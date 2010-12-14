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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Colorful tek slot tasarımlı GeForce GTS 450 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yenilikçi ekran kartı tasarımlarıyla sık sık gündeme gelen Colorful, tek slot tasarımlı GeForce GTS 450 modelini tanıttı. iGame450-1024M Buri-SLIM adını taşıyan ekran kartı, özel tasarımlı soğutucusunun yanı sıra sahip olduğu yüksek kaliteli komponentlerle de ses getirecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanana, DirectX 11 destekli GF106 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip.

Hız aşırtma konusunda kendi segmentinin en iddialı modellerinden birisi olacağı belirtilen ekran kartı, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip. Uzun ömürlü kullanımda yüksek stabilite ve daha yüksek hız aşırtma değerlri için high-C POSCAP kapasitörlere ve ONSENMI MOSFET'e sahip olan ekran kartı, Bakır tabanlı radyatöre sahip tek slot tasarımlı özel soğutucu ile geliyor. Grafik işlem birimi 783MHz'de, paralel işlemcileri 1566MHz'de ve bellekleri de 3608MHz'de çalışan ekran kartı, SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için Mini HDMI ve çift DVI konnektörü ile donatılan ekran kartının yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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