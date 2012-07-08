Cooler Master'dan yeni mini-ITX PC kasası; Elite 120

Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Cooler Master, yeni mini-ITX PC kasası Elite 120’yü duyurdu.

Üzerinde Cooler Master logosunun da bulunduğu alüminyum ön paneliyle dikkat çekici bir çizgiye sahip olan Elite 120, HD7990 ve GTX690 gibi üst düzey çözümlere, 5.25 inçlik optik sürücüye ve 5’e kadar depolama birimine ev sahipliği yapabilirken; önde 120x25 mm, yanda 80x15mm’lik olmak üzere aynı anda 3 fan ile yönlendirilen hava akışı ile efektif bir ısı transferi sağlanıyor.

Temmuz ayının son döneminde satışa sunulacak olan Elite 120 için belirlenen satış fiyatı ise 56 dolar.

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