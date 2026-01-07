Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm açıkladı: Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung'un 2nm süreciyle üretilecek

    Samsung’un, Qualcomm’dan Snapdragon 8 Elite Gen 5 için 2nm GAA üretim siparişi alma çabaları bir süredir gündemdeydi. Koreli dev nihayet Qualcomm ile anlaşmaya vardı.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung'un 2nm süreciyle üretilecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un, Qualcomm’dan Snapdragon 8 Elite Gen 5 için 2nm GAA üretim siparişi alma çabaları bir süredir gündemdeydi. Koreli teknoloji devi, daha önce Qualcomm’a ileri seviye litografi teknolojisini değerlendirmesi için bir örnek çip göndermişti. Görünüşe göre Samsung bu kez şansını çevirmiş olabilir. Çünkü iki şirketin, Snapdragon 8 Elite Gen 5’in Samsung tarafından üretilmesi konusunda resmi görüşmelere başladığı bildiriliyor. Bu olası anlaşmanın her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

    Qualcomm CEO'su Samsung ile görüşmelere başladıklarını açıkladı

    CES 2026 fuarı sırasında konuşan Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birçok dökümhane şirketi arasında, en yeni 2 nm üretim süreciyle sözleşmeli üretim için ilk olarak Samsung ile görüşmelere başladık. Ticarileştirme hedefiyle tasarım çalışmalarını da tamamlamış durumdayız.”

    Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 üretimi için Samsung’un 2nm GAA sürecini tercih ederse, bu durum iki şirketin beş yıl aradan sonra yeniden ortaklığa dönmesi anlamına gelecek.

    Samsung’un Exynos 2600’ü 2nm GAA teknolojisiyle seri üretime soktuğunda verim oranları yaklaşık %50 seviyesindeydi. Bu oran ideal olmasa da, önemli ölçüde iyileştirme potansiyeli taşıyor. Öte yandan şirket, Tesla ile 16,5 milyar dolarlık AI6 çipi anlaşması imzaladı ve aynı zamanda iki Çinli kripto para donanım üreticisi için de 2nm siparişlerini karşılıyor. Daha önce düşük verimlilikle eleştirilen 4nm sürecinde bile Samsung, ABD merkezli bir yapay zeka şirketiyle 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmayı başardı.

    Tüm bu gelişmeler, Samsung’un hem yeni hem de eski üretim teknolojilerinin artık istikrara kavuştuğunu ve müşterilerin şirkete olan güveninin yeniden tesis edilmeye başlandığını gösteriyor.

    İlerleyen dönemde Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerinin ciddi şekilde pahalanması bekleniyor. Söylentilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, halihazırda birim başına 280 dolar olduğu iddia edilen Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten bile daha yüksek maliyetli olacak.

    X platormunda @jukan05 tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, Hwaseong’daki S3 fabrikasında kapasitesinin %10’unu Snapdragon 8 Elite Gen 5 üretimine tahsis edecek.

    Dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un 2nm wafer fiyatlarını 20.000 dolar seviyesinde tutması. Bu rakam, 2nm wafer başına yaklaşık 30.000 dolar isteyen TSMC’ye kıyasla oldukça agresif. Bu ciddi fiyat farkı, Samsung’un daha fazla müşteri çekmesini sağlarken, Qualcomm’dan gelecek siparişlerle yaklaşık 470 milyon dolarlık ek gelir elde etmesinin önünü açabilir.

    Kaynakça https://x.com/jukan05/status/2008830227175395599 https://www.hankyung.com/article/2026010776881
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lastik yönü nasıl anlaşılır hpet kaldırma 2. grup sürücü olur ne demek vodafone çalışma şartları mokoko ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum