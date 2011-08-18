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Cooler Master HAF X bilgisayar kasasını mobilet ile modifiye ettiler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
69b
1
63
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'ın oyuncular için hazırladığı bilgisayar kasası HAF X şimdiye kadar pek çok kez farklı şekillerde modifiye edildi ancak böylesi muhtemelen daha önce hiç görülmedi. Farklı bir çalışmaya imza atmak isteyen bir donanım tutkunu, ülkemizde pek yaygın olmasa da yurt dışında sık sık gerçekleştirilen LanParty oyun etkinliklerine sistemini kolayca taşımak için alternatif bir yol buldu.
Cooler Master HAF X'in ev sahipliği yaptığı bilgisayarını mobilite dönüştüren kullanıcı, HAF X Mobilet sisteminde şu donanımlara yer veriyor;
- Cooler Master 700W Silent Pro Gold güç kaynağı
- Cooler Master Hyper 212Plus CPU işlemci soğutucusu
- Intel Core i5 işlemci
- Intel Mini-ITX anakart
- Intel 300GB SSD
- G.Skill Ripjaw  2x 4GB bellek
- GeForce GTX460 ekran kartı
Şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç kasa tasarımlarından biri olan bu çalışmanın bir de videosu var;

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Normandia_06 8 yıl en beğenilen
en salakca mod ödülünü kimseye kaptırmaz bu :D
1 Yanıt Yanıtla +16
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EnderGelişenOsasunaAtağı 8 yıl
-Abi kaç basıyor bu?
+Valla geçen gün 4.5 GHz'i gördüm


1 Yanıt Yanıtla +13
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chuchura 8 yıl
3000 tl ye sistem toplıyacam diyince "üstüne binince gidiyo mu?" diyen ev arkdaşlarıma kapak olsun :D
1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
OrQuN 8 yıl
ilginç
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jackal___61 8 yıl
çok saçma sapan
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2boas 8 yıl
Yan yatır daha güzel olur panpa
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gamblerbarbo 8 yıl
seri uretime gecse bunlar hurriyetteki 3uncu sayfa basligi:Oyun oynarken kamyon carpti.
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erdemfb12 8 yıl
nasıl bir akılla yapmışlar bunu
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orhanekici 8 yıl
Yorumlar beni benden aldı :D
Videodan daha çok güldüm valla :))
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Sirkadyen 8 yıl
300 GB SSD iyiymiş.
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sewger 8 yıl
sürekli seyehat eden birisiymişki yeni bir notebook/netbook alacak parası kalmamış belki o yüzden böyle bir yöntem bulmuş
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yalçınyaşar 8 yıl
Reklam amaçlı bir video belli adam öyle sistem toplamış neden İntel mini atx anakart kullansın
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zagor_tenay34 8 yıl
Allah akıl fikir versin diyorum....
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OverClocK1ng 8 yıl
Yalnız arabaya modlama deyince gözümün önüne şöyle bir görüntü geldi.

Eleman arabanın şoför koltuğunu söküp bunu koyuyormuş. İlle de kasanın üzerine oturacak ! ya...

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oneblood 8 yıl
Turbo var mı :D
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Pesidelphia 8 yıl
sil konuyu.
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met@lrock 8 yıl
Hani Araba alcağıma bilgisayar toplarım dersiniz de çevrenizdeki çok bilmişler kasayamı bineceksin derler. Alın cevap :)
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Ares 8 yıl
adam pek bir mutlu ya
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DH Misafiri 8 yıl
copptop
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bocekgrafik 8 yıl
Bu yapılan HAF kasaya hakarettir. Yapıyorsun, doğru-düzgün bi mobilete yapta bari bişeye benzesin. Adam direksiyonu tutacağım derken beli kırılacak eğilmekten. Sırf video çekmek için yaptığı belli. Bunu günlük hayatta kullanamaz.
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chuchura 8 yıl
3000 tl ye sistem toplıyacam diyince "üstüne binince gidiyo mu?" diyen ev arkdaşlarıma kapak olsun :D
1 Yanıt Yanıtla +11
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GoldPunch 8 yıl chuchura
chuchura

3000 tl ye sistem toplıyacam diyince "üstüne binince gidiyo mu?" diyen ev arkdaşlarıma kapak olsun :D


En güzel yorumlardan birisi.
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