Computex 2010: Gigabyte'ın Sandy Bridge destekli P67A-UD9 modeli gün ışığına çıktı

Computex 2010 fuarı için anakart üreticilerinin üzerinde durduğu en önemli yeniliklerden biri de P67 çipsetli Intel anakartları oldu. 2011 için planlanan Sandy Bridge serisi yeni nesil işlemciler için hazırlanan LGA1155 soket yapısına sahip anakartların bir örneğini de Gigabyte sergiledi. Sadece yakın iş ortaklarına ve seçilmiş basın kuruluşlarına gösterilen P67A-UD9 modeline ulaşma ve yakından görüntüleme şansı yakaladık.

Gigabyte P67A-UD9, tasarım özellikleri ve genel görünümü itibariyle, firmanın mevcut ürün gamındaki üst seviye modeller ile büyük benzerlikler taşıyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 24 fazlı güç tasarımı ile yüksek verimlilik iddiasına sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine olanak tanıyan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış (57 gram, 2oz) özel bir baskılı devre kullanıyor.

Henüz mühendislik aşamasında olan ve soğutucusu üzerindeki tasarım çalışmaları devam eden P67A-UD9, USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere de destek veriyor. Bu noktada edindiğimiz bilgilere göre, 6 serisi yeni yonga setlerinde de USB 3.0 için doğal destek beklenmezken, Intel'in şu anda rakibi AMD'nin yaptığı gibi SATA-III için doğal destek sunmaya başlayacağı ancak desteklenen port sayısının AMD'ninkinden az olacağı bildirilmekte.

Yüksek performansı, yüksek enerji verimliliği ile bir araya getirmeyi hedefleyen Gigabyte, 6 serisi yeni yonga setlerinin kullanıldığı anakartlarında Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisine yer vereceğini de açıkladı. Spesifik özellikleri şu aşamada gizli tutulan anakartın, yıl sonuna doğru hazır olması beklenirken, yaygın satışın 2011 ile birlikte başlayacağı belirtilmekte.