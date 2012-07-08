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Cooler Master'dan yeni mini-ITX PC kasası; Elite 120

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,2b
1
36
Kasa
Shady
Haber Editörü
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Cooler Master'dan yeni mini-ITX PC kasası; Elite 120
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Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Cooler Master, yeni mini-ITX PC kasası Elite 120’yü duyurdu.

Üzerinde Cooler Master logosunun da bulunduğu alüminyum ön paneliyle dikkat çekici bir çizgiye sahip olan Elite 120, HD7990 ve GTX690 gibi üst düzey çözümlere, 5.25 inçlik optik sürücüye ve 5’e kadar depolama birimine ev sahipliği yapabilirken; önde 120x25 mm, yanda 80x15mm’lik olmak üzere aynı anda 3 fan ile yönlendirilen hava akışı ile efektif bir ısı transferi sağlanıyor.

Temmuz ayının son döneminde satışa sunulacak olan Elite 120 için belirlenen satış fiyatı ise 56 dolar.

Cooler Master'dan yeni mini-ITX PC kasası; Elite 120
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Cooler Master'dan yeni mini-ITX PC kasası; Elite 120
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Cooler Master'dan yeni mini-ITX PC kasası; Elite 120
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<a href="http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=3102&amp;product_name=Elite%20120%20Advanced">Cooler Master</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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musaemirsen 4 yıl
elimde mevcut, kutusu kolisi herseyi var urunun fiyat son 125 lira ayrica msi h81i anakartda elimde mevcut.
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karayulun 6 yıl
içimden küfretmek geliyor. 2013 ün ikinci ayına geldik halen ülkede yok. eskiden daha çok çeşit ürün gelirdi ülkeye. birgün kurtulacağız elbet bu kapitalizmden. bir gün gelecek, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olacağız ve halkın rızkını kimseler sömüremeyecek.
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Coolermaster_Türkiye 6 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

Elite 120 mini itx kasamız Türkiye'de satışa başlanmıştır.

Gold, sanalmarketim, hepsiburada, webdenal, inventus..vs bayilerimizden ürünü alabilirsiniz. Çoğu Gold mağazalarında ürünü görüp inceleyebilirsiniz..
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Oziko 7 yıl
Müthiş, kasalarda yaşanan büyük bir değişikliğe sebebiyet verebilir.
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2kol3bacak 7 yıl
Shuttle ve Silverstone ortak yapımı CM logolu bir kasa olmuş. Tek artısı 80x15mm fan olması o da ne kadar sesli olur muallak. Sevmedim.
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E_Aydin35 7 yıl
Açıkcası CoolerMaster'dan ilginç bir çözüm gelmiş tasarımı ve şeklini biraz fırına benzettim ama :) Gayet iddalı ve uygun fiyatı ile geliyor, Türkiye'de ne zaman olur bilemem ama gerçekten herkezin düşünebileceği bir model.
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WinteR 7 yıl
Ekran kartı çözüm yeri harika olmuş, ses biraz rahatsız edebilir ama ufaklığı da cabası. Ön taraf tamamen aluminyum olsaydı bence daha güzel olurdu.
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CodeMachine 7 yıl
asterisk*
exeteratom a artik 690 yada 7990 takar bizimklier :))
h61 itx anakartlar da var abicim. i5 2400s(daha az ısınması mantığıyla) ve 6870 takacaksın, canavar gibi alet olacak.

z77 bile var hemde delux. Pcie slotuna sadece 1 tane ekran kartı alıp dev gibi kasada kullanmak yerine bence bu tür kasalar daha hoş.
asus.com/...
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ironman 7 yıl
Masa da şık durur beğendim fakat montaj işi sıkıntılı gibi yer durumundan dolayı elimiz içine rahar girermi bakmak lazım zor girerse.. Onun dışında USB 3 2 adet olmalı önpanelde renk alternatifleri olabilir....
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ÇE 7 yıl
Tam aradığım ürün olmuş.
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Recharged 7 yıl
56$'lık fiyatı ürüne göre çok iyi duruyor.Türkiye'de ne kadar artar bunu kestirmek zor ama tasarım ve kullanım açısında benim ilgimi ve beğenimi kazanan bir ürün oldu şimdiden.
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Rusty 7 yıl
Asus ve zotac ın itx formunda z68 ve z77 chipsetli anakartları var ama tr de yok her zamanki gibi. Bu anakartlar ile halihazırda en üst seviye sistem bu kasaya sıkıştırılabilir. Hatta tpu da bunun su soğutma projeli olanı da vardı yanlış hatırlamıyorsam.
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asterisk* 7 yıl
exeter
atom a artik 690 yada 7990 takar bizimklier :))

h61 itx anakartlar da var abicim. i5 2400s(daha az ısınması mantığıyla) ve 6870 takacaksın, canavar gibi alet olacak.
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