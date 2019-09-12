Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek

Mavi ekip entegre grafik birimleriyle donanım dünyasında ilk çözümünden bu yana sıkça espri konusu oldu. Son birkaç nesil itibariyle espor başlıklarında oynanabilir seviyede performans sunabilen Intel Gen11 ile ilk umut verici adımını attı. Görünüşe göre Gen12 ile bu adım daha da ileriye taşınacak.
10 yıl içerisindeki en büyük gelişmeGitLab’taki bir istek başlığında yazan Intel’in açık kaynak kodlu Linux grafik ekibinden Francisco Jerez Gen12’nin i965’ten bu yana yaklaşık 10 yıllık süre içerisindeki en büyük mimarisel gelişimeye sahne olacağına yer verdi.
https://www.techpowerup.com/259118/intel-says-its-upcoming-gen12-gpus-will-feature-biggest-architecture-change-in-a-decade Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayda.....
(" delik deşik bir çip daha geliyor " denmiş gibi geliyor insanın kulağına.)
O seviyenin altı oyuncular için hiçbir zaman bir alternatif olarak sayılmayacak.
Medya bilgisayarı için kabul edilebilir, lakin gaming deyip kendilerini komik duruma düşürmesinler.