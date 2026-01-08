Giriş
    Intel, el konsolları için özel bir işlemci hazırlıyor

    El konsollarındaki rekabet giderek artıyor. Intel, CES 2026 kapsamında Panther Lake mimarisiyle taşınabilir oyun bilgisayarlarına yönelik yeni bir platform üzerinde çalıştığını doğruladı.

    Intel, el konsolları için özel bir işlemci hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, taşınabilir oyun bilgisayarları pazarında daha iddialı bir konuma gelmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, yalnızca el konsolları için tasarlanan bir platform üzerinde çalıştığını ve bunun hem yazılım hem de donanım içerdiğini duyurdu. Dolayısıyla el konsollarında bu yıl rekabet iyice kızışacak.

    Intel el yükseltiyor

    Intel PC Ürünleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Daniel Rogers, platformun şirketin Intel Core Series 3 (Panther Lake) işlemcileri üzerine inşa edileceğini belirtti. Bu platformun en dikkat çekici unsurlarından biri, taşınabilir oyun cihazları için özel olarak geliştirilen bir çipin yer alacak olması. IGN’in aktardığı ve TechCrunch tarafından doğrulanan bilgilere göre Intel, standart Panther Lake işlemcilerden farklı olarak el konsollarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir Core G3 varyantı sunmayı hedefliyor.

    Intel, el konsolları için özel bir işlemci hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Panther Lake işlemciler, Intel’in 2025 yılında üretime geçen 18A üretim süreciyle geliştirilen ilk işlemciler olma özelliğini taşıyor. Kaynaklara göre Intel, bu gelişmiş üretim teknolojisi sayesinde yonga tasarımında farklı kalıp dilimlerini kullanabiliyor ve işlemciyi özellikle grafik performansının kritik olduğu alanlarda daha verimli hale getirebiliyor.

    Kaynakların iddiaları ise oldukça heyecan verici. Bahsi geçen özel Core G3 varyantlarının, Intel Core Series 3 serisi işlemcilerde yer alan Arc B390 GPU’dan daha yüksek grafik performansı sunacak şekilde yapılandırılacağı söyleniyor. Arc B390’ın performans terslerine göre GPU, Assassin’s Creed Shadows ve Black Myth: Wukong gibi oyunlarda 30-40 FPS oyun deneyimi sunabiliyor. Bazı senaryolarda ise RTX 4050 Mobil ile eş performans sergileyebiliyor.

    Öte yandan Qualcomm’un da mart ayında düzenlenecek Game Developers Conference (GDC) kapsamında Windows tabanlı oyun el konsollarına yönelik yeni çözümler duyurabileceği konuşuluyor. AMD ise halihazırda bu segmentte baskın konumda bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
