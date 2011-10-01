Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII M4'ü tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Cooler Master düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. GeminII M4 adı verilen 137 x 122 x 59mm boyutlarında ve 289 gram ağırlığındaki soğutucu, işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 500-1600 devir/dakika hızında çalışan, çalışma hızına göre 8-30 dbA gürültü yaratan 120mm çapında XtraFlo isimli ince fana sahip.
Medya bilgisayarları, kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartın yer aldığı sistemler için tasarlanan GeminII M4 işlemci soğutucusunun bu ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa bir açıklama yapılmadı.
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Diğer ikisi nerde diyordum, alltan bakınca farkettim.
dur hatta link vereyim
donanimhaber.com/...
iyi bakarsan 4 tane görürsün hem soğutucunun adı da m4 [:]