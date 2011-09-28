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Cooler Master'dan yeni oyuncu kasası; CM Storm Trooper

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
75,9b
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5
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master performans tutkunlarına özel donanımlarını konumlandırdığı CM Storm serisine full tower formunda yeni bir kasa ekledi. Trooper adı verilen 250 x 605.6 x 578.5 mm boyutlarındaki oyun odaklı yeni kasanın yapısında çelik kullanılırken, tamamı siyah tasarım özellikleriyle şık bir görünüm sergiliyor. Micro-ATX ve ATX formundaki anakartlara ek olarak XL- ATX formundaki iri yapılı anakartlara da destek sunan kasanın üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer veriliyor. 
Dokuz adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan ve bu slotların altı tanesini 2.5-inç ve 3.5-inç depolama sürücüleri için kullandıran Cooler Master CM Storm Trooper, su soğutma sistemleri için üç adet hortum deliği ile geliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada ikisi 120mm çapında ve kırmızı LED'li ön kısımda, biri 200mm çapında üst kısımda ve biri de 140mm çapında arka kısımda olmak üzere toplamda dört adet fana yer veriliyor. 4 Ekim'de ilk olarak Kuzey ve Güney Amerika'da satışa sunulacak CM Storm Trooper'ın fiyatı se 189.99$.


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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
incelemesini bekliyoruz artık şöle toplu incelemeler bekliyoruz donanimhaberr hangi kasa daha iyi soğutur vs... pclabs kadar biraz özenerek yapın şu işinizi yahu...
incelemesini bekliyoruz artık şöle toplu incelemeler bekliyoruz donanimhaberr hangi kasa daha iyi soğutur vs... pclabs kadar biraz özenerek yapın şu işinizi yah...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
incelemesini bekliyoruz artık şöle toplu incelemeler bekliyoruz donanimhaberr hangi kasa daha iyi soğutur vs... pclabs kadar biraz özenerek yapın şu işinizi yahu...
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rozek 8 yıl
saplı kasalara bayılırım :)
ama haf 932 advanced in bundan kat kat daha iyi olduğunu düşünüyorum;
en azından 2 psu imkanı ve hdd açıları yeter; önde 20cm fan da cabası
saygılar
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saintroyo 8 yıl
kasa hoşuma gitmedi değil. biraz sanki dar gibi. bunun dışınd fiyat olarak nasıl bir giriş yapar ülkemize ona göre yorumlar tamamlanabilir.
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emrebo 8 yıl
Kasa tasarım olarak ve soğutma açısından fena değil , teknik bilgilere göre iyi duruyor ancak bu fiyat bu kasa için pahalı.Bu fiyat ile Haf 932-HafX 942 gibi kasalar tercih etmek çok daha iyi olacaktır
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Chris Brown 8 yıl
Çok güzel bir kasa olmuş tasarımı çok hoşuma gitti. Fiyatı biraz daha uygun olsa keşke
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