Computex 2015 : G.Skill yeni Trident Z serisi DDR4 belleklerini duyurdu

Computex 2015 fuarında firmaların lansmanları birbiri ardına devam ederken, kalabalık bir ürün grubu ile gelen G.Skill farklı sektörlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bunlardan birisi bellek kitleri.





Firmanın Trident Z adıyla fuarda boy gösteren DDR4 bellek ürünleri özelleştirilebilir alüminyum ısı dağıtıcıları ile kasanızın renk temasına da uyum sağlayabilecek.





Çift kanal ve 4 kanal konfigürasyonlarına sahip olan belleklerin frekansları, voltajları ve kapasiteleri şimdilik net değil ancak kısa süre önce en hızlı olarak tanıtılan Ripjaws 4 belleklere bakarsak 3666MHz saat hızı, 18-18-18-38 zamanlama ve 1.35 volt enerji değeri bulunmaktaydı. Bu açıdan bir referans olabilir.





Trident Z DDR4 bellekler Patriot, Corsair ve Kingston gibi rakiplerin son ürünlerine meydan okuyacak. G.Skill kısa süre içerisinde belleklerin teknik detaylarını yayınlamayı ve gelecek ay itibariyle de piyasaya sürmeyi planlıyor.

http://www.tomshardware.com/news/g.skill-memory-psu-ripjaws-trident,29257.html