Intel, el konsolları için özel bir işlemci hazırlıyor

Intel el yükseltiyor
Intel PC Ürünleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Daniel Rogers, platformun şirketin Intel Core Series 3 (Panther Lake) işlemcileri üzerine inşa edileceğini belirtti. Bu platformun en dikkat çekici unsurlarından biri, taşınabilir oyun cihazları için özel olarak geliştirilen bir çipin yer alacak olması. IGN’in aktardığı ve TechCrunch tarafından doğrulanan bilgilere göre Intel, standart Panther Lake işlemcilerden farklı olarak el konsollarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir Core G3 varyantı sunmayı hedefliyor.
Kaynakların iddiaları ise oldukça heyecan verici. Bahsi geçen özel Core G3 varyantlarının, Intel Core Series 3 serisi işlemcilerde yer alan Arc B390 GPU’dan daha yüksek grafik performansı sunacak şekilde yapılandırılacağı söyleniyor. Arc B390’ın performans terslerine göre GPU, Assassin’s Creed Shadows ve Black Myth: Wukong gibi oyunlarda 30-40 FPS oyun deneyimi sunabiliyor. Bazı senaryolarda ise RTX 4050 Mobil ile eş performans sergileyebiliyor.
Öte yandan Qualcomm'un da mart ayında düzenlenecek Game Developers Conference (GDC) kapsamında Windows tabanlı oyun el konsollarına yönelik yeni çözümler duyurabileceği konuşuluyor. AMD ise halihazırda bu segmentte baskın konumda bulunuyor.