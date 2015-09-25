Cooler Master soğutucu sistemleri için Asetek'e lisans bedeli ödeyecek

Corsair ve NZXT iştirakleri ile yakından tanıdığımız Asetek ve Cooler Master arasında yaşanan soğutucu sistemleri konusundaki patent ihlali davası, pazarı dolaylı olarak etkileyecek bir sürece doğru gidiyor.





2000 yılından bu yana faaliyette olan Asetek, geçen yıl Cooler Master markasının arkasındaki isim olan CMI firmasını hepsi-bir-arada soğutucularında kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Jürinin patentlerin ihlal edildiğine kanaat getirmesi ve Cooler Master'ın yüzde 14.5 lisans bedeli ödemesini istemesi Asetek'i yeni bir dava açmaya yöneltmişti.





Asetek yeni davada ABD'de satılan ve patentlerini ihlal eden Cooler Master markalı hepsi-bir-arada sıvı soğutucuların satışının durdurulmasını ve yüzde 25 lisans bedeli ödenmesini talep etmişti. Mahkeme son kararında bu yıl satılan ihlal konusu CM soğutucularının satışının durdurulmasına ve yüzde 25 lisans bedeli ödenmesine hükmetti. CMI'nın kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.





Patent davasında ortaya çıkan bu gelişme Cooler Master markasını fazlasıyla zora sokacak zira hem soğutucuların satışı yasaklanıyor hem de bu yıl ihlal konusu soğutucuların satışından yüzde 25 gibi büyük bir miktar lisans bedeli olarak Asetek'e gidiyor.





Patent davasının dolaylı sonuçları ise en fazla AMD Radeon R9 Fury ekran kartını vuracak zira bu kartta Cooler Master markalı bir sıvı soğutucu yer alıyordu. Satış yasağı bu soğutucu tipine de gelirse ABD'de Fury ekran kartlarının satışı tehlikeye girecek.

http://hexus.net/business/news/legal/86717-asetek-wins-injunction-gets-25pc-royalties-cooler-master/