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Cooler Master'dan iki yeni sıvı soğutma çözümü: Nepton 140XL ve Nepton 280L

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan iki yeni sıvı soğutma çözümü: Nepton 140XL ve Nepton 280L
Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Cooler Master, bugün Nepton serisi hepsi bir arada sıvı soğutma çözümlerini tanıttı. %35 oranında daha yüksek sıvı akımı, %66 oranında daha kalın hortum, %35 oranında daha büyük radyatör ve 2 kat daha fazla soğutma sıvısı vadeden Nepton serisi, şu an için Nepton 140XL ve Nepton 280L modellerinden oluşuyor. Modeller arasındaki temel farklılık radyatör boyutlarından ibaret.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde soket AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren sıvı soğutma sistemlerinden Nepton 140XL, 171 mm x 139 mm x 38 mm boyutlarında alüminyum radyatörle donatılırken, Nepton 280L'nin alüminyum radyatörünün boyutları 311 mm x 139 mm x 30 mm. Birebir karşılaştırma yapmak gerekirse Nepton 140XL'in radyatörünün kalınlığıyla; Nepton 280L'in radyatörünün ise uzunluğuyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 
Ortalama 70.000 saat çalışma ömrüne ve 25 dBA gürültü düzeyine sahip olan pompa, bakır soğutma bloğuyla bütünleşik durumda. Bakır soğutma bloğunda mikro kanallara yer verilmiş ve bu mikro kanalların tam ortasından ayrı bir kanal açılmış. Böylece hem sıvı akım düzeyi arttırılmış hem de bakır soğutma bloğu ile soğutma sıvısı arasındaki ısı transferi başarılı hale getirilmiş.
Nepton 140XL ile Nepton 280L, 140 mm çapındaki Cooler Master JetFlo 140 fanları beraberinde getiriyor. Isı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanlar, 54 CFM ile 122.5 CFM arasında değişen hava akımı ve 0.7 mm H2O ile 3.5 mm H2O arasında değişen hava basıncı oluşturabiliyor. Fanlar düşük devirde 21 dBA; yüksek devirde ise 39 dBA ses çıkarıyor. Fanların ortalama çalışma ömürleri merak edenler için 40.000 saat.
Cooler Master, Nepton 140XL ile Nepton 280L'in sevkiyatlarına bu aydan itibaren başladı. Ancak hepsi bir arada sıvı soğutma sistemlerinin fiyatları hakkında açıklama yapılmadı. Nepton 140XL ile Nepton 280L'in daha yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.coolermaster.com/product/Lines/nepton.html Yorum Yaz
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menem 6 yıl en beğenilen
popülerlik konusunda sıkıntıları var yeteri kadar ne inceleme sunabiliyor ne de reklam
DH ye duyrulur
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MeqaLa 5 yıl
Ürünü nereden temin edebiliriz..!
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OneTreeHill 5 yıl
MeqaLa

Ürünü nereden temin edebiliriz..!

sanalmarketim.com/...
sanalmarketim.com/...
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gordon01 5 yıl
Geliş tarihiyle ilgili bilgi var mı? 140Xl düşünüyorum da fazla gecikmezse.
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TheRECRUIT 6 yıl
Fotoğraflardaki Kasa Cosmos SE soğutucu ise Nepton 280L ikisinide almayı düşünüyorum fakat şöyle birşey takıldı kafama neden fanlar aşağı doğru üflüyor? Kaldı ki altında da radyatör var direk radyatörün sıcaklığını ekran kartına üflüyor bu şekilde, tam ters şekilde fanlar yukarı üfleyecek şekilde yerleştirebiliyor muyuz ? Ben boruların geçeceği kadar bir boşluk görmedim tavan demirinde bu konuda bilginiz varmı ?
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Coolermaster_Türkiye 6 yıl TheRECRUIT
TheRECRUIT

Fotoğraflardaki Kasa Cosmos SE soğutucu ise Nepton 280L ikisinide almayı düşünüyorum fakat şöyle birşey takıldı kafama neden fanlar aşağı doğru üflüyor? Kaldı ki altında da radyatör var direk radyatörün sıcaklığını ekran kartına üflüyor bu şekilde, tam ters şekilde fanlar yukarı üfleyecek şekilde yerleştirebiliyor muyuz ? Ben boruların geçeceği kadar bir boşluk görmedim tavan demirinde bu konuda bilginiz varmı ?

Cosmos SE kasa numunemiz pazartesi günü elimizde olacak, inceleyip bu konuda size bilgi verebiliriz.

cosmos se satışına başladık ama Neptun serisi gelmesi daha sürecek.
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FoxPark 6 yıl
Seidon 120m ile yakaladigi f/p yi yeni serilerinde de yakalacagini tahmin ediyorum. Coolor masterin reklam anlayisi pek yaygin olmadigini dusundugumuzde haliyle piyasa diger markalarin lehine olmus oluyor. Bence bundan sonra tt ve zalman gibi diger markalarda sivi sogutma isinde kendilerini kanitlarlarsa biz son kullanicilarin isine gelmis olur. Kaliteyi ucuza almak gibi.
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huhuq 6 yıl
çok pahalı oluyor bunlar , aynı paraya parça parça kendin toplasan daha iyi olur
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halog 6 yıl
Fiyatı corsair muadillerinden ucuz olmazsa hayatta satılmaz bu ürün.
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neoAyhan 6 yıl
Firmalar urun yollamadiktan sonra DH nin urunu alip inceleyecek hali yok. Noctua Avusturalya dan urun gondermeyi biliyorsa bunlar da urun gondermeyi bilmeli.
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Glorfindel1907 6 yıl
güzel görünüyorlar ama fiyatları nasıl olur acaba
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zZzerk 6 yıl
Güzel Ürün 140Xl Favorim.
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#Gakko_ 6 yıl
Kıytırık kasalara uyan 280L, HAF-X'e uymuyor. Adaletin bu mu dünya?! =D
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menem 6 yıl en beğenilen
popülerlik konusunda sıkıntıları var yeteri kadar ne inceleme sunabiliyor ne de reklam
DH ye duyrulur
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