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Computex 2012 : Acer'dan A110 ve A210 Android tabletler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2012 : Acer'dan A110 ve A210 Android tabletler
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Windows 8 modellerinin ardından Acer geçen yıl ki tablet serisini de güncellemeye devam ediyor. Firmanın fuarda tanıttığı iki yeni tableti Iconia Tab serisinden A110 ve A210 oldu. Modeller bu yıl Tegra 3 işlemciyle boy gösterecek. 

Iconia Tab A210 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, USB 2.0 portu, microSD girişi, 3620mAh batarya, 8GB/16GB depolama kapasitesi şeklinde özellikleri mevcut. Gövde ise sert plastikten imal edilmiş.

Iconia Tab A110 modeli ise 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 11.4 mm kalınlık, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, micro-HDMI, micro-USB bağlantısı şeklinde özellikler belirtilmiş. 

Özellikleri itibariyle önceki seriden pek farklı olmadığı görülen modellerin detaylı lansmanlarının ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor. A110 modelinin 200$ altında, A210 modelinin de 300$ altında konumlanacağı belirtiliyor.
ASUS'un 7 inçlik Nexus tableti üreteceği iddiaları yoğunlaşırken, karşısına önemli rakiplerin çıkacağını da şimdiden görüyoruz. 200$ altı segmentinde 4 çekirdekli tabletlere erişebilmek sanırız hiç de zor olmayacak. 


http://www.engadget.com/2012/06/05/acer-iconia-tab-a210-a110/ Yorum Yaz
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octaduce888 7 yıl
7 inçlik tablet güzel gözüktü gözüme.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Firaristt 7 yıl
Dün test yazısı olarak bir siteye A210 ve A110'u göndermiştim DH haberi daha şimdi yayınlıyor. Biraz geç olmadı mı ya?
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demo11 7 yıl
Acer daima ucuz olmuştur fiyatlar çok makul tablet alacağım zaman acer alacam.
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orhankara95 7 yıl
Fiyatı çok iyiymiş. 7 inçlik tablet güzel gözüktü gözüme.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi fiyatlar aslında, bu 200-300$ ve altı segmentlerde bol firma modeli olamsı hiç olmazsa kullanıcı tarafından iyi oluyor, ama Acer'ın biraz tasarımada bakması lazım bence..
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