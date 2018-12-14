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Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor

İspanya’da gerçekleştirilen bir araştırmada, çocuklarda dikkat eğitiminin zeka ve öğrenme kabiliyetlerini arttırdığını ortaya koyuyor. Eğitimcinin desteği eğitimin faydasını büyük ölçüde arttırıyor.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Çocukların zeka ve öğrenme gelişimlerinde dikkat kontrolü büyük öneme sahiptir. Bu durumu araştırmak isteyen İspanya Granada Üniversitesi’nden bir grup bilim adamı, okul öncesi çocukları bilgisayar tabanlı dikkat eğitimine tabi tutarak zeka skoru ve beyin fonksiyonlarını izlemişler.
Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor

Zeka, Beyin ve Davranış Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen testler neticesinde dikkat eğitimine katılan çocukların zeka skorlarının ve beyin fonksiyonlarının arttığı görülmüş. Ayrıca, test yapılan çocukların eğiticileri tarafından yönlendirilmeleri ya da yardım edilmeleri halinde başarı derecelerinin daha da arttığı gösterilmiş.

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Deneyde üniversite tarafından geliştirilen, beynin dikkat kontrolü ve düzenleme bölgelerini hedef alan özel bir test kullanılmış. Bilgisayar ya da tabletler üzerinde yapılan testlerde çocukların, doğru cevabı ilk bakışta yanıltıcı olan soruları cevaplamaları istenmiş. Bu sayede çocukların sorulara daha dikkatli ve detaylı bakmaları sağlanmış. Testin bir kısmı da talimatları ezberleme ve değişen kurallara adapte olma sürecini ölçmüş.

Araştırmanın baş yazarı María Rosario Rueda Cuerva, çalışmanın çocuklarda erken yaşta dikkat eğitiminin önemini ortaya koyduğunu belirtiyor. Dahası, çocuk gelişiminde eğiticinin desteğinin büyük önem taşıması. Dikkat gelişiminde, problem çözümünde yardım alan çocukların zeka ve beyin fonksiyon gelişimleri olumlu etkileniyor. Bu sayede çocukların okul eğitimine daha etkili hazırlanmaları mümkün oluyor.

https://canal.ugr.es/noticia/study-attention-training-childrens-brain/ Yorum Yaz
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Guest-73A8A7D1E 5 ay
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sniko1 5 ay
Dikkat konusunda tavsiye verebilecek var mı acaba hiç ders dinleyemiyorum 😪
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Ohol Oula 5 ay
Benim çocuklar benim gibi gerizekalı olacak diye korkuyordum. Bu işe yarar mı?
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mokinto 5 ay
Harika bir paylaşım. Tam da ilgilendiğim konu.
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kymelria 5 ay
Adeda yayıncılığın yaşlara göre dikkat güçlendirme setleri var. Çok faydasını gördük. Bilginize.
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