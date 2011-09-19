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ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6850 X2 4GB modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6850 X2 4GB modelini gösterdi
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Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticilerinden Colorful'un, AMD ürünlerine yoğunlaşan alt markası ColorFire, çift grafik işlemcili yeni ekran kartını pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil Barts Pro grafik yongasının çiftine yer verilen kart, özelleştirilmiş detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu tasarımına ek olarak Gümüş Kaplama teknolojisini kullanıyor. Farklı bir tasarım ortaya çıkartmak isteyen ColorFire mühendisleri, baskılı devre üzerindeki bağlantı noktalarında, en iyi iletkenlerden biri olan Gümüş kullanarak aynı zamanda kartın soğutma performansına katkı sağlamayı hedeflemişler.
ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6850 X2 4GB modelini gösterdi
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ColorFire'in çift grafik işlemcili yeni ekran kartındaki bir diğer ilgi çekici detay ise donanımsal voltaj kontrolüne olanak tanıması. Kart üzerindeki ölçüm noktaları üzerinden multimetre yardımıyla voltaj bilgilerini alabilmek mümkün. Ayrıca kart üzerinde iki adet EEPROM bulunuyor ve her ikisi da farklı saat hızı ve voltaj profilleri içeriyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ekran kartına 12 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor. İki adet 8pin güç konnektörüne yer verilen kart, beş adet bakır ısı borusuna ve iki adet fana sahip özel bir soğutu ile serinletiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1920x paralel işlem birimine sahip olan kartın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise henüz açıklanmadı. 
ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6850 X2 4GB modelini gösterdi
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xxxrunoxxx 8 yıl en beğenilen
OHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D
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sEmTci 8 yıl
Bırak Bu Ayakları ATI X2 Miksiki İle Olcak İşler Değil Bu İşler, 2 Ay 6870 CF İle Dirt 3 Oynuyorum, Arkadastan Emanet 560 TI Aldım, Ben Evde At Koşturuyomusum ATI`yle Ne Bir Efekt Ne Bir Özellik Hic Bİşi Yok ATI`de Düz Mantık Grafik Başka İcraat Yok.
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pntgrmyk 8 yıl
xxxrunoxxx
OHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D

Belki gif formatlıdır :D
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lyldz 8 yıl
ati 6 serisinden daha cok ekmek yiyecek gibi

performnsi 6950 seviyesinde olur mu ki?
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highgen 8 yıl lyldz
lyldz

ati 6 serisinden daha cok ekmek yiyecek gibi

performnsi 6950 seviyesinde olur mu ki?


hd5970 - gtx590 arası
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BlackBeasT 8 yıl
the enemy
xxxrunoxxxOHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D
bendede aynı durum başlığı okurken altta fanlar dönüyomuş gibi görünüyor

Şimdi dikkat ettim Ana başlığı okurken sağdaki fan dönüyor hissi veriyor ama soldaki fan bozuk sanırım o bende dönmüyor.
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veto1214 8 yıl
OFF Casper bunu pcye koyar 10.000
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killnOd 8 yıl BlackBeasT
CoolMnaiaC

the enemy

xxxrunoxxxOHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D
bendede aynı durum başlığı okurken altta fanlar dönüyomuş gibi görünüyor


Şimdi dikkat ettim Ana başlığı okurken sağdaki fan dönüyor hissi veriyor ama soldaki fan bozuk sanırım o bende dönmüyor.

Yok yaw cok denedim bir turlu donduremedim baslik alttaki yazilar vs sanirim benim monitor 100Hz CRT oldugu icin donmuyor fanlar

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okanner48 8 yıl
Çekirdek İşlemci ve Paralel işlemcilerin saat hızları nedir?
Referans hızlar mı geçerli?
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MxFxOx 8 yıl
dx11 performansı düşük bir model bu sebeble 6900 serisinin x2 modelini üretmek daha mantıklı olurdu
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CoMRaDe1923 8 yıl MxFxOx
MxFxOx

dx11 performansı düşük bir model bu sebeble 6900 serisinin x2 modelini üretmek daha mantıklı olurdu


700TL civarı o performansı hiçbirşey geçemez ister dx9 olsun isterse dx11
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gunescan 8 yıl
the enemy
xxxrunoxxxOHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D
bendede aynı durum başlığı okurken altta fanlar dönüyomuş gibi görünüyor

ben de farkettim, böyle hızlı dönme değil ama, yavaş yavaş dönüyo gibi
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ceycey11 8 yıl
kart olmuş gibi önemli olan fiyatı fanların dönmesi değil bence
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the enemy 8 yıl
xxxrunoxxx
OHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D

bendede aynı durum başlığı okurken altta fanlar dönüyomuş gibi görünüyor
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Stanislas Xavier 8 yıl
Gayet güzel görünüyor fiyatı ne seviyede olur acaba ama Şimdi alamak yerine elimdeki ile idare edip 2012de hd7000 serisini beklemeyi tercih ediyorum 28 nm ile gelirlerse enerji tüketimi ve ısınma konusunda daha iyi olacaklardır
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iDenis 8 yıl
xxxrunoxxx
OHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D

Yoo, olmuyor.
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xxxrunoxxx 8 yıl iDenis
iDenis

xxxrunoxxx

OHA!En üstteki resimde önce resime bakıp sonra yazılara bakınca fanlar dönüyomuş gibi oluyor :D



Yoo, olmuyor.


Tansiyonum düştü o zaman :S
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