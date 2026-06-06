Alien: Isolation'ın yıllardır beklenen devam oyunu sonunda tanıtıldı

Korku türündeki Alien: Isolation, Alien filmlerinin o klostrofobik ve tekinsiz atmosferini oyunculara tekrar yaşatmasıyla beğeni toplamıştı. Oyunun asıl alametifarikası ise Alien serisinin ikonik canavarı Xenomorph'u, oyuncunun sesini ve hareketlerini takip edip davranışlarını öğrenen, zeki bir avcıya dönüştürmesi oldu. Xenomorph'tan kaçmayı çok daha korkutucu hâle getiren bu mekanik, elbette devam oyununun da parçası olacak. Nitekim tanıtım sırasında da bu Motion Tracker teknolojisi sık sık gündeme getirildi.
Alien: Isolation 2 Yeni Bir Karaktere ve Hikâyeye Odaklanacak
Sega, devam oyununun yeni bir karakter etrafında şekillenen yeni bir hikâye anlatacağını açıkladı. Bu da ilk oyunun ana kahramanı olan Amanda Ripley'yi artık geride bırakacağımız anlamına geliyor. Hatırlarsanız ilk oyun terk edilmiş bir uzay üssünde geçiyordu. Devam oyunu ise gözlerden uzak bir koloni gezegenindeki ücra bir istasyonda geçecek.
Alien: Isolation 2 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Oyundan paylaşılan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.