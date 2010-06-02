Computex 2010: Gigabyte, Lucid Hydra teknolojisinin gelişmesini bekliyor

Computex 2010 fuarı kapsamında bugün, Gigabyte tarafından gerçekleştirilen teknik seminere katıldık. Intel'den üst düzey yöneticilerin de konuk olduğu etkinlik kapsamında, Gigabyte'daki yenilikler, dünya basınıyla paylaşıldı, gelecek için bazı ipuçları verildi. Donanım Haber olarak görüşme fırsatı yakaladığımı Gigabyte yetkililerine merak ettiğimiz soruları sorma fırsatı da yakaladık. MSI'ın Big Bang Fuzion modeliyle başlayan ve şimdilerde Asus'un Crosshair IV Extreme modeliyle devam eden Lucid Hydra çözümüne sıcak bakıp bakmadıklarını sorduğumuz Gigabyte yetkileri, mevcut durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gigabyte'a göre Hydra çipseti henüz çok yeni ve özellikle yazılım [sürücü sorunları] tarafında ciddi yol alması gerekiyor. Hem rakip firmaların hem de ATi ve Nvidia'nın Hydra teknolojisine olan tepkilerini yakından takip ettiklerini belirten Gigabyte yöneticileri, sürücüler geliştirilerek teknoloji tam anlamıyla istediğimiz olgunluğa geldiğinde ve pazarın gerçekten ATi + Nvidia kullanımına hazır olduğunu gördüğümüzde Hydra teknolojili anakartlar duyurabileceklerini zira ellerinde zaten bir geliştirme kiti olduğunu ve uzun süredir bu konu üzerine çalıştıklarını ifade ettiler.