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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII M4'ü tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,2b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. GeminII M4 adı verilen 137 x 122 x 59mm boyutlarında ve 289 gram ağırlığındaki soğutucu, işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 500-1600 devir/dakika hızında çalışan, çalışma hızına göre 8-30 dbA gürültü yaratan 120mm çapında XtraFlo isimli ince fana sahip.
Medya bilgisayarları, kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartın yer aldığı sistemler için tasarlanan GeminII M4 işlemci soğutucusunun bu ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa bir açıklama yapılmadı. 

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S 8 yıl
IceRulez
Jinnet Fan güzelmiş ama 2 tane bakır boru görüyorum. Oraya 4 tane yazmışsınız ??
iyi bakarsan 4 tane görürsün hem soğutucunun adı da m4 [:]

Diğer ikisi nerde diyordum, alltan bakınca farkettim.
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scaner123 8 yıl
gayet güzel bir soğutucu tasarım olarak umarım soğutması ve sessizligide öyle olur..:)
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sanerdk 8 yıl
Bunu yapmaları iyi olmuş. Diğerleri hava sirkulasyonunu bozup anakarta yük bindiriyor. Nede olsa 5-6 gr. birşey değil..
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credo 8 yıl
Tasarımı güzel, tam istediğim gibi ama şu fanı peteklere o metal aparatla değil de silikonlu vida vb. bi aparatla montajlamak daha iyi olurdu. Fan çalışırken sessizliğe olumsuz etki ediyor bence o metal aparat, Sunbeam Contact Freezer'dan biliyorum.
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gamershell 8 yıl
Sonunda benim ramlere çarpmayacak bir soğutucu çıktı
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IceRulez 8 yıl
Jinnet
Fan güzelmiş ama 2 tane bakır boru görüyorum. Oraya 4 tane yazmışsınız ??

dur hatta link vereyim
donanimhaber.com/...
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dodomoco 8 yıl
güzel ve küçük böyle soğutuculara ihtiyaç var diğerleri kasadaki hava akımını kesiyor
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IceRulez 8 yıl
Jinnet
Fan güzelmiş ama 2 tane bakır boru görüyorum. Oraya 4 tane yazmışsınız ??

iyi bakarsan 4 tane görürsün hem soğutucunun adı da m4 [:]
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Jinnet 8 yıl
Fan güzelmiş ama 2 tane bakır boru görüyorum. Oraya 4 tane yazmışsınız ??
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