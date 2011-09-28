Cooler Master'dan yeni oyuncu kasası; CM Storm Trooper

Cooler Master performans tutkunlarına özel donanımlarını konumlandırdığı CM Storm serisine full tower formunda yeni bir kasa ekledi. Trooper adı verilen 250 x 605.6 x 578.5 mm boyutlarındaki oyun odaklı yeni kasanın yapısında çelik kullanılırken, tamamı siyah tasarım özellikleriyle şık bir görünüm sergiliyor. Micro-ATX ve ATX formundaki anakartlara ek olarak XL- ATX formundaki iri yapılı anakartlara da destek sunan kasanın üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer veriliyor.

Dokuz adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan ve bu slotların altı tanesini 2.5-inç ve 3.5-inç depolama sürücüleri için kullandıran Cooler Master CM Storm Trooper, su soğutma sistemleri için üç adet hortum deliği ile geliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada ikisi 120mm çapında ve kırmızı LED'li ön kısımda, biri 200mm çapında üst kısımda ve biri de 140mm çapında arka kısımda olmak üzere toplamda dört adet fana yer veriliyor. 4 Ekim'de ilk olarak Kuzey ve Güney Amerika'da satışa sunulacak CM Storm Trooper'ın fiyatı se 189.99$.



