RAM dolandırıcılığı: DDR5 RAM diye satın aldı, DDR2 çıktı

VideoCardz tarafından paylaşılan bilgiye göre Amazon İspanya üzerinden yapılan bir alışverişte kullanıcıya gönderilen RAM’ler sahte çıktı. Siparişte yer alan ürün, iki adet XPG Caster 16 GB DDR5-6000 CL40 bellek modülü olarak görünüyordu. Ancak paket açıldığında gerçek ürünler yerine metal ağırlıklara yapıştırılmış DDR2 bellekler çıktı.
İade dolandırıcılığına dikkat
Bu yöntem, geçmişte yaşanan ekran kartı dolandırıcılıklarıyla büyük benzerlik taşıyor. Daha önce de yüksek performanslı GPU’ların kutularından eski nesil ekran kartları, pirinç, makarna, macun ya da metal ağırlıklar çıkmıştı. Bazı vakalarda ise kutudan çıkan kartlarda grafik işlemcisi veya VRAM gibi kritik bileşenlerin tamamen eksik olduğu tespit edilmişti.
Kullanıcı, Amazon İspanya üzerinden XPG Caster 32 GB (2x16 GB) DDR5-6000 CL40 bellek kitinden toplam dört adet satın aldı. Stoktaki son ürünler olduğu belirtilen bu kitlerden üçü kısa süre içinde, dördüncüsü ise birkaç gün sonra teslim edildi. Kargo takip bilgilerine göre tüm gönderiler İrlanda çıkışlıydı. Kitlerden biri kontrol edilmeden yeniden satıldı, bir diğeri sisteme takıldı ve sorunsuz şekilde çalıştı. Sorun, yeni bir sistem kurulumu sırasında üçüncü kit açıldığında ortaya çıktı.
Bu arada kullanıcının iade talebi oluşturduğu ancak geri ödeme alıp alamayacağının net olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, pahalı donanım alışverişlerinde kutu açılışının kamera kaydıyla belgelenmesini öneriyor. Jelatinin durumu, seri numaraları ve etiketlerin net şekilde kayda alınması iade sürecinde önemli bir dayanak oluşturabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
