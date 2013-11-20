Cooler Master'dan sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: Silencio 652

Donanım sektörünün önemli isimlerinden Cooler Master, sessizlik özelliğiyle ön plana çıkan mid-tower bilgisayar kasası Silencio 652'yi Avrupa ülkelerinde satışa sundu.

220 mm x 507 mm x 508.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 10.4 kg ağırlığında üretilen Silencio 652, micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 168 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine destek verirken; üst segment ekran kartları için 423 mm kadar boşluk bırakılmış. Sıvı soğutma sisteminin 240 mm'lik radyatörünün gerek yatay pozisyonda gerekse dikey pozisyonda montajının gerçekleştirilebilmesine olanak tanınmış.

7+1 adet PCI / PCI-Express genişletme slotuna, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 9 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine veya 10 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ev sahipliği yapan Silencio 652'nin ön kapağındaki ve yan panelindeki gürültü önleyici materyaller dikkatlerden kaçmıyor. Üst kısmına, alt kısmına, ön kısmına ve yan paneline toz filtreleri yerleştirilen bilgisayar kasasının fan desteği konusunda zengin olduğunu söylemek mümkün. Ön kısma 2 adet 120 mm / 140 mm / 180 mm'lik fan, üst kısma 2 adet 120 / 140 mm'lik veya 1 adet 180 mm / 200 mm'lik fan, arka kısma 1 adet 120 mm'lik fan, yan panele 1 adet 180 mm / 200 mm'lik fan, alt kısma 1 adet 120 mm / 180 mm'lik fan ve sabit disk kafesine 1 adet 120 mm'lik fan takılabiliyor. Cooler Master, bilgisayar kasasının ön kısmına 1 adet 180 mm'lik; arka kısmına ise 1 adet 120 mm'lik fan bağlamış. Ön kısımdaki 180 mm'lik fan, sabit 700 devir / dakika hızında çalışıp 20 dBA ses çıkarırken; arka kısımdaki 120 mm'lik fan, sabit 1.200 devir / dakika hızında çalışıp 17 dBA ses çıkarmakta.

2 adet USB 2.0 portuna, 2 adet USB 3.0 portuna, kulaklık / mikrofon bağlantılarına ve SD kart okuyucuya (Class 10) yer verilen Silencio 652'nin vergi hariç fiyatı 84 Euro olarak belirlenmiş. Silencio 652 ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.coolermaster.com/product/Detail/case/mid-tower-silent-series/silencio652.html