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Company of Heroes 2 bir süreliğine ücretsiz

Relic Entertainment’in popüler rts oyunu Company of Heroes 2 Humble Bundle’da bir süreliğine ücretsiz. 2013 yılında satışa sunulan oyunun mağaza linki haberimizde
1 yıl
4,7b
1
8
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Dijital dağıtım platformlarının son zamanlarda uyguladığı ücretsiz oyun kampanyaları devam ediyor. Daha önce de bir çok oyunu yine aynı şekilde sunan Humble Bundle’ın bu seferki kampanyası Company of Heroes 2 oldu.

19.99$'dan satılıyordu

Ücretsiz olmadan önce oyuncularıyla 19.99$’lık fiyat etiketi üzerinden buluşan popüler RTS oyununu şu an itibariyle yaklaşık 1 gün süre içerisinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde sınırsız süreyle erişim hakkına sahip oluyorsunuz.

Doğrusu benim de bir zamanlar severek oynadığım oyunu siz okurlarımıza tavsiye ederim. İlk başlarda oyunun zorluğu sebebiyle bırakma aşamasına gelseniz de sabrettiğiniz takdirde size eğlenceli saatler vaadediyor açıkçası. İndirim sayfasına erişmek için bu bağlantıya tıklamanız yeterli
https://www.humblebundle.com/store/company-of-heroes-2 Yorum Yaz
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Das Boot 1 yıl
Ekledim teşekkürler.
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MaRZoCHi 1 yıl
Süper.. 1-2 hafta önce alayım diye düşündüm ama almadım :) Hakketen almış olsam..
Teşekkürler :)
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NoCommand 1 yıl
oyun bende 2 tane var ama malum bedava olunca tekrar alma gereği hissettim :)
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mavizaman 1 yıl
hemen kapın.malum günümüzde rts bulmak çok zor.
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tobepeople 1 yıl
5 yıllık oyun olsa da hala gideri var ancak indirsek ayın kotasını bitirecek kadar boyutu vardı...Ben daha siteye eklenmeden dün hesabıma ekledim ancak oynayacağımı da sanmıyorum şahsen o boyut yüzünden yani daha oynamadığım o kadar kaliteli oyun var ki; buna sıra geleceğini sanmıyorum; Yani en basitinden daha Batman serilerini, AC serilerini,Bioshock serilerini,Fallout 4'ü Far cry 3-4, Rise of the Tomb Raider, Uncharced serileri,GOW 3 ve sonrası, witcher 3'ü bile oynamadım bunu mu oynayacağım :)
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theJuDGe_41 1 yıl
İşte bu çok iyi oldu. Hemen kütüphaneye ekleyeyim
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skythunderr 1 yıl
oynamayi düşünenlerin dikkatine, içerisinde toplamda 50 dolar civarı micro ödemeler var ve bunlar estetik amacli değil komutanları satıyorlar.
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serafon 1 yıl
Zaman azaldıkça, oyunlar çoğaldıkça oyunlardan zevk alamaz olduk. 1.sini zevkle oynadık 2.si bedava bile olsa zor oynarım şahsen!
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