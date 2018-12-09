Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek

Kanser yaşam koşullarının değişmesi ile birlikte artık daha sık görülür oldu. Henüz kesin çaresi bulunmamış bu hastalık konusunda katedilmesi gereken uzun bir yol var. Hele ki bazı kanser türleri var ki metastaza uğrayabiliyor yani vücudun diğer kompartmanlarına sıçrayabiliyor. Bu durumda mortalite oranı da yükseliyor ki yapılan son çalışma da kanserin metastazı hakkında.

Henüz metastaz gerçekleşmeden tespit mümkün

Kanser hücrelerine özgü modifikasyona sahip bir protein üzerinde şekillenen çalışmada, ekip geliştirdikleri özel bir biyosensörü kullanmışlar ki bu sayede söz konusu proteinin üretilip üretilmediğine göre hücrenin metastaz geçirip geçirmeyeceğini anlayabilmişler.

Gözlem amaçlı kullanılabilir

https://newatlas.com/metastatic-cancer-sensor-tumor-detection/57546/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

bir grup araştırmacı yaptıkları çalışma sonucunda malign tümör dokusundaki hücrelerden hangilerinin metastaza meyilli olduğunun öğrenilebileceği bir yöntem geliştirmişler.Ek olarak yeni tekniğin hücreleringeçirip geçirmeyeceğine dair bilgi vermesinin yanı sıra hastaya uygulananöğrenme konusunda da hekimlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.Son olarak çalışma şu andahüreler üzerinde gerçekleştirildiği için canlılar üzerinde nasıl bir sonuç alınacağı bilinmiyor ancak eğer yöntem hayata geçirilirse kanser tedavisinde güzel bir adım atılmış olacak. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.