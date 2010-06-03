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Computex 2010: Gigabyte, 35 anakart modeliyle USB 3.0 teknolojisinde rakipsiz olduğunu iddia ediyor

8 yıl
13,4b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki birkaç sene içerisinde USB 2.0 standardının yerini alması beklenen USB 3.0 teknolojisi, 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı ile spesifikasyon bilinirliği açısından şimdiden USB 2.0'ı yakalamış durumda. USB 3.0 için ciddi derecede yatırım yapan Gigabyte, bu alanda rakipsiz olduğunu, en üst model gamından G41 çipsetli giriş seviyesi çözümlerine kadar tam 35 modelinde USB 3.0 teknolojisine yer verdiğini ve USB-IF (USB Uygulayıcıları Forumu) tarafından sertifikilandırılmış USB 3.0 anakartların %78'inin kendi çözümlerinden oluştuğunu açıkladı. Kullanıcılara daha gelişmiş ve PC deneyimi yaşatmak için USB 3.0 teknolojisinin büyük önem taşıdığını belirten Gigabyte, yeni nesil anakartlarının tamamında bu teknolojiye yer vereceğinin altını çiziyor.

Gigabyte yöneticileri, USB 3.0 teknolojisinin henüz çipset bazında doğal olarak desteklenmediğini dolayısıyla üçüncü parti kontrol yongasına ihtiyaç duyduklarını dolayısıyla bu durumun ek maliyet yarattığını, AMD ve Intel'in doğal destek sunmaya başlamasıyla birlikte USB 3.0 destekli anakart maliyetlerinin daha da aşağı düşeceğini söylediler.


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UzmaN345 8 yıl
Daha USB 3.0 almak için erken 1-2 sene sonra sıtandart olur ozmanda yeni pc almaya yakın olurum
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DH Misafiri 8 yıl
en yakın zaman usb belleklerdede görmek istiyoruz bolcana.şu an alsak bile bu kartı faydasını göremeyiz fiyatı pahalı çok usb 3 lerin.
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Melih Vayvalak 8 yıl
En kısa zamanda USB3 teknolojisinin standart hale gelip yaygınlaşmasını bekliyorum
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