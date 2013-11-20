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Cooler Master'dan sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: Silencio 652

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: Silencio 652
Donanım sektörünün önemli isimlerinden Cooler Master, sessizlik özelliğiyle ön plana çıkan mid-tower bilgisayar kasası Silencio 652'yi Avrupa ülkelerinde satışa sundu.
220 mm x 507 mm x 508.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 10.4 kg ağırlığında üretilen Silencio 652, micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 168 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine destek verirken; üst segment ekran kartları için 423 mm kadar boşluk bırakılmış. Sıvı soğutma sisteminin 240 mm'lik radyatörünün gerek yatay pozisyonda gerekse dikey pozisyonda montajının gerçekleştirilebilmesine olanak tanınmış.
7+1 adet PCI / PCI-Express genişletme slotuna, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 9 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine veya 10 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ev sahipliği yapan Silencio 652'nin ön kapağındaki ve yan panelindeki gürültü önleyici materyaller dikkatlerden kaçmıyor. Üst kısmına, alt kısmına, ön kısmına ve yan paneline toz filtreleri yerleştirilen bilgisayar kasasının fan desteği konusunda zengin olduğunu söylemek mümkün. Ön kısma 2 adet 120 mm / 140 mm / 180 mm'lik fan, üst kısma 2 adet 120 / 140 mm'lik veya 1 adet 180 mm / 200 mm'lik fan, arka kısma 1 adet 120 mm'lik fan, yan panele 1 adet 180 mm / 200 mm'lik fan, alt kısma 1 adet 120 mm / 180 mm'lik fan ve sabit disk kafesine 1 adet 120 mm'lik fan takılabiliyor. Cooler Master, bilgisayar kasasının ön kısmına 1 adet 180 mm'lik; arka kısmına ise 1 adet 120 mm'lik fan bağlamış. Ön kısımdaki 180 mm'lik fan, sabit 700 devir / dakika hızında çalışıp 20 dBA ses çıkarırken; arka kısımdaki 120 mm'lik fan, sabit 1.200 devir / dakika hızında çalışıp 17 dBA ses çıkarmakta.
2 adet USB 2.0 portuna, 2 adet USB 3.0 portuna, kulaklık / mikrofon bağlantılarına ve SD kart okuyucuya (Class 10) yer verilen Silencio 652'nin vergi hariç fiyatı 84 Euro olarak belirlenmiş. Silencio 652 ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master'dan sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: Silencio 652
Cooler Master'dan sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: Silencio 652

http://www.coolermaster.com/product/Detail/case/mid-tower-silent-series/silencio652.html Yorum Yaz
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zeg392 6 yıl en beğenilen
Bir sitenin ana sayfasında 16 adet reklam olurmu? açarken cidden kasıyor gözü bozuyor hiçmi rahtsız olan yok? Az kaldı azdaha kasalar haber yerine sadece reklam vericekler!
Bir sitenin ana sayfasında 16 adet reklam olurmu? açarken cidden kasıyor gözü bozuyor hiçmi rahtsız olan yok? Az kaldı azdaha kasalar haber yerine sadece reklam...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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freshmind 6 yıl
Arkadaşa katılmamak elde değil. Yemin ediyorum ki şu warez, kürek, sağda soldaki açık saçık siteler bile daha az reklam ve pop-up sunuyor önümüze. Dh gibi bir efsanenin geldiği bu durum üzücü.
Arkadaşa katılmamak elde değil. Yemin ediyorum ki şu warez, kürek, sağda soldaki açık saçık siteler bile daha az reklam ve pop-up sunuyor önümüze. Dh gibi bir e...
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1 Avatar
mcgul 5 yıl
arkadaşlar bu model türkiyeye gelirmi acaba varmı bilgisi olan
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asig 5 yıl
650 pure satışta vatandan aldım 230 tl
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dogu03 5 yıl
Acaba Türkiyede ne zaman satışa sunulur bir tarih olsaydı. yada bilen varmı acaba
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl dogu03
dogu03

Acaba Türkiyede ne zaman satışa sunulur bir tarih olsaydı. yada bilen varmı acaba

merhaba,

Geç cevap için kusura bakmayın. Geliş tarihi şuan net değil malesef, şuan 650 pure modeli yolda geliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
sessizlik için değil arkadaşlar havalanmayı ferah tutup tozu azaltmak istemişler tam aradığım model
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Stop It 6 yıl
Kasanın çok hoş görünümü var.
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dreamblue35 6 yıl
kasa güzel, boyutları ideal ölçülerde ve sessizleştirmek için ellerinden geleni yapmışlar avrupa fiyatı da 230 tl civarı: daha ne olsun
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freshmind 6 yıl
Arkadaşa katılmamak elde değil. Yemin ediyorum ki şu warez, kürek, sağda soldaki açık saçık siteler bile daha az reklam ve pop-up sunuyor önümüze. Dh gibi bir efsanenin geldiği bu durum üzücü.
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zeg392 6 yıl en beğenilen
Bir sitenin ana sayfasında 16 adet reklam olurmu? açarken cidden kasıyor gözü bozuyor hiçmi rahtsız olan yok? Az kaldı azdaha kasalar haber yerine sadece reklam vericekler!
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saintroyo 6 yıl
çok küçük, dar gibi geldi benim gözüme..
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deblod 6 yıl zeg392
zeg392

Bir sitenin ana sayfasında 16 adet reklam olurmu? açarken cidden kasıyor gözü bozuyor hiçmi rahtsız olan yok? Az kaldı azdaha kasalar haber yerine sadece reklam vericekler!

**** plus kurunuz. Tüm browserlarla uyumludur.
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Dovahkiin 6 yıl
Ön kısımdaki 180 mm'lik fan, sabit 700 devir / dakika hızında çalışıp 20 dBA ses çıkarırken; arka kısımdaki 120 mm'lik fan, sabit 1.200 devir / dakika hızında çalışıp 17 dBA ses çıkarmakta.

Fan hem küçük hem daha hızlı dönüyor ama daha az ses çıkarıyor. Nasıl oldu bu iş.
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TempleJoker 6 yıl
Çok güzel duruyor kasa
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S_A_S 6 yıl
Corsair 330r ye rakip olacak sanırım makul bir fiyat farkı olursa alınır ama aynı fiyatlardan verirlerse ben olsam tercih etmezdim.
Sessizlik için üretilmiş bir kasanın çok fan desteği sunması gerekmiyor yan kapak tamamen kapalı olmalıydı bence onun dışında güzel bir alternatife benziyor fotoğraflardan görüneni.
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