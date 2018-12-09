Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek

Kanser yaşam koşullarının değişmesi ile birlikte artık daha sık görülür oldu. Henüz kesin çaresi bulunmamış bu hastalık konusunda katedilmesi gereken uzun bir yol var. Hele ki bazı kanser türleri var ki metastaza uğrayabiliyor yani vücudun diğer kompartmanlarına sıçrayabiliyor. Bu durumda mortalite oranı da yükseliyor ki yapılan son çalışma da kanserin metastazı hakkında.
Kaliforniya San Diego Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı yaptıkları çalışma sonucunda malign tümör dokusundaki hücrelerden hangilerinin metastaza meyilli olduğunun öğrenilebileceği bir yöntem geliştirmişler.
Henüz metastaz gerçekleşmeden tespit mümkün
Kanser hücrelerine özgü modifikasyona sahip bir protein üzerinde şekillenen çalışmada, ekip geliştirdikleri özel bir biyosensörü kullanmışlar ki bu sayede söz konusu proteinin üretilip üretilmediğine göre hücrenin metastaz geçirip geçirmeyeceğini anlayabilmişler.
Gözlem amaçlı kullanılabilirEk olarak yeni tekniğin hücrelerin metastaz geçirip geçirmeyeceğine dair bilgi vermesinin yanı sıra hastaya uygulanan tedavinin işe yarayıp yaramadığını öğrenme konusunda da hekimlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.
https://newatlas.com/metastatic-cancer-sensor-tumor-detection/57546/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani bu kanser hakkında aklınıza gelebilecek her tür tedavi, ilaç, yöntem vs vs herşeyi denedik.bir çok profesör le özel sohbetlerimizden ve kendi yaşadığım tecrübelerden ve hatta hatta,nobel ödüllü ismi lazım değil o amerikadaki türk profesörden,bizzat kendi ağzından duyduğum şey; kanserin tedavisi var.ilacida var fakat amerikada hali hazırda bulunan bu ilaç piyasaya surulmuyor-surulemiyor.ilac borsasının baronlari öyle bir mekanizma kurmuşki, öyle bir ranta cevirmislerki,kimsenin büzüğü "kanserin ilacı bu" demeye yemiyor....
O profesör bana "ben bildiklerimi anlatsam, yarını göremem,burda vatanimda bile beni 24 saat'te yok ederler"demişti...
Yani bu haberler haber olmaktan öteye uzun yıllar gidemiycek...