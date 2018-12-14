Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor

Çocukların zeka ve öğrenme gelişimlerinde dikkat kontrolü büyük öneme sahiptir. Bu durumu araştırmak isteyen İspanya Granada Üniversitesi’nden bir grup bilim adamı, okul öncesi çocukları bilgisayar tabanlı dikkat eğitimine tabi tutarak zeka skoru ve beyin fonksiyonlarını izlemişler.

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tarafından gerçekleştirilen testler neticesinde dikkat eğitimine katılan çocukların zeka skorlarının ve beyin fonksiyonlarının arttığı görülmüş. Ayrıca, test yapılan çocukların eğiticileri tarafından yönlendirilmeleri ya da yardım edilmeleri halinde başarı derecelerinin daha da arttığı gösterilmiş.Deneyde üniversite tarafından geliştirilen, beynin dikkat kontrolü ve düzenleme bölgelerini hedef alan özel bir test kullanılmış. Bilgisayar ya da tabletler üzerinde yapılan testlerde çocukların, doğru cevabı ilk bakışta yanıltıcı olan soruları cevaplamaları istenmiş. Bu sayede çocukların sorularasağlanmış. Testin bir kısmı da talimatları ezberleme ve değişen kurallara adapte olma sürecini ölçmüş.