Popüler SSD'ler tarih oldu: Sandisk Optimus serisi tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sandisk, WD Blue ve WD_BLACK ürünlerinin yerini alan OPTIMUS SSD serisini tanıttı. Şirket, yeni M.2 SSD ailesinin oyuncular, içerik üreticileri ve profesyoneller için son derece hızlı performans sunacağını ve herkesin oyunları/uygulamaları için hızlı depolama cihazlarına sahip olmasını sağlayacağını belirtti.

WD Blue ve WD_BLACK yerini Sandisk Optimus serisine bırakıyor

SANDISK Optimus serisi, daha hızlı ve akıcı sistem isteyen içerik üreticileri için tasarlanmış, hız ve uygun fiyat arasında doğru dengeyi sunuyor. WD Blue markası altında satılan ürünler (WD Blue 5100 NVMe SSD gibi) Sandisk Optimus 5100 NVMe SSD adıyla yer alacak.

SANDISK Optimus GX ürün serisi, sınırsız oyun deneyimi için tasarlanmış, çok hızlı yükleme süreleri, genişletilmiş kapasite ve güç verimliliği isteyen oyuncular için üretilmiş. Daha önce WD_BLACK markası altında satılan ürünler (WD_BLACK SN7100 NVMe SSD), Sandisk Optimus GX 7100 NVMe SSD adıyla piyasaya sürülecek.

SANDISK Optimus GX PRO ürün serisi ise markanın amiral gemisi ve en üst düzey performansı isteyenler için. Bu diskler, ultra performans arayan, yapay zeka bilgisayarları, iş istasyonları veya üst düzey sistem kurmak isteyen geliştiriciler, profesyoneller ve oyuncular için tasarlanmış. SANDISK Optimus GX PRO, en yeni depolama teknolojilerini artırılmış kapasiteyle birleştiriyor. Daha önce WD_BLACK markası altında satılan ürünler (WD_BLACK SN8100 NVMe SSD), Sandisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD adıyla satılacak.

WD_BLACK SN8100 NVme SSD (Sandisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD)

WD_BLACK SN850X NVMe SSD (Sandisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD)

WD_BLACK SN7100 NVMe SSD (Sandisk Optimus GX 7100 NVMe SSD)

WD Blue 5100 NVMe SSD (Sandisk Optimus 5100 NVMe SSD)

Sandisk’in yeni Optimus marka SSD’leri, 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.

