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Computex 2015 : G.Skill yeni Trident Z serisi DDR4 belleklerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : G.Skill yeni Trident Z serisi DDR4 belleklerini duyurdu

Computex 2015 fuarında firmaların lansmanları birbiri ardına devam ederken, kalabalık bir ürün grubu ile gelen G.Skill farklı sektörlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bunlardan birisi bellek kitleri.

Firmanın Trident Z adıyla fuarda boy gösteren DDR4 bellek ürünleri özelleştirilebilir alüminyum ısı dağıtıcıları ile kasanızın renk temasına da uyum sağlayabilecek. 

Çift kanal ve 4 kanal konfigürasyonlarına sahip olan belleklerin frekansları, voltajları ve kapasiteleri şimdilik net değil ancak kısa süre önce en hızlı olarak tanıtılan Ripjaws 4 belleklere bakarsak 3666MHz saat hızı, 18-18-18-38 zamanlama ve 1.35 volt enerji değeri bulunmaktaydı. Bu açıdan bir referans olabilir. 

Trident Z DDR4 bellekler Patriot, Corsair ve Kingston gibi rakiplerin son ürünlerine meydan okuyacak. G.Skill kısa süre içerisinde belleklerin teknik detaylarını yayınlamayı ve gelecek ay itibariyle de piyasaya sürmeyi planlıyor.  

http://www.tomshardware.com/news/g.skill-memory-psu-ripjaws-trident,29257.html Yorum Yaz
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xparadox 4 yıl
gecikme zamanları ve mhz karşılaştırmalarında hala ddr3 ün üstünde bir fayda sağlamadığından bence de gereksizler hala cl 18 gecikme zamanıyla 4800 mhz seviyelerinde olursa satın alınabilir lakin ddr3 cl 10 ile 2400mhz
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GoldPunch 4 yıl
Çok şık olmuş :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Çok güzel olmuş, çok şekil olmuş.
Şu hızlar da 4GHZ leri bulursa alınabilir. Zira DDR4 lerin CAS gecikmeleri
DDR3 lere göre çok yüksek olduğundan dolayı DDR3 e göre fark atabilmesi için
ilk başlarda CAS ları pek düşürmeyeceklerine göre hızlarını arttırmaları lazım.
4 GHz lerde iyi olurlar. Ben zaten 16GB TridentX DDR3 2400 CAS 10 kullanıyorum.
4GHz çıkıp, fiyatlar biraz yumuşarsa DDR4 e geçerim...
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
G.Skill'in 3800 Mhz belleği vardı, CAS 18 miydi 19 muydu öyle bir şey :)
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mehmet4428 4 yıl
4000 MHZ ve üstü gelmesi lazım aslında.
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ounomaus 4 yıl
iş için kullanan için bir şey diyemem ama normal pc kullanıcısı oyun web vs için bu fiyatlar olduğu sürece gereksizler (fiyat belirtilmemiş orası doğru ama bu bellekler 50 usd yada 70 usd olmuyacağı için)
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