinde iletişim sağlıyor.
CM Storm tarafından tanıtılan klavye fare ve seti Devastator, 40 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. 
 
Cm Storm'dan oyuncular özel klavye ve fare seti: Devastator

http://www.guru3d.com/news_story/cooler_master_cm_storm_devastatorit_is_a_killer_keyboard.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Recharged 5 yıl en beğenilen
Fiyatına göre iyi olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Basteryus 5 yıl
enter tuşu küçük olmasaydı seçeneklerim arasındaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9CB19E078 5 yıl
amazon satış fiyatı 30 dolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coolermaster_Türkiye 5 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

Devastator klavye-fare setimiz Türkiye'de satışa sunulmuştur. Gameekstra, Sanalmarketim, İnventus firmalarından temin edebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 5 yıl
iyi güzel de benim kullanımıma göre bir tuş eksik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 5 yıl
iyi güzel de benim kullanımıma göre bir tuş eksik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jet lag 5 yıl
yazıldı mı bilmiyorum ama Türkiye'de nerede satılır bu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vahsisalata 5 yıl
sol tarafta windows tuşu mu var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
fiyatı iyimiş, ama daha kaliteli ürün arıyorsanız razer'in ürünlerine göz atın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 5 yıl
klavye mouse arayışım sona ermiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Agrasif bir tasarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 5 yıl
Nerden alabiliriz bende bu aralar fare klavye derdindeyim. Yurtdışından gelir gımruksuz bu fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1548 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Fare ve
2 etiket daha oyuncu Klavye
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GS70 Stealth video inceleme "Oyun odaklı ince dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim