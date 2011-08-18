Cooler Master HAF X bilgisayar kasasını mobilet ile modifiye ettiler

Cooler Master'ın oyuncular için hazırladığı bilgisayar kasası HAF X şimdiye kadar pek çok kez farklı şekillerde modifiye edildi ancak böylesi muhtemelen daha önce hiç görülmedi. Farklı bir çalışmaya imza atmak isteyen bir donanım tutkunu, ülkemizde pek yaygın olmasa da yurt dışında sık sık gerçekleştirilen LanParty oyun etkinliklerine sistemini kolayca taşımak için alternatif bir yol buldu.

Cooler Master HAF X'in ev sahipliği yaptığı bilgisayarını mobilite dönüştüren kullanıcı, HAF X Mobilet sisteminde şu donanımlara yer veriyor;

- Cooler Master 700W Silent Pro Gold güç kaynağı

- Cooler Master Hyper 212Plus CPU işlemci soğutucusu

- Intel Core i5 işlemci

- Intel Mini-ITX anakart

- Intel 300GB SSD

- G.Skill Ripjaw 2x 4GB bellek

- GeForce GTX460 ekran kartı

Şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç kasa tasarımlarından biri olan bu çalışmanın bir de videosu var;