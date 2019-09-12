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Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek

Intel, GPU alanında son dönemde vites yükselterecek kaydadeğer performans artışı sundu. Gen12 ile uzun zamandır yaptığı hazırlığın meyvesini alacak firma oldukça iddialı.
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Metehan Göktaş
Yazar
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Mavi ekip entegre grafik birimleriyle donanım dünyasında ilk çözümünden bu yana sıkça espri konusu oldu. Son birkaç nesil itibariyle espor başlıklarında oynanabilir seviyede performans sunabilen Intel Gen11 ile ilk umut verici adımını attı. Görünüşe göre Gen12 ile bu adım daha da ileriye taşınacak.

10 yıl içerisindeki en büyük gelişme 

GitLab’taki bir istek başlığında yazan Intel’in açık kaynak kodlu Linux grafik ekibinden Francisco Jerez Gen12’nin i965’ten bu yana yaklaşık 10 yıllık süre içerisindeki en büyük mimarisel gelişimeye sahne olacağına yer verdi.
Verilerin tutarlılığını denetleyen birimin hafifletilmesi sayesinde daha yüksek performansa kapı aralanırken tahminlere göre işlemler çok daha düşük gecikmeyle gerçekleştirilecek. Son olarak Gen12 GPU ile gelecek Tiger Lake yongalarının 2020-2021 gibi bizlerle olması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/259118/intel-says-its-upcoming-gen12-gpus-will-feature-biggest-architecture-change-in-a-decade Yorum Yaz
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alihakki 29 dk.
" Verilerin tutarlılığını denetleyen birimin hafifletilmesi sayesinde .... "
Hayda.....





(" delik deşik bir çip daha geliyor " denmiş gibi geliyor insanın kulağına.)
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menesozun 1 sa.
Full HD için normal ayarlarda 60fps versin, mis gibi olur.
O seviyenin altı oyuncular için hiçbir zaman bir alternatif olarak sayılmayacak.
Medya bilgisayarı için kabul edilebilir, lakin gaming deyip kendilerini komik duruma düşürmesinler.
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