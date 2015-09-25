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Cooler Master soğutucu sistemleri için Asetek'e lisans bedeli ödeyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master soğutucu sistemleri için Asetek'e lisans bedeli ödeyecek

Corsair ve NZXT iştirakleri ile yakından tanıdığımız Asetek ve Cooler Master arasında yaşanan soğutucu sistemleri konusundaki patent ihlali davası, pazarı dolaylı olarak etkileyecek bir sürece doğru gidiyor. 

2000 yılından bu yana faaliyette olan Asetek, geçen yıl Cooler Master markasının arkasındaki isim olan CMI firmasını hepsi-bir-arada soğutucularında kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Jürinin patentlerin ihlal edildiğine kanaat getirmesi ve Cooler Master'ın yüzde 14.5 lisans bedeli ödemesini istemesi Asetek'i yeni bir dava açmaya yöneltmişti. 

Asetek yeni davada ABD'de satılan ve patentlerini ihlal eden Cooler Master markalı hepsi-bir-arada sıvı soğutucuların satışının durdurulmasını ve yüzde 25 lisans bedeli ödenmesini talep etmişti. Mahkeme son kararında bu yıl satılan ihlal konusu CM soğutucularının satışının durdurulmasına ve yüzde 25 lisans bedeli ödenmesine hükmetti. CMI'nın kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. 

Patent davasında ortaya çıkan bu gelişme Cooler Master markasını fazlasıyla zora sokacak zira hem soğutucuların satışı yasaklanıyor hem de bu yıl ihlal konusu soğutucuların satışından yüzde 25 gibi büyük bir miktar lisans bedeli olarak Asetek'e gidiyor. 

Patent davasının dolaylı sonuçları ise en fazla AMD Radeon R9 Fury ekran kartını vuracak zira bu kartta Cooler Master markalı bir sıvı soğutucu yer alıyordu. Satış yasağı bu soğutucu tipine de gelirse ABD'de Fury ekran kartlarının satışı tehlikeye girecek.  

http://hexus.net/business/news/legal/86717-asetek-wins-injunction-gets-25pc-royalties-cooler-master/ Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 4 yıl en beğenilen
Olan yine AMD'ye oldu desenize
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Oggy20 4 yıl
Cooler master seidon 120m vardi bende o uretimi durdugundan degerlenir 150 ye almistim bi 500 e satarim artik :D
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ø 4 yıl
Acaba nasıl bir ihlal olur ki. Altı üstü bir pompa ve pompanın dolaştırdığı suyu soğutan bir radyatör ve fan var. Bu ufacık dünyada neyi ihlal edebilir diye merak ediyorum. Birbirinden en farklı 2 tasarım bile temelde aynı mantığa göre üretiliyor. Bu tür aletlerde patent falan olmaması lazım.
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sis651 4 yıl ø
Bir şekilde patentlerle de güvence altına alınmaları lazım ama. Küçük bir üretici bir şey üretti, büyüğü de görüp aynısını daha ucuza üretse mesela ürünü ortaya kuran ilk üretici için kazançlı olmaz. Yine de bir şekilde aralarda anlaşmaların sağlanması gerekiyor. %25 ne demek ya, büyük şirketler söz konusu olduğunda %1 pay alıyorlar, bunlar %25 ne etmiş...
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ozzzy222 4 yıl
amd sanırım hiç bir zaman :D serin ve az güç çeken ve stabil bir işlemci veya vga üretemeyecek ya :D en krallarını aldım akıcılık yok geçen gta 5 oynuyorum fps atlama aralarında su içip işeyip geliyom xd
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BarbarosTUGRUL 4 yıl ozzzy222
lan ozan oldumu şimdi bu? tam işlemci anakart konbinasyonuna talip olacakken
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Patren 4 yıl
olan yine amdye oldu
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hayrikoc61 4 yıl
Sanki tüm firmalar birleşmiş '' Vurun vurun daha ölmedi'' diyor amdye
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kadirirdem 4 yıl
olan yine AMD ye oldu ne çektin be.....
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alcatraz_tr 4 yıl
Sanki tüm dünya gizlice anlaşmış AMD'yi batırmaya
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snop02 4 yıl
nedir bu AMDnin çektiği
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KRAMURAT 4 yıl
AMD gercekten biter bu sefer o satışlar durursa
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black modern 4 yıl
:( üzüldüm cooler master adına
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ShadowofDeath06 4 yıl en beğenilen
Olan yine AMD'ye oldu desenize
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