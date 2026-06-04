Yeni Star Wars oyunu "Star Wars Zero Company" bu yaz geliyor

Tam Boyutta Gör Star Wars Zero Company’den oynanış videosuyla birlikte birçok yeni detay yaklaşan Summer Game Fest etkinliğinde açıklanacaktı. Ancak son rapor, oyunun çıkış tarihi, fiyat ve erken erişim bilgilerini sunuyor.

Silent Hill: Townfall PC ve PS5 için ön siparişe açıldı 22 sa. önce eklendi

Star Wars Zero Company, 27 Ağustos'ta PC ve yeni nesil konsollara çıkacak

Dealabs’in raporuna göre sıra tabanlı taktiksel RPG oyunu Star Wars Zero Company, 27 Ağustos’ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak. Rapor ayrıca, Star Wars Zero Company'nin birçok yeni AAA oyunundan daha düşük fiyatlı olacağını iddia ediyor. PC'de Standart Edition'ın 49,99 dolar, Deluxe Edition’ın ise 59,99 dolar olarak fiyatlandırılacağı belirtiliyor. Konsol tarafında da, Standart Sürüm için 59,99 dolar, Deluxe Sürüm için 69,99 dolar fiyatlandırma olacak.

Standart sürümün hem fiziksel hem de dijital olarak, Deluxe sürümün ise yalnızca dijital formatta satılması bekleniyor. Deluxe sürümün içeriği henüz detaylandırılmamış olsa da, erken erişim içermeyeceği belirtiliyor. Bu, Electronic Arts'ın premium sürümler aracılığıyla erken oynama olanağı sunduğu son birkaç oyundan farklı olacak.

Star Wars Zero Company, Bit Reactor tarafından Respawn Entertainment ve Lucasfilm Games ile işbirliği içinde geliştiriliyor. Klon Savaşları sırasında geçen tek oyunculu taktiksel RPG, eski bir subay olan Hawks liderliğindeki bir grup paralı asker olan Zero Company'yi konu alıyor. Galaksiyi tehlikeye atabilecek yeni bir tehditle yüzleşmekle görevlendirilen ekip, iç farklılıkların üstesinden gelmek ve zorlu taktiksel karşılaşmalarda hayatta kalmak için birlikte hareket etmek zorunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Star Wars Zero Company çıkış tarihi sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: