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    Beyin, acıyı nasıl acı verici hale getiriyor? Bilim, yeni bir yol haritası çizdi

    Salk Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, fiziksel acıyı duygusal acıya dönüştüren beyin devresini tanımladı. Bu keşif, kronik ağrı tedavisinde devrim yaratabilir. İşte detaylar:

    Fiziksel acının duygusal acıya dönüştüğü beyin yolu keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Fiziksel acının yalnızca sinir uçlarının algıladığı bir his olmaktan çok daha fazlası olduğunu artık biliyoruz. Salk Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, fiziksel acıyı duygusal acıya dönüştüren özel bir beyin devresini ortaya çıkardı. Bu buluş, neden bazı ağrıların zamanla kronikleştiğini ve duygusal olarak yıpratıcı hale geldiğini anlamamıza yardımcı olabilir.

    Bu keşif, kronik ağrı ve duygusal sıkıntı tedavisinde yeni bir yol açabilir

    Ağrının hem duyusal hem de duygusal bileşenleri bulunur. Duyusal yön, ağrının şiddetini, yerini ve süresini belirlerken duygusal yön, acının yarattığı sıkıntı ve bundan kaçınma dürtüsünü kapsar. Salk Üniversitesi’nde yürütülen bu son araştırma, fareler üzerinde yapılan deneylerde, fiziksel acının duygusal bir deneyime dönüşmesini sağlayan belirli bir beyin yolunu net biçimde ortaya koydu.

    Araştırmaya göre, omurilikten beyne taşınan ağrı sinyalleri, beynin merkezi istasyonu olan talamusta yer alan parvoselüler subparafasiküler çekirdeğe (SPFp) ulaşıyor. Bu bölgede CGRP adı verilen bir nöropeptidi içeren özel nöronlar, sinyalleri beynin duygularla ilgili bölgelerinden biri olan amigdalaya iletiyor.

    Fiziksel acının duygusal acıya dönüştüğü beyin yolu keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bu nöronlar genetik müdahaleyle susturulduğunda, fareler fiziksel uyarana tepki vermeye devam etse de bu uyarana karşı duygusal rahatsızlık göstermemeye başlıyor. Yani acıyı hissediyorlar, ancak bundan dolayı korku, stres ya da kaçınma gibi tipik duygusal tepkiler göstermiyorlar. Tersine, CGRP nöronları yapay olarak etkinleştirildiğinde, herhangi bir fiziksel acı uyaranı olmadan bile farelerin korku ve kaçınma gibi davranışlar sergilediği gözlemlendi.

    Salk nörobilimcisi Sukjae Kang’a göre, ağrının işlenmesinde yalnızca sinyallerin beyne ulaşması değil, beynin bu sinyalleri nasıl yorumladığı da belirleyici rol oynuyor. Beyin, hangi ağrıların dikkate alınması gerektiğine karar verirken duygusal devreleri kullanıyor. Bu anlayış, özellikle klasik ağrı kesicilere yanıt vermeyen durumlarda yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde kritik olabilir.

    Bu çalışma sadece ağrının duyusal değil, aynı zamanda duygusal boyutunun da nasıl işlendiğini göstererek; migren, fibromiyalji ve kronik sırt ağrısı gibi hastalıkların neden bu kadar yıpratıcı olabildiğini açıklıyor. Zira bu tür rahatsızlıklar sadece fiziksel değil, yoğun duygusal acılar da yaratabiliyor. Araştırma, CGRP nöronlarının hedef alınarak duygusal acının azaltılabileceğini gösteriyor. Hâlihazırda migren tedavisinde kullanılan CGRP engelleyici ilaçların etkili olmasının da nedeni bu duygusal tepki yolunu yatıştırmaları olabilir.

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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