Company of Heroes 2 bir süreliğine ücretsiz

Dijital dağıtım platformlarının son zamanlarda uyguladığı ücretsiz oyun kampanyaları devam ediyor. Daha önce de bir çok oyunu yine aynı şekilde sunan Humble Bundle’ın bu seferki kampanyası Company of Heroes 2 oldu.

19.99$'dan satılıyordu

Ücretsiz olmadan önce oyuncularıyla 19.99$’lık fiyat etiketi üzerinden buluşan popüler RTS oyununu şu an itibariyle yaklaşık 1 gün süre içerisinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde sınırsız süreyle erişim hakkına sahip oluyorsunuz.

https://www.humblebundle.com/store/company-of-heroes-2

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