Computex 2010: ECS'nin oyunculara özel yeni anakartı P55H-AK gün ışığına çıktı

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Computex 2010 fuarı kapsamında oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni anakartı P55H-AK'yi tanıtıyor. Intel P55 yonga setini kullanan ve LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, tasarım özellikleriyle ve kaslı görünümüyle şimdiye kadar hazırlanan diğer tüm ECS çözümlerinden ayrılmayı başarıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde, agresif çizgilere sahip özel bir soğutucu ile donatılan anakart, dört adet DIMM slotu ile 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan P55H-AK, sahip olduğu NF200 yongası ile üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanırken, ATi Crossfire X teknolojisi de sorunsuzca desteklemekte. SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere de sahip olan ECS P55H-AK'de, profesyoneller için kart üstü güç ve reset düğmelerine yer verildiğini de görüyoruz. Üzerinde dört adet USB 3.0 portu bulunan anakart, aynı zamanda iki adet SATA-III ve iki adet eSATA-III konnektörlerine de bünyesinde yer veriyor.

P55AH-AK'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığından çıkacağı henüz açıklanmadı.