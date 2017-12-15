Company of Heroes 2 bir süreliğine ücretsiz

Dijital dağıtım platformlarının son zamanlarda uyguladığı ücretsiz oyun kampanyaları devam ediyor. Daha önce de bir çok oyunu yine aynı şekilde sunan Humble Bundle’ın bu seferki kampanyası Company of Heroes 2 oldu.
19.99$'dan satılıyordu
Ücretsiz olmadan önce oyuncularıyla 19.99$’lık fiyat etiketi üzerinden buluşan popüler RTS oyununu şu an itibariyle yaklaşık 1 gün süre içerisinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde sınırsız süreyle erişim hakkına sahip oluyorsunuz.
Doğrusu benim de bir zamanlar severek oynadığım oyunu siz okurlarımıza tavsiye ederim. İlk başlarda oyunun zorluğu sebebiyle bırakma aşamasına gelseniz de sabrettiğiniz takdirde size eğlenceli saatler vaadediyor açıkçası. İndirim sayfasına erişmek için bu bağlantıya tıklamanız yeterli
https://www.humblebundle.com/store/company-of-heroes-2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teşekkürler :)