Cm Storm'dan oyuncular özel klavye ve fare seti: Devastator

CM Storm markası altında oyunculara özel donanım ürünleri hazırlayan Cooler Master, ürün gamına Devastator isimli klavye ve fare setini eklediğini duyurdu.

Hem teknik detayları hem de tasarım yapısıyla oyunların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan Devastator, içerisinde MS2K fare ile MB24 klavye modellerini barındırıyor. Bu ürünlerden MS2K fare, ergonomik tasarım yapısıyla dikkat çekiyor ve özel tuşu ile 800 - 1600 ve 2000 DPI modları arasında hızlı geçiş imkanı tanıyor. Mavi renkli LED aydınlatma sistemiyle gelen fare, 119.1 x 64.6 x 36.7mm boyuta ve 128 gram ağırlığa sahip. Setin diğer üyesi MB24 klavye modeli ise bilek destekli özel yapısıyla ağrı sorunlarının önüne geçebiliyor ve MS2K gibi LED arka aydınlatma sistemiyle geliyor. Gövdesinde medya ve ses kontrol amaçlı özel tuşlar taşıyan klavye, 449.7 x 148.4 x 35.6 mm boyuta ve 898 gram ağırlığa sahip. İki üründe bilgisayar sistemleriyle USB üzerinde iletişim sağlıyor.

CM Storm tarafından tanıtılan klavye fare ve seti Devastator, 40 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

http://www.guru3d.com/news_story/cooler_master_cm_storm_devastatorit_is_a_killer_keyboard.html