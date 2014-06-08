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Computex 2014: FSP Akıllı Cihaz Aksesuarları

4 yıl
25,3b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve çevre bileşenlerin yanısıra endüstriyel alanda da faliyet gösteren FSP'nin  akıllı telefon ve tabletler için hazırladığı şarj aletleri ve güç ünitelerine göz atıyoruz.
 

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cnr_kfks 4 yıl en beğenilen
İlk uçakla fuara gidiyorum bu kızı bulmam lazım


Edit: Beyler boydan çekim sömürün

youtube.com/... Dk:6
1 Yanıt Yanıtla +21
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DubSteq 4 yıl
Kıza bak be. Etiketini bile sökmemişler daha.
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TearsForFears 4 yıl
Kız iyi güzelde çince konuşunca tüm güzelliği yok oluyo :D
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metalmuzik 4 yıl
Abi hatunda yanında ise hemen alıyorum oney laaa.. :D
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SteveMeade 4 yıl
Powerbank mıymış onlar
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soneday 4 yıl
Tam boy ve 360 derece alaydık :(
Kablosuz şarj aletini tabiki
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ardarda45 4 yıl
Yorumlar fena

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QapriCe 4 yıl
Ayıp yahu biraz kendinizden utanmanızı temenni ediyorum. Tamam kız güzel olabilir de yani buraya bu konuya yorum yapabilen birinin bilinçli biri olduğunu düşünüyorum diyecem ama bu düşüncem komple değişti. Biz ne yaparsak yapalım bu mantaliteyle 3. dünya ülkesi olmatan kurtulamayacağız çünkü beyinler 5. dünya ülkesi seviyesinde.
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ahead 4 yıl
ender bu kız neden sürekli gülüyor.
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kamar33 4 yıl
Dövmem sakızdan, Allah korusun nazardan. :D
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eXaline 4 yıl
işi biten çıksın beyler kasıyor
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sonoyuncu 4 yıl
kızın neresine baksam reklam yiyorum adamlar çok yaratıcı.
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