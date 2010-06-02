Computex 2010: Biostar, Intel P67 çipsetli Sandy Bridge anakartı TP67XE modelini sergiliyor

Önde gelen anakart üreticilerinden Biostar, Computex 2010 fuarı kapsamında, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil Intel işlemciler için hazırlamakta olduğu 6 serisi çipsetli anakartlarını sergiliyor. Firmanın tanıtmakta olduğu bu anakartlar arasında en dikkat çekici olanı T Serisi TP67XE modeli. Intel P67 yonga setini temel alan ve LGA1155 soket formuna destek sunan anakart, Nehalem mimarisinden sonraki ilk radikal mikroişlemci güncellemesi olacak Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor.

ATX formunda olan ve 8 fazlı güç tasarımı ile donatılan TP67XE, dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar 16GB DDR3 bellek desteği sunmakta. %100 Japonya üretimi katı kapasitörlerle donatılan anakart, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere destek sunuyor. 8+2 kanal ses, Gigabit Ethernet ve Toverclocker isimli hız aşırtma teknolojisine sahip olan anakart, sahip olduğu iki adet PCIe x16 slotu üzerinden ATi Crossfire X kurulumuna da olanak tanımakta. BIO Remote ve Biostar G.P.U (Green Power Utility) gibi Biostar'a özgü teknolojileri de bünyesinde barındıran T Serisi TP67XE için henüz herhangi bir lansman tarihi ve satış fiyatı bilgisi bulunmuyor.