RAM dolandırıcılığı: DDR5 RAM diye satın aldı, DDR2 çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bellek fiyatlarında yaşanan sert yükseliş dolandırıcıların odağını bu kez RAM pazarına çevirdi. Daha önce ekran kartlarında sıkça görülen “kutu içeriği değiştirme” yöntemi şimdi RAM’lere uygulanmaya başlandı. Dolandırıcılar DDR5 bellek modülleri DDR2 ve metal ağırlıklarla değiştirmeye başladı. Üstelik bu olay, Amazon’dan satın alınan bellek modülünde yaşandı.

VideoCardz tarafından paylaşılan bilgiye göre Amazon İspanya üzerinden yapılan bir alışverişte kullanıcıya gönderilen RAM’ler sahte çıktı. Siparişte yer alan ürün, iki adet XPG Caster 16 GB DDR5-6000 CL40 bellek modülü olarak görünüyordu. Ancak paket açıldığında gerçek ürünler yerine metal ağırlıklara yapıştırılmış DDR2 bellekler çıktı.

İade dolandırıcılığına dikkat

Bu yöntem, geçmişte yaşanan ekran kartı dolandırıcılıklarıyla büyük benzerlik taşıyor. Daha önce de yüksek performanslı GPU’ların kutularından eski nesil ekran kartları, pirinç, makarna, macun ya da metal ağırlıklar çıkmıştı. Bazı vakalarda ise kutudan çıkan kartlarda grafik işlemcisi veya VRAM gibi kritik bileşenlerin tamamen eksik olduğu tespit edilmişti.

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre bu tür vakaların önemli bir bölümü iade dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemden kaynaklanıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, satın aldıkları gerçek ürünü ellerinde tutup yerine benzer ağırlıkta sahte veya değersiz bir ürünü koyarak paketi yeniden kapatıyor ve iade ediyor. Satıcı, paketin açılmadığını varsayarak ürünü tekrar satışa sunuyor.

Kullanıcı, Amazon İspanya üzerinden XPG Caster 32 GB (2x16 GB) DDR5-6000 CL40 bellek kitinden toplam dört adet satın aldı. Stoktaki son ürünler olduğu belirtilen bu kitlerden üçü kısa süre içinde, dördüncüsü ise birkaç gün sonra teslim edildi. Kargo takip bilgilerine göre tüm gönderiler İrlanda çıkışlıydı. Kitlerden biri kontrol edilmeden yeniden satıldı, bir diğeri sisteme takıldı ve sorunsuz şekilde çalıştı. Sorun, yeni bir sistem kurulumu sırasında üçüncü kit açıldığında ortaya çıktı.

Samsung, DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100 artırdı 1 gün önce eklendi

Bu arada kullanıcının iade talebi oluşturduğu ancak geri ödeme alıp alamayacağının net olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, pahalı donanım alışverişlerinde kutu açılışının kamera kaydıyla belgelenmesini öneriyor. Jelatinin durumu, seri numaraları ve etiketlerin net şekilde kayda alınması iade sürecinde önemli bir dayanak oluşturabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

RAM dolandırıcılığı: DDR5 RAM diye satın aldı, DDR2 çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: