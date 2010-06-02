Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: Biostar, Intel P67 çipsetli Sandy Bridge anakartı TP67XE modelini sergiliyor

8 yıl
14,6b
1
21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen anakart üreticilerinden Biostar, Computex 2010 fuarı kapsamında, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil Intel işlemciler için hazırlamakta olduğu 6 serisi çipsetli anakartlarını sergiliyor. Firmanın tanıtmakta olduğu bu anakartlar arasında en dikkat çekici olanı T Serisi TP67XE modeli. Intel P67 yonga setini temel alan ve LGA1155 soket formuna destek sunan anakart, Nehalem mimarisinden sonraki ilk radikal mikroişlemci güncellemesi olacak Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor.

ATX formunda olan ve 8 fazlı güç tasarımı ile donatılan TP67XE, dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar 16GB DDR3 bellek desteği sunmakta. %100 Japonya üretimi katı kapasitörlerle donatılan anakart, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere destek sunuyor. 8+2 kanal ses, Gigabit Ethernet ve Toverclocker isimli hız aşırtma teknolojisine sahip olan anakart, sahip olduğu iki adet PCIe x16 slotu üzerinden ATi Crossfire X kurulumuna da olanak tanımakta. BIO Remote ve Biostar G.P.U (Green Power Utility) gibi Biostar'a özgü teknolojileri de bünyesinde barındıran T Serisi TP67XE için henüz herhangi bir lansman tarihi ve satış fiyatı bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xense 8 yıl
evet malesef doğal olarak sadece 2 adet sata III portu var ve ayrıca usb3 desteklemiyor. ayrıca chip ile anakart üreticileri ekleyeceklermiş.. yani x68 chipini bekleyecekmişiz gibi duruyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 8 yıl
intelin her zamanki yaptigi iş .canı sıkıldıkça soket değiştiriyo müşterisini deil kendi cebini düşünnen bir şirket.kınıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
üzerinde henüz gerçek sandybridge işlemcisini destekleyecek bir kuzey köprüsü olduğuna inanmıyorum.. henüz işlemciler tasarım aşamasındayken nasıl olmayan bir işlemciye çipset üretilir ki... bu sadece bir prototiptir diye düşünüyorum.. tıpkı yapılacak bir ürünün önce demosunun maket şeklinde yapılması gibi.. zaten kimsede hadi sandybridge işlemci takalım da test edelim bakalım doğrumuymuş değilmiymiş diyemeyeceği için değilsandybridge ondan sonraki nesli destekleyen anakart bile koyabilirler oraya.. tamamen maket ve sadece firmanın gelecek vizyonunu temsil etmesi açısından konulduğu kanaatindeyim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 8 yıl
sata 3 ün native olmadığı kesin çünkü sata 2 girişlerde var safkan sata 3 olsaydı onların orda ne işi vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
intel soketleri neden değiştirdi sanki. şimdi açık açık görüyor herkes. boykot etmek gerekiyor bu markayı.her ne kdr intel kullansamda :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Intel'in Nehalem'e geçisi ile dahili bellek kontrolcüsünü keşfetmesi, ardından güç tüketimde önemli gelişmeler sağlaması 1156 ve 1366'yı çok kısa ömürlü yaptı, bundan sonrası için bu kadar soket değişimi yapmayacaklardır,yeterince yaptılar ve bu mantığın ticari bir getirisi olduğunu çok düşünmüyorum. P sersi güzel fakat H serisi bu kadar zengin değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 8 yıl
%100 Japonya üretimi katı kapasitör muhabbetini de anlamadım gitti yani bir ürün japon malı ise çok mu iyidir japonyanın kötü bir firması yok mudur bu firmaların bir adı yok mudur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regor 8 yıl

stradivardi

%100 Japonya üretimi katı kapasitör muhabbetini de anlamadım gitti yani bir ürün japon malı ise çok mu iyidir japonyanın kötü bir firması yok mudur bu firmaların bir adı yok mudur


Zaten piyasada bilenen 4 tane Japon katı kapasitör üretici firması var. Anakart üreticileri bu 4 markadan birini tercih ediyorlar.
gigabyte.com.ro/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÇVK 8 yıl
1156 alanlar,duygularınızı anlayabiliyorum ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, intel ve biostar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic HDC-TM700 Full HD video kamera video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim