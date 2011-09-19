ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6850 X2 4GB modelini gösterdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticilerinden Colorful'un, AMD ürünlerine yoğunlaşan alt markası ColorFire, çift grafik işlemcili yeni ekran kartını pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil Barts Pro grafik yongasının çiftine yer verilen kart, özelleştirilmiş detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu tasarımına ek olarak Gümüş Kaplama teknolojisini kullanıyor. Farklı bir tasarım ortaya çıkartmak isteyen ColorFire mühendisleri, baskılı devre üzerindeki bağlantı noktalarında, en iyi iletkenlerden biri olan Gümüş kullanarak aynı zamanda kartın soğutma performansına katkı sağlamayı hedeflemişler.
ColorFire'in çift grafik işlemcili yeni ekran kartındaki bir diğer ilgi çekici detay ise donanımsal voltaj kontrolüne olanak tanıması. Kart üzerindeki ölçüm noktaları üzerinden multimetre yardımıyla voltaj bilgilerini alabilmek mümkün. Ayrıca kart üzerinde iki adet EEPROM bulunuyor ve her ikisi da farklı saat hızı ve voltaj profilleri içeriyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ekran kartına 12 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor. İki adet 8pin güç konnektörüne yer verilen kart, beş adet bakır ısı borusuna ve iki adet fana sahip özel bir soğutu ile serinletiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1920x paralel işlem birimine sahip olan kartın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise henüz açıklanmadı.
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Belki gif formatlıdır :D
performnsi 6950 seviyesinde olur mu ki?
hd5970 - gtx590 arası
Şimdi dikkat ettim Ana başlığı okurken sağdaki fan dönüyor hissi veriyor ama soldaki fan bozuk sanırım o bende dönmüyor.
Yok yaw cok denedim bir turlu donduremedim baslik alttaki yazilar vs sanirim benim monitor 100Hz CRT oldugu icin donmuyor fanlar
Referans hızlar mı geçerli?
700TL civarı o performansı hiçbirşey geçemez ister dx9 olsun isterse dx11
ben de farkettim, böyle hızlı dönme değil ama, yavaş yavaş dönüyo gibi
bendede aynı durum başlığı okurken altta fanlar dönüyomuş gibi görünüyor
Yoo, olmuyor.
Tansiyonum düştü o zaman :S
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