Computex 2014: FSP Akıllı Cihaz Aksesuarları

Haber Editörü
|Kız iyi güzelde çince konuşunca tüm güzelliği yok oluyo :D
|Abi hatunda yanında ise hemen alıyorum oney laaa.. :D
|Powerbank mıymış onlar
|Tam boy ve 360 derece alaydık :(
Kablosuz şarj aletini tabiki
|Yorumlar fena
|Ayıp yahu biraz kendinizden utanmanızı temenni ediyorum. Tamam kız güzel olabilir de yani buraya bu konuya yorum yapabilen birinin bilinçli biri olduğunu düşünüyorum diyecem ama bu düşüncem komple değişti. Biz ne yaparsak yapalım bu mantaliteyle 3. dünya ülkesi olmatan kurtulamayacağız çünkü beyinler 5. dünya ülkesi seviyesinde.
|ender bu kız neden sürekli gülüyor.
|Dövmem sakızdan, Allah korusun nazardan. :D
|işi biten çıksın beyler kasıyor
|kızın neresine baksam reklam yiyorum adamlar çok yaratıcı.
Edit: Beyler boydan çekim sömürün
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