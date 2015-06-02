Computex 2015 : Noctua'dan yeni ve daha verimli 120mm fan

Soğutma sistemlerinde hava sirkülasyonunu sağlayan fanın önemi oldukça büyük. Bunun farkında olan Noctua, Computex 2015 fuarında daha verimli olacak yeni nesil fanlarını tanıttı.





Şimdilik A serisi fan şeklinde isimlendirilen yeni ürün 120mm sınıfında. A serisi firmanın NF-F12 ve NF-S12A arasına konumlanacak ve NF-P12 modelinin yerini alacak.





Noctua yeni nesil fanın geliştirmesine 3 yıl önce başlamış. Yaklaşık bir yıl boyunca da 0.5mm genişliğindeki açığın yerleştirilmesi için üretim süreçlerinin iyileştirilmesine çalışılmış. Bu açıklık sayesinde pervaneler daha sıkı oluyor ve radyatörden gelen baskıyı minimize ediyor. Kısaca Noctua yeni fanına oldukça güveniyor.





A serisi fan bir radyatör üzerinde yapılan testlerde orta yük altındayken hava akımı ve statik baskı arasında en iyi dengeyi sağlamış ve bu açıdan NF-F12 fanını geride bırakmış. 1800 devir/dakika hızında dönen fan 23.2 desibel gürültü yapıyor.





Bununla birlikte yüksek baskı altında NR-F12, düşük yük altında NF-S12A daha iyi sonuçlar veriyor. Ancak firma A serisi fanların soğutma çözümleri açısından daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyor.

http://www.tomshardware.com/news/noctua-new-120mm-fan,29244.html