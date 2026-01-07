Qualcomm açıkladı: Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung'un 2nm süreciyle üretilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un, Qualcomm’dan Snapdragon 8 Elite Gen 5 için 2nm GAA üretim siparişi alma çabaları bir süredir gündemdeydi. Koreli teknoloji devi, daha önce Qualcomm’a ileri seviye litografi teknolojisini değerlendirmesi için bir örnek çip göndermişti. Görünüşe göre Samsung bu kez şansını çevirmiş olabilir. Çünkü iki şirketin, Snapdragon 8 Elite Gen 5’in Samsung tarafından üretilmesi konusunda resmi görüşmelere başladığı bildiriliyor. Bu olası anlaşmanın her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Qualcomm CEO'su Samsung ile görüşmelere başladıklarını açıkladı

CES 2026 fuarı sırasında konuşan Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birçok dökümhane şirketi arasında, en yeni 2 nm üretim süreciyle sözleşmeli üretim için ilk olarak Samsung ile görüşmelere başladık. Ticarileştirme hedefiyle tasarım çalışmalarını da tamamlamış durumdayız.”

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 üretimi için Samsung’un 2nm GAA sürecini tercih ederse, bu durum iki şirketin beş yıl aradan sonra yeniden ortaklığa dönmesi anlamına gelecek.

Samsung’un Exynos 2600’ü 2nm GAA teknolojisiyle seri üretime soktuğunda verim oranları yaklaşık %50 seviyesindeydi. Bu oran ideal olmasa da, önemli ölçüde iyileştirme potansiyeli taşıyor. Öte yandan şirket, Tesla ile 16,5 milyar dolarlık AI6 çipi anlaşması imzaladı ve aynı zamanda iki Çinli kripto para donanım üreticisi için de 2nm siparişlerini karşılıyor. Daha önce düşük verimlilikle eleştirilen 4nm sürecinde bile Samsung, ABD merkezli bir yapay zeka şirketiyle 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmayı başardı.

Tüm bu gelişmeler, Samsung’un hem yeni hem de eski üretim teknolojilerinin artık istikrara kavuştuğunu ve müşterilerin şirkete olan güveninin yeniden tesis edilmeye başlandığını gösteriyor.

İlerleyen dönemde Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerinin ciddi şekilde pahalanması bekleniyor. Söylentilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, halihazırda birim başına 280 dolar olduğu iddia edilen Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten bile daha yüksek maliyetli olacak.

X platormunda @jukan05 tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, Hwaseong’daki S3 fabrikasında kapasitesinin %10’unu Snapdragon 8 Elite Gen 5 üretimine tahsis edecek.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un 2nm wafer fiyatlarını 20.000 dolar seviyesinde tutması. Bu rakam, 2nm wafer başına yaklaşık 30.000 dolar isteyen TSMC’ye kıyasla oldukça agresif. Bu ciddi fiyat farkı, Samsung’un daha fazla müşteri çekmesini sağlarken, Qualcomm’dan gelecek siparişlerle yaklaşık 470 milyon dolarlık ek gelir elde etmesinin önünü açabilir.

