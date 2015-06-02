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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2015 : Noctua'dan yeni ve daha verimli 120mm fan

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Noctua'dan yeni ve daha verimli 120mm fan

Soğutma sistemlerinde hava sirkülasyonunu sağlayan fanın önemi oldukça büyük. Bunun farkında olan Noctua, Computex 2015 fuarında daha verimli olacak yeni nesil fanlarını tanıttı. 

Şimdilik A serisi fan şeklinde isimlendirilen yeni ürün 120mm sınıfında. A serisi firmanın NF-F12 ve NF-S12A arasına konumlanacak ve NF-P12 modelinin yerini alacak.

Noctua yeni nesil fanın geliştirmesine 3 yıl önce başlamış. Yaklaşık bir yıl boyunca da 0.5mm genişliğindeki açığın yerleştirilmesi için üretim süreçlerinin iyileştirilmesine çalışılmış. Bu açıklık sayesinde pervaneler daha sıkı oluyor ve radyatörden gelen baskıyı minimize ediyor. Kısaca Noctua yeni fanına oldukça güveniyor. 

A serisi fan bir radyatör üzerinde yapılan testlerde orta yük altındayken hava akımı ve statik baskı arasında en iyi dengeyi sağlamış ve bu açıdan NF-F12 fanını geride bırakmış. 1800 devir/dakika hızında dönen fan 23.2 desibel gürültü yapıyor. 

Bununla birlikte yüksek baskı altında NR-F12, düşük yük altında NF-S12A daha iyi sonuçlar veriyor. Ancak firma A serisi fanların soğutma çözümleri açısından daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyor.  

http://www.tomshardware.com/news/noctua-new-120mm-fan,29244.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ehhalil 2 yıl
2 yıl geçmiş ama fuarda tanıtılan fan hala piyasada yok.
P12 hala satışta.
P12 stoklarının bitmesini mi bekliyorlar acaba?
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gokhans19 4 yıl
acmtncy
adamlar bir fan için bile ne mühendislik kasıyor. saygı duydum.tabi gidip en ucuz fanı alacağım ama olsun:D

Aynen. Bizde dolar ve kazıkçı zihniyet yüzünden pahalı olan şey dahada pahalanıyor zaten. 1 ssd parasına 2 fan alacak bütçe olmayıncada o fanın 5te 1i fiyatına 3 derece daha sıcak tutacak fan alıyoruz mecbur.
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Das Boot 4 yıl
Fotoğrafı yok mu fanın. Nasıl tanıtım yapmışlar
Bu grafiği mi göstermişler fuarda millete.
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1ol3irol 4 yıl
2 derecelik fark icin 3 yil ugrasmak biraz fazla olmus. aradaki 300rpm lik artis da cabasi. bu daha cok sessizlik uzerine gelistirilmis. zira cpu voltajindaki 0.03 luk bi artis aradaki 2 dereceyi rahat kapatacaktir.
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H.E.B Sup 4 yıl
Noctua soğutma ürünleri her zaman en üste oynar.Fanları genellikle piyasanın en iyi ve en pahalı modelleri.Dh-14 dh-15 kule tipi soğutucusu su soğutma kadar performans verebiliyor.Fakat noctua dediğin zaman parayı gözden çıkaracaksın.
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acmtncy 4 yıl
adamlar bir fan için bile ne mühendislik kasıyor. saygı duydum.
tabi gidip en ucuz fanı alacağım ama olsun:D
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mehmet4428 4 yıl
1800 RPM ve 25 DB altı ses çok iyi olmuş, 25'in üzerinde fan sesi biraz daha belirgin oluyor ama 20'nin altında hiç duyulmuyor.
1500 RPM'de çok ideal olacaktır.
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