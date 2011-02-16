Core i7-990X, Gigabyte'ın yeni anakartı X58A-OC ile 7.1GHz'e çıkartıldı

Gigabyte uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni anakartı X58A-OC için artık son hazırlıklarını yapıyor. Yüksek performans ve hız aşırtma için hazırlanan yeni anakart, sahip olduğu özellikler kadar tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki işlemcilere destek sunan anakartın OC Touch isimli özelliğini ve hız aşırtma konusundaki yeteneklerini gösteren yeni bir video yayınlandı.

Hem BIOS hem de Windows ortamında çalışan OC Touch özelliği ile işlemcilerin çarpan ve bclock değerleri, anakart üzerindeki buton ile ayarlanabiliyor. Yayınlanan videoda, resmi tanıtımı sadece birkaç gün önce yapılan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisiyle yapılan "ekstrem" hız aşırtma çalışmasına yer veriliyor. Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemcisi olan ve 3.46GHz'de görev yapan Core i7-990X işlemcisi, X58A-OC üzerinde Sıvı Azot ile 7.1GHz'e çıkartıldı.