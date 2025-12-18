Giriş
    Micron’a göre DRAM krizi 2026 sonrasında da devam edecek

    Micron, DRAM arz sıkıntısının 2026 sonrasında da süreceğini açıkladı. HBM talebindeki artış, kapasitenin büyük müşterilere kaymasına yol açmaya devam edecek gibi görünüyor.

    Micron’a göre DRAM krizi 2026 sonrasında da devam edecek Tam Boyutta Gör
    Micron, DRAM pazarındaki arz sıkıntısının kısa vadeli bir sorun olmadığını ve mevcut dengesizliğin 2026 sonrasına da uzanacağını açıkladı. Şirket, 27 Kasım 2025’te sona eren 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 13,64 milyar dolarla tarihinin en yüksek çeyreklik gelirini elde etmesine rağmen bellek pazarındaki baskının devam ettiğine dikkat çekti.

    DRAM sorunu beklenenden uzun sürebilir

    Micron yönetimine göre sektör genelinde güçlü talep ile sınırlı üretim kapasitesi DRAM tarafında piyasayı zorlamayı devam ediyor. Şirket, bu koşulların takvim yılı 2026’nın ötesinde de süreceğini öngörüyor. Bu tablo, özellikle büyük müşterilerin arzı güvence altına almak için çok yıllı tedarik anlaşmalarına yönelmesine yol açarken hem tüketici hem de kurumsal bellek segmentlerinde spot fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden oluyor.

    Arz-talep dengesizliğinin en önemli nedenlerinden biri ise HBM belleklerine yönelik hızla artan talep. Micron, 2026 takvim yılı boyunca sunacağı tüm HBM kapasitesi için fiyat ve hacim anlaşmalarını şimdiden tamamladığını belirtiyor. HBM çözümleri, standart DDR5 ürünlerine kıyasla daha fazla wafer alanı gerektiriyor. Bu durum, sınırlı üretim kaynaklarının ağırlıklı olarak veri merkezi ve yapay zeka iş yüklerine kaydırılmasına yol açarken geleneksel PC pazarına ayrılabilecek hacmi de daraltıyor. Sonuç olarak mevcut wafer ve yonga kapasitesi, daha yüksek bedel ödemeye ve uzun vadeli taahhüt vermeye hazır alıcılara yönlendiriliyor.

    Öte yandan Micron, yeni fabrikalara yönelik yatırımlarını sürdürmeyi planladığını vurgulasa da buna rağmen DRAM ve NAND tarafında arzın kısıtlı kalacağını kabul ediyor. Bu görünüm, son kullanıcılar ve daha küçük sistem üreticileri açısından daha yüksek fiyatlar, sınırlı ürün tahsisleri ve uzayan teslim süreleri anlamına geliyor. Öte yandan, büyük bulut hizmeti sağlayıcıları ve yapay zeka odaklı şirketler, çok yıllı anlaşmalar sayesinde öncelikli bellek tedarikini şimdiden güvence altına almış durumda.

