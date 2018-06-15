Control "Remedy'den yeni oyun"

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunlarla tanıdığımız Remedy Entertainment, yeni oyunu Control'u duyurdu. Oyun pek çok yönden Quantum Break'e benziyor ve henüz hakkında çok fazla bilgi yok.

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