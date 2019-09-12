Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek

Mavi ekip entegre grafik birimleriyle donanım dünyasında ilk çözümünden bu yana sıkça espri konusu oldu. Son birkaç nesil itibariyle espor başlıklarında oynanabilir seviyede performans sunabilen Intel Gen11 ile ilk umut verici adımını attı. Görünüşe göre Gen12 ile bu adım daha da ileriye taşınacak.

10 yıl içerisindeki en büyük gelişme

https://www.techpowerup.com/259118/intel-says-its-upcoming-gen12-gpus-will-feature-biggest-architecture-change-in-a-decade

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GitLab’taki bir istek başlığında yazanaçık kaynak kodlu Linux grafik ekibindenGen12’ninbu yanasahne olacağına yer verdi.Verilerin tutarlılığını denetleyen birimin hafifletilmesi sayesinde dahakapı aralanırken tahminlere göre işlemlergerçekleştirilecek. Son olarakGPU ile gelecekyongalarının 2020-2021 gibi bizlerle olması bekleniyor.