Computex 2014: FSP Akıllı Cihaz Aksesuarları

Bilgisayar ve çevre bileşenlerin yanısıra endüstriyel alanda da faliyet gösteren FSP'nin akıllı telefon ve tabletler için hazırladığı şarj aletleri ve güç ünitelerine göz atıyoruz.

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