Computex 2010: Gigabyte, H55N-USB3'ün en güçlü Mini-ITX anakart olduğunu iddia ediyor

Mini-ITX anakartların zaman içerisinde daha fazla önem kazanacağını belirten Gigabyte, Computex 2010 fuarında, sınıfındaki en iyi çözüm olduğunu iddia ettiği H55N-USB3 modelini tanıttı. Intel H55 çipsetini kullanan ve LGA1156 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakart, Gigabyte'ın açıklamalarına göre Mini-ITX dünyasının USB 3.0 destekli ilk temsilcisi olması özelliğini gösteriyor.

Kompakt boyutları dışındai, tasarım özellikleri açısından geleneksel Gigabyte çizgisini koruyan anakart, Ultra-Durable III kapsamında 57 gram bakır içeren özel baskılı devre üzerine inşa edilmiş. İki adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, entegre grafik işlemcili 32nm Intel işlemciler için DVI ve HDMI çıkışlarını üzerinde barındırırken, yüksek performanslı ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotunu da beraberinde getiriyor.

Uzun ömürlü Japon kapasitörler ile donatılan Gigabyte H55N-USB3, üzerinde yer alan NEC üretimi host kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip. Yeni nesil Gigabyte anakartlarında gördüğümüz iPad, iPhone ve İPod Touch şarj özelliğine de sahip olan anakart, ayrıca USB portları üzerinden standart modellere göre 3x daha fazla güç sağlayabiliyor. Smart6 ve Dinamik Enerji Tasarrufu 2 gibi özelliklerle donatılan Mini-ITX anakart, USB 3.0'a ek olarak 8 adet USB 2.0 ve 5 adet SATA-II portuna sahip.

Ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen Gigabyte H55N-USB3'ün, Türkiye satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.