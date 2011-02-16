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Core i7-990X, Gigabyte'ın yeni anakartı X58A-OC ile 7.1GHz'e çıkartıldı

8 yıl
22,3b
1
16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni anakartı X58A-OC için artık son hazırlıklarını yapıyor. Yüksek performans ve hız aşırtma için hazırlanan yeni anakart, sahip olduğu özellikler kadar tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki işlemcilere destek sunan anakartın OC Touch isimli özelliğini ve hız aşırtma konusundaki yeteