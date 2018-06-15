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Control "Remedy'den yeni oyun"

11 ay
3,9b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunlarla tanıdığımız Remedy Entertainment, yeni oyunu Control'u duyurdu. Oyun pek çok yönden Quantum Break'e benziyor ve henüz hakkında çok fazla bilgi yok.

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F355 Challenge 11 ay
Remedy ne yapsa oynarım, en beğenilmeyen oyunu QB idi onu bile 6-7 kere suyu çıkana kadar oynadım.
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Cute Hentai 11 ay
Limon yiyip ortamlara dalan ve öldürülen karısının intikamını alan Max, seni unutmadık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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UltrAslan_06 11 ay
Quantum Break = Fotokobi git max payne 4 çıkar resmen dalga geçiyorlar
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Nevfel 11 ay UltrAslan_06
Max Payne hakları Rockstar da o nedenle öyle bir şansları yok.
Mecburen yeni isimler deniyorlar.
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Frobisher 11 ay
Quantum Break kadın versiyon olmuş bu
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Spider_hip 11 ay
Remedy'i taa ilk oyunları olan Death Rally zamanından biliyorum. 96-97 yıllarında günlerce oynardım.
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tobepeople 11 ay
İzlemesi bile sıkıcı geldi , yine de oynayacaklar çıkar elbet ben o albeniyi göremedim.
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