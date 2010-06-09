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Computex 2010: ASRock'dan VIA tabanlı Mini-ITX anakart

8 yıl
21,6b
1
15
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarının katılımcıları arasında yer alan ASRock'ın tek sürprizi, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetli anakartlar değildi elbette. Firmanın standına uğrayan ziyaretçiler, VIA platformunu kullanana PV530-ITX adını taşıyan Mini-ITX anakartla tanışma fırsatı da yakaladılar.

Intel Atom işlemcili Mini-ITX anakartlara alternatif olarak hazırlanan PV530-ITX, VIA VX900 yonga setini kullanıyor ve 1.8GHz'de çalışan VIA PV530 işlemcisinden güç alıyor. Üzerinde yer alan çift DIMM slotu ile 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle entegre grafik birimini de sahip. DirectX 9 destekli Chrome 9 grafik birimi ile HD video oynatabilen anakart, iki adet SATA-II konnektörü ile birlikte geliyor.

ASRoc'ın Instant Boot ve OC Tuner gibi hız aşırtma uygulamalarına destek sunan anakart, 5.1 kanal yüksek tanımlı ses ve 10/100 Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Intel Atom tabanlı çözümlere alternatif olması bekleenn PV530-ITX'in mini-bilgisayarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılması bekleniyor.


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hacı.basat 8 yıl
Önceki modellerle karşılaştırırsak tahmini yurt dışı fiyatı 265$,
amazon.com/...
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mehmetgirgin 8 yıl
@DavutGENC aynen ya bendede aynı işlemci var. hala kullanıyorum taş gibi
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hacı.basat 8 yıl
Şu haberdeki işlemci e serisinden arkadaşlar,
donanimhaber.com/...
miniITX bile olsa 64 bit işletim sistemi kullanmam diyebilecek kimse olduğunu sanmıyorum, e serisinden şaşmamak lazım.
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zeonixx 8 yıl
asrock ne yaparsa yapsın beş para etmez..
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montevo 8 yıl
asbi satın şu kartları türkiyede ek iş olarak minik sistemelr yapıp satıcam
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1963bursa 8 yıl
VIA PV530 işlemcisi e serisinden değil ama Mini-ITX sistem toplayacaklar için doyurucu bir sistem olmuş, VIA Nano-DC işlemcilerin haberinden sonra böyle bir sistem gelince ister istemez herkes çift çekirdek varken bunu ne yapayım demiş. :) Şöyle düşünmek lazım, küçük kasa sistemlerde bundan daha kullanışlı sistem var mı? VIA nın performansını göz önüne alınca bu sistemi neden piyasaya sürdükleri anlaşılıyor.
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DavutGENC 8 yıl
fanı görünce aklıma sempron 2500 ler geldi :o)))
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hacı.basat 8 yıl
Mevcut Mini-ITX'lerin performansında bir üretim olmuş, VIA beklentiyi yüksek tuttu, asıl seribaşı üretimlerinin bu olduğunu sanmıyorum, bir de sorum olacak, VIA PV530 işlemcisi e serisine dahil mi arkadaşlar, VN1000 yongasetli olanını bulamazsak bize alternatif olur mu diye soruyorum.
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siLahsz 8 yıl
Bellekleride kendi üzerinde taşısa daha iyi olurdu.zaten en fazla 4gb destekliyor.
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abdulmusavvir 8 yıl
İnanmak güç, halen VX900 yonga seti, arkadaş VIA sata3 ve usb3.0 destekli VN1000 yongasetiyle barebone sistem dahi üretti, neden halen geçen senenin yongasetleriyle ITX platformlara anakartlar çıkıyor, ha f/p ise tamam, biz VN1000 yongasetini beklemeye devam edelim.
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