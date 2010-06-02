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Computex 2010: Gigabyte, Lucid Hydra teknolojisinin gelişmesini bekliyor

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarı kapsamında bugün, Gigabyte tarafından gerçekleştirilen teknik seminere katıldık. Intel'den üst düzey yöneticilerin de konuk olduğu etkinlik kapsamında, Gigabyte'daki yenilikler, dünya basınıyla paylaşıldı, gelecek için bazı ipuçları verildi. Donanım Haber olarak görüşme fırsatı yakaladığımı Gigabyte yetkililerine merak ettiğimiz soruları sorma fırsatı da yakaladık. MSI'ın Big Bang Fuzion modeliyle başlayan ve şimdilerde Asus'un Crosshair IV Extreme modeliyle devam eden Lucid Hydra çözümüne sıcak bakıp bakmadıklarını sorduğumuz Gigabyte yetkileri, mevcut durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gigabyte'a göre Hydra çipseti henüz çok yeni ve özellikle yazılım [sürücü sorunları] tarafında ciddi yol alması gerekiyor. Hem rakip firmaların hem de ATi ve Nvidia'nın Hydra teknolojisine olan tepkilerini yakından takip ettiklerini belirten Gigabyte yöneticileri, sürücüler geliştirilerek teknoloji tam anlamıyla istediğimiz olgunluğa geldiğinde ve pazarın gerçekten ATi + Nvidia kullanımına hazır olduğunu gördüğümüzde Hydra teknolojili anakartlar duyurabileceklerini zira ellerinde zaten bir geliştirme kiti olduğunu ve uzun süredir bu konu üzerine çalıştıklarını ifade ettiler.


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uzm@n 8 yıl
Lucid Intel Capital'in ve diğer yatırımcıların verdiği destekle biryerlere gelicektir diye düşünüyorum.Ancak tabiki belli bir süre olgunlaşması şart.
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stradivardi 8 yıl
En azından 1 tek kart serisinde çıkarmalı diye düşünüyorum teknolojinin ilerlemesi için kullanım ne kadar artarsa açıklar ve sorunlar o kadar çabuk kapatılır yoksa değişen birşey olmaz bir zamanlar SLI ve CROSSFİRe da pek işe yarar uygulamalar değillerdi ama özellikle ati ve nvidia nın son serilerinde gerçektende çoklu kart kurulumu başarılı ve kurulumu yapmaya değer görünüyor lucid de de böyle olcak kullanım arttıkça gelişim daha da artacak ilerde istediğin kartı istediğinle birleştirebileceğiz
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apodur 8 yıl
çok isabetli bir karar olmuş..o kadar ar-ge yapacaksın ama sonuç buna değmeyecek!! o zaman neden kullanasın ki bunu
ben sana katılmıyorum o kadar malını aldık adamların paramızı verdık yapsınlar tabiki msi yı tebrık ediyorum öncülüğü için
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CeFurkan 8 yıl
gene 8 sata slotu

neden 10 veya 12 yapmiyorlar neden

illa raid kartmi alalim
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Batuist 8 yıl
çok isabetli bir karar olmuş..o kadar ar-ge yapacaksın ama sonuç buna değmeyecek!! o zaman neden kullanasın ki bunu
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Melih Vayvalak 8 yıl
Açıkçası Gigabyte gibi büyük bir üreticinin de bu konuda elini taşın altına sokmuş olmasını ve Lucid Hydra teknolojisinde öncül ürünlerle birlikte pazarda rol almasını dilerdim
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iscanthere 8 yıl
ne tesadüf ben de biraz olsa da bekliyorum
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