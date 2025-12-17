Giriş
    Sapphire temsilcisi, DRAM fiyatlarının 6-8 ay içinde düşebileceğini söyledi

    Artan DDR5 bellek fiyatları, bilgisayar endüstrisinde endişe yarattı. Pek çok kişi bu artışın yıllarca süreceğini düşünürken, Sapphire’dan bir yönetici bunun o kadar uzun sürmeyebileceğini savunuyor.

    Sapphire temsilcisine göre DRAM fiyatları 6-8 aya düşebilir Tam Boyutta Gör
    Son dönemde artan DDR5 bellek fiyatları, bilgisayar endüstrisinde endişe yarattı. Pek çok kişi bu artışın yıllarca süreceğini düşünürken, Sapphire’dan üst düzey bir isim bunun o kadar uzun sürmeyebileceğini savunuyor.

    "Fiyat artışı belirsizlikten kaynaklanıyor"

    Hardware Unboxed Podcast’ine katılan Sapphire PR yöneticisi Edward Crisler, mevcut DRAM tablosunu değerlendirdi ve tüketicilere panik yapmamaları çağrısında bulundu. Crisler’a göre son dönemdeki zamların bir kısmı gerçek bir arz sıkıntısından ziyade belirsizlikten kaynaklanıyor.

    Crisler, DDR5 fiyatlarının şu anda mantıksız seviyelere ulaştığını ve bunun insanları yeni sistem kurmaktan ya da yükseltme yapmaktan vazgeçirebileceğini söyledi. Yüksek bellek fiyatlarının yalnızca RAM satışlarını değil; anakart, kasa ve ekran kartı gibi diğer donanımlara olan talebi de olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

    Buna rağmen zamanlama konusunda daha umutlu bir tablo çizdi. Crisler, üreticilerin ve satıcıların piyasa koşullarına temkinli yaklaştığını, bu nedenle fiyatların 6 ila 8 ay içinde dengelenmeye başlayabileceğini öne sürdü. Bu durumu, geçmişte ABD tarifeleri konuşulurken firmaların olası sorunları önceden fiyatlara yansıtmasına benzetti.

    Ancak bu görüş, sektördeki birçok tahminle örtüşmüyor. Bazı analistler, Samsung ve SK Hynix gibi büyük üreticilerin kapasite artışına gitmemesi ve daha kârlı olan yapay zeka ile veri merkezi pazarına odaklanması nedeniyle yüksek bellek fiyatlarının 2026 sonrasına kadar sürebileceğini düşünüyor.

