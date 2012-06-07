Computex 2012 : Acer'dan A110 ve A210 Android tabletler





Windows 8 modellerinin ardından Acer geçen yıl ki tablet serisini de güncellemeye devam ediyor. Firmanın fuarda tanıttığı iki yeni tableti Iconia Tab serisinden A110 ve A210 oldu. Modeller bu yıl Tegra 3 işlemciyle boy gösterecek.





Iconia Tab A210 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, USB 2.0 portu, microSD girişi, 3620mAh batarya, 8GB/16GB depolama kapasitesi şeklinde özellikleri mevcut. Gövde ise sert plastikten imal edilmiş.





Iconia Tab A110 modeli ise 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 11.4 mm kalınlık, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, micro-HDMI, micro-USB bağlantısı şeklinde özellikler belirtilmiş.





Özellikleri itibariyle önceki seriden pek farklı olmadığı görülen modellerin detaylı lansmanlarının ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor. A110 modelinin 200$ altında, A210 modelinin de 300$ altında konumlanacağı belirtiliyor.

ASUS'un 7 inçlik Nexus tableti üreteceği iddiaları yoğunlaşırken, karşısına önemli rakiplerin çıkacağını da şimdiden görüyoruz. 200$ altı segmentinde 4 çekirdekli tabletlere erişebilmek sanırız hiç de zor olmayacak.





http://www.engadget.com/2012/06/05/acer-iconia-tab-a210-a110/