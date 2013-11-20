Cooler Master'dan iki yeni sıvı soğutma çözümü: Nepton 140XL ve Nepton 280L

Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Cooler Master, bugün Nepton serisi hepsi bir arada sıvı soğutma çözümlerini tanıttı. %35 oranında daha yüksek sıvı akımı, %66 oranında daha kalın hortum, %35 oranında daha büyük radyatör ve 2 kat daha fazla soğutma sıvısı vadeden Nepton serisi, şu an için Nepton 140XL ve Nepton 280L modellerinden oluşuyor. Modeller arasındaki temel farklılık radyatör boyutlarından ibaret.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde soket AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren sıvı soğutma sistemlerinden Nepton 140XL, 171 mm x 139 mm x 38 mm boyutlarında alüminyum radyatörle donatılırken, Nepton 280L'nin alüminyum radyatörünün boyutları 311 mm x 139 mm x 30 mm. Birebir karşılaştırma yapmak gerekirse Nepton 140XL'in radyatörünün kalınlığıyla; Nepton 280L'in radyatörünün ise uzunluğuyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Ortalama 70.000 saat çalışma ömrüne ve 25 dBA gürültü düzeyine sahip olan pompa, bakır soğutma bloğuyla bütünleşik durumda. Bakır soğutma bloğunda mikro kanallara yer verilmiş ve bu mikro kanalların tam ortasından ayrı bir kanal açılmış. Böylece hem sıvı akım düzeyi arttırılmış hem de bakır soğutma bloğu ile soğutma sıvısı arasındaki ısı transferi başarılı hale getirilmiş.



Nepton 140XL ile Nepton 280L, 140 mm çapındaki Cooler Master JetFlo 140 fanları beraberinde getiriyor. Isı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanlar, 54 CFM ile 122.5 CFM arasında değişen hava akımı ve 0.7 mm H2O ile 3.5 mm H2O arasında değişen hava basıncı oluşturabiliyor. Fanlar düşük devirde 21 dBA; yüksek devirde ise 39 dBA ses çıkarıyor. Fanların ortalama çalışma ömürleri merak edenler için 40.000 saat.



Cooler Master, Nepton 140XL ile Nepton 280L'in sevkiyatlarına bu aydan itibaren başladı. Ancak hepsi bir arada sıvı soğutma sistemlerinin fiyatları hakkında açıklama yapılmadı. Nepton 140XL ile Nepton 280L'in daha yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/product/Lines/nepton.html