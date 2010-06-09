Computex 2010: ASRock'dan VIA tabanlı Mini-ITX anakart

Computex 2010 fuarının katılımcıları arasında yer alan ASRock'ın tek sürprizi, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetli anakartlar değildi elbette. Firmanın standına uğrayan ziyaretçiler, VIA platformunu kullanana PV530-ITX adını taşıyan Mini-ITX anakartla tanışma fırsatı da yakaladılar.

Intel Atom işlemcili Mini-ITX anakartlara alternatif olarak hazırlanan PV530-ITX, VIA VX900 yonga setini kullanıyor ve 1.8GHz'de çalışan VIA PV530 işlemcisinden güç alıyor. Üzerinde yer alan çift DIMM slotu ile 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle entegre grafik birimini de sahip. DirectX 9 destekli Chrome 9 grafik birimi ile HD video oynatabilen anakart, iki adet SATA-II konnektörü ile birlikte geliyor.

ASRoc'ın Instant Boot ve OC Tuner gibi hız aşırtma uygulamalarına destek sunan anakart, 5.1 kanal yüksek tanımlı ses ve 10/100 Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Intel Atom tabanlı çözümlere alternatif olması bekleenn PV530-ITX'in mini-bilgisayarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılması bekleniyor.