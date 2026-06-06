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    Alien: Isolation'ın yıllardır beklenen devam oyunu sonunda tanıtıldı

    2014 yılında çıkan ve beğeni kazanan Alien: Isolation'ın yıllardır gündemde olan devam oyunu, Summer Game Fest'te resmen duyuruldu; Yeni oyundan ilk fragman da paylaşıldı.

    Alien: Isolation'ın yıllardır beklenen devam oyunu sonunda tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dün düzenlenen Summer Game Fest etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da oyun dünyası için dikkat çekici duyurulara sahne oldu. Dün etklinlikte sahne alan oyunlardan biri de Alien: Isolation 2 oldu. 2014 yılında çıkan Alien: Isolation'ın yıllardır beklenen devam oyunu nihayet resmi olarak duyurulurken, oyundan ilk fragman da paylaşıldı.

    Korku türündeki Alien: Isolation, Alien filmlerinin o klostrofobik ve tekinsiz atmosferini oyunculara tekrar yaşatmasıyla beğeni toplamıştı. Oyunun asıl alametifarikası ise Alien serisinin ikonik canavarı Xenomorph'u, oyuncunun sesini ve hareketlerini takip edip davranışlarını öğrenen, zeki bir avcıya dönüştürmesi oldu. Xenomorph'tan kaçmayı çok daha korkutucu hâle getiren bu mekanik, elbette devam oyununun da parçası olacak. Nitekim tanıtım sırasında da bu Motion Tracker teknolojisi sık sık gündeme getirildi.

    Alien: Isolation 2 Yeni Bir Karaktere ve Hikâyeye Odaklanacak

    Sega, devam oyununun yeni bir karakter etrafında şekillenen yeni bir hikâye anlatacağını açıkladı. Bu da ilk oyunun ana kahramanı olan Amanda Ripley'yi artık geride bırakacağımız anlamına geliyor. Hatırlarsanız ilk oyun terk edilmiş bir uzay üssünde geçiyordu. Devam oyunu ise gözlerden uzak bir koloni gezegenindeki ücra bir istasyonda geçecek.

    Alien: Isolation 2 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Oyundan paylaşılan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

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