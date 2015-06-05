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Computex 2015 : G.Skill ikinci nesil Phoenix Blade PCIe SSD ürünlerini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : G.Skill ikinci nesil Phoenix Blade PCIe SSD ürünlerini tanıttı

Kalabalık bir ürün grubu ile Computex 2015 fuarına gelen G.Skill firmasının tüketicilere sunmaya hazırlandığı diğer bir ürün SSD sınıfında. Firma Phison PS5007-E7 kontrolcüsü ile desteklediği ikinci nesil Phoenix Blade PCIe SSD ürünlerini tanıttı.

Phison PS5007-E7 kontrolcüsü yıl başındaki CES 2015 fuarında tanıtılmıştı. Fiyat-performans çizgisinde yer almayı amaçlayan kontrolcü G.Skill ürünlerinde de kendisine yer buldu. 

Phison PS5007-E7 kontrolcüsü 2.5 inç ve M.2 yapısındaki PCIe SSD ürünlerine destek veriyor. Yerleşik PCI-Express 3.0 x4 bağlantısını kullanan kontrolcü sayesinde sürekli olarak 2600MB/s okuma, 1400MB/s yazma hızlarına erişilebilirken, rastgele 4K olarak da 300 000 IOPS okuma, 200 000 IOPS yazma performansı yakalanabiliyor. Kontrolcü 16GB ile 1.92TB arasındaki kapasitelere destek veriyor. 

Bu sayede ikinci nesil G.Skill Phoenix Blade PCIe SSD ürünleri 2TB kapasiteye kadar çıkabilecek ve Intel SSD 750 gibi serilere rakip olacak. Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması beklenen serinin rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.  

http://www.techpowerup.com/213190/g-skill-shows-off-phison-powered-phoenix-blade-pcie-gen-3-0-ssd.html Yorum Yaz
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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
abi tek sorun fiyat geri züper
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OldGamers86 4 yıl
Uçmuş hız konusunda. :)
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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
abi tek sorun fiyat geri züper
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Black1Gold 4 yıl
Hadi hayirlisi
fiyati uygun olsa yeter
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