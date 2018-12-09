Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek

Günümüzde kanser gerek mortalite gerekse de morbidite açısından önemli bir rahatsızlık konumunda. Metastazlarsa bu hastalığı daha da korkunç hale getiren bir durum. Gelişmenin detayları haberimizde.
5 ay
4,7b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kanser yaşam koşullarının değişmesi ile birlikte artık daha sık görülür oldu. Henüz kesin çaresi bulunmamış bu hastalık konusunda katedilmesi gereken uzun bir yol var. Hele ki bazı kanser türleri var ki metastaza uğrayabiliyor yani vücudun diğer kompartmanlarına sıçrayabiliyor. Bu durumda mortalite oranı da yükseliyor ki yapılan son çalışma da kanserin metastazı hakkında.


Kaliforniya San Diego Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı yaptıkları çalışma sonucunda malign tümör dokusundaki hücrelerden hangilerinin metastaza meyilli olduğunun öğrenilebileceği bir yöntem geliştirmişler.

Henüz metastaz gerçekleşmeden tespit mümkün

Kanser hücrelerine özgü modifikasyona sahip bir protein üzerinde şekillenen çalışmada, ekip geliştirdikleri özel bir biyosensörü kullanmışlar ki bu sayede söz konusu proteinin üretilip üretilmediğine göre hücrenin metastaz geçirip geçirmeyeceğini anlayabilmişler. 
Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek
 

