Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII M4'ü tanıttı

Cooler Master düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. GeminII M4 adı verilen 137 x 122 x 59mm boyutlarında ve 289 gram ağırlığındaki soğutucu, işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 500-1600 devir/dakika hızında çalışan, çalışma hızına göre 8-30 dbA gürültü yaratan 120mm çapında XtraFlo isimli ince fana sahip.

Medya bilgisayarları, kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartın yer aldığı sistemler için tasarlanan GeminII M4 işlemci soğutucusunun bu ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa bir açıklama yapılmadı.