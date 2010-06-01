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Computex 2010: ECS'nin oyunculara özel yeni anakartı P55H-AK gün ışığına çıktı

8 yıl
13,7b
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16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: ECS'nin oyunculara özel yeni anakartı P55H-AK gün ışığına çıktı
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Computex 2010: ECS'nin oyunculara özel yeni anakartı P55H-AK gün ışığına çıktı
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Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Computex 2010 fuarı kapsamında oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni anakartı P55H-AK'yi tanıtıyor. Intel P55 yonga setini kullanan ve LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, tasarım özellikleriyle ve kaslı görünümüyle şimdiye kadar hazırlanan diğer tüm ECS çözümlerinden ayrılmayı başarıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde, agresif çizgilere sahip özel bir soğutucu ile donatılan anakart, dört adet DIMM slotu ile 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan P55H-AK, sahip olduğu NF200 yongası ile üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanırken, ATi Crossfire X teknolojisi de sorunsuzca desteklemekte. SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere de sahip olan ECS P55H-AK'de, profesyoneller için kart üstü güç ve reset düğmelerine yer verildiğini de görüyoruz. Üzerinde dört adet USB 3.0 portu bulunan anakart, aynı zamanda iki adet SATA-III ve iki adet eSATA-III konnektörlerine de bünyesinde yer veriyor.

P55AH-AK'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığından çıkacağı henüz açıklanmadı.


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stradivardi 8 yıl
ecs en büyük 3. amakart üreticisi her ne kadar ülkemizde pek tanınmasada
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Executor Arhentir 8 yıl
güzel kart
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acbold 8 yıl
"Önde gelen anakart üreticilerinden " ???????? Alla alla :D
kart hoş duruyor .ama bağlayınca masada durduğu gibi durcakmı orası var :):)
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fatihcanery 8 yıl
kart çok karizmatik duruyor,albenisi yüksek gerçekten.özellikleri de aynı şekilde
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WinteR 8 yıl
6 ay sonrası için lga 1155'ya geçilcek olması bu kart için kötü bir kader.
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stradivardi 8 yıl
gigabyte yada asus gibi firmaların çözümlerinin altında bir fiyata gelecektir 5-10 dolar altında değilde oldukça altında olmalı daha önceki çözümlerinde de benzer hamleler yapmıştı fiyatına göre iyi denilebilecek ürünleri var gigabyte gibi bir fiyata gelirse hiç şansı olmaz zaten kart donanım olarak oldukça iyi görünüm olarakta fena sayılmaz soğutucuları pek sevmedim sanki tabii önemli olan görünüm değil testlet ve fiyat bakalım testlerde geri kalacakta fiyatını hakedecek mi
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DH Misafiri 8 yıl
kim bilir fiyatı ne olacak? bunu almak için cebinin doluuuu olması lazımdır.
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shanke 8 yıl
p55te çeşitliliğe ve uygun fiyata ihtiyaç var, kartta güzel olmuş :)
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sakiri 8 yıl
Bu anakarta sogutucuyu takmak baya bir zor olacak
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CoreXXX 8 yıl
görünüm güzel ama kalite nasıl acaba. o.c testlerinde en çabuk çuvallayan firmalardan bir ecs. eğer bu kadar para verceksem asus gigabyte gibi kendini kanıtlamış firmalar daha iyi dimi. hatta biraz pahalı olsada
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Tolgá 8 yıl
altın pcb den yapmışlar resime bakılırsa ayrıca kaç fazlı güç yönetimi var..
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baysan240 8 yıl
soğutmaları minyatür site tasarımına benziyor ve görsel olarak iyi duruyor.
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