Gözlem amaçlı kullanılabilir 

Ek olarak yeni tekniğin hücrelerin metastaz geçirip geçirmeyeceğine dair bilgi vermesinin yanı sıra hastaya uygulanan tedavinin işe yarayıp yaramadığını öğrenme konusunda da hekimlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Son olarak çalışma şu anda kültür ortamındaki creler üzerinde gerçekleştirildiği için canlılar üzerinde nasıl bir sonuç alınacağı bilinmiyor ancak eğer yöntem hayata geçirilirse kanser tedavisinde güzel bir adım atılmış olacak. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://newatlas.com/metastatic-cancer-sensor-tumor-detection/57546/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
abyss_ati 5 ay en beğenilen
2 yıl önce eşimi meme kanserinden kaybettim.3 yıl tedavi gördü ve bu zaman zarfında,istanbuldaki tüm hastaneler ve doktorlarla tanıştım.bunlarin içinde en iyisi kabul edilen özel hastaneler, profesör ler,hatta türk onkoloji derneği başkanları vs vs vs dahi vardı.hatta NTV de haberlere felan cikmistik...
Yani bu kanser hakkında aklınıza gelebilecek her tür tedavi, ilaç, yöntem vs vs herşeyi denedik.bir çok profesör le özel sohbetlerimizden ve kendi yaşadığım tecrübelerden ve hatta hatta,nobel ödüllü ismi lazım değil o amerikadaki türk profesörden,bizzat kendi ağzından duyduğum şey; kanserin tedavisi var.ilacida var fakat amerikada hali hazırda bulunan bu ilaç piyasaya surulmuyor-surulemiyor.ilac borsasının baronlari öyle bir mekanizma kurmuşki, öyle bir ranta cevirmislerki,kimsenin büzüğü "kanserin ilacı bu" demeye yemiyor....
O profesör bana "ben bildiklerimi anlatsam, yarını göremem,burda vatanimda bile beni 24 saat'te yok ederler"demişti...
Yani bu haberler haber olmaktan öteye uzun yıllar gidemiycek...
2 yıl önce eşimi meme kanserinden kaybettim.3 yıl tedavi gördü ve bu zaman zarfında,istanbuldaki tüm hastaneler ve doktorlarla tanıştım.bunlarin içinde en iyisi...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olcayertas 5 ay
Öncelikle Rabbim tüm hastalara şifa, yakınlarına da büyük sabır versin inşallah. Haberi yazan pek kıymetli kardeşim: "mortalite oranı" yazan elini si...m. Ölüm oranı yazamadın mı puşt.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
tedaviden önce önleme aşamasında dikkatli olmak gerek, başımıza geldikten sonrası işimiz daha zor malesef
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
İngiliz bilim adamlarına rakip sanırım Amerkikalılarda.. Hep onlardan çıkardı böyle şeyler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 5 ay
-ecek, -acak. Yıllardır böyle haberler çıkar ama pratikte hiçbirinin kullanıldığını görmedik.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abyss_ati 5 ay en beğenilen
2 yıl önce eşimi meme kanserinden kaybettim.3 yıl tedavi gördü ve bu zaman zarfında,istanbuldaki tüm hastaneler ve doktorlarla tanıştım.bunlarin içinde en iyisi kabul edilen özel hastaneler, profesör ler,hatta türk onkoloji derneği başkanları vs vs vs dahi vardı.hatta NTV de haberlere felan cikmistik...
Yani bu kanser hakkında aklınıza gelebilecek her tür tedavi, ilaç, yöntem vs vs herşeyi denedik.bir çok profesör le özel sohbetlerimizden ve kendi yaşadığım tecrübelerden ve hatta hatta,nobel ödüllü ismi lazım değil o amerikadaki türk profesörden,bizzat kendi ağzından duyduğum şey; kanserin tedavisi var.ilacida var fakat amerikada hali hazırda bulunan bu ilaç piyasaya surulmuyor-surulemiyor.ilac borsasının baronlari öyle bir mekanizma kurmuşki, öyle bir ranta cevirmislerki,kimsenin büzüğü "kanserin ilacı bu" demeye yemiyor....
O profesör bana "ben bildiklerimi anlatsam, yarını göremem,burda vatanimda bile beni 24 saat'te yok ederler"demişti...
Yani bu haberler haber olmaktan öteye uzun yıllar gidemiycek...
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 5 ay abyss_ati
Allah rahmet eylesin,durumlar malesef böyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 5 ay abyss_ati
O dediğin ilaçlar piyasaya sürülmüyor çünkü daha faz testleri bitmedi. 15 bin dolara kaçak olarak tedarik edilebiliyor-du.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylcn123 5 ay abyss_ati
Bahsettiğiniz nobel ödüllü isim Aziz Sancar sanırım.Gerçekten böyle bir söylemi var mı acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 5 ay
malesef ki akciğer prostat meme kanserleri yüksek oranda metastaz ( sağlıklı dokuya sıçrama yayılım ) yapar ve en çok görülen kanser tipleridir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak 5 ay Google’dan WordPress için ilk eklenti 5 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'a aldığı patent, yeni özellikleri ortaya çıkardı 5 ay Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı 5 ay Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı 5 ay Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti! 5 ay Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012 5 ay Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir) 5 ay Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi 5 ay Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak 5 ay Chrome gece modu, macOS'a en erken 2019'da gelecek 5 ay Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor 5 ay ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun 5 ay EA, merakla beklenen Anthem'ın demo tarihlerini açıkladı 5 ay Avengers: Endgame ilk fragmanıyla yeni bir rekora imza attı 5 ay Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı 5 ay Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı 5 ay Apple Watch 4'ün EKG özelliği şimdiden hayat kurtardı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek Sonraki Çift ekranlı Vivo NEX 2, Geekbench'de ortaya çıktı [Galeri: Basın Görselleri] 5 ay Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı 5 ay RAGE 2, Bethesda’nın kendi platformuna özel çıkabilir 5 ay Çinli Huawei ve ZTE için Japonya'da boykot tehlikesi 5 ay Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı 5 ay Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek 5 ay iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite 5 ay Apple, müzik şirketi Platoon'u satın aldı 5 ay Essential, Newton Mail'in geliştiricisini satın aldı 5 ay Netflix, 2020'de yeni bir Ghost In The Shell animesi ile geliyor 5 ay Huawei Honor V20 modeli 3D kamera özelliğiyle gelebilir 5 ay Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi 5 ay Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi 5 ay GitHub verilerinden kapsamlı bir rapor: Yazılım geliştiriciler nerede yaşıyor? 5 ay Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz siber kış kampı başvuruları başladı 5 ay Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak 5 ay İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta 5 ay DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri 5 ay Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı 5 ay Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim