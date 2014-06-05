Computex 2014 : Asus'tan dünyanın ilk 7.1 kanal ses destekli optik sürücüsü









Bu yıl Computex 2014 fuarının en gözde firması olarak öne çıkan Asus, mobilden dizüstüne, masaüstünden modem cihazlarına kadar geniş bir yelpazede ürünlerini ziyaretçilere sergiledi. Bunlardıan arasında bir Blu-ray sürücü de yer alıyor.





Blu-ray Prime olarak adlandırılan harici Blu-ray sürücüsü beraberinde 7.1 kanal ses çıkış desteği de sunuyor. Asus bu sürücünün sektörde bir ilk olduğunun altını çiziyor.





USB 3.0 bağlantısını kullanan cihaz Asus Xonar ses kartı barındırırken, Cirrus Logic CS4398 DAC ve C-Media CM6631A ses işlemcisi ile destekleniyor. 600 ohm gücünde kulaklık amplifikatörü olan üründe ses sinyalinin gürültüye oranı da 114dB seviyesinde.





Blu-ray Prime modelinin farklı pazarlara yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı 199$ olacak ürünün DVD'li versiyonu ise sonbahar döneminde 100$'dan piyasaya çıkacak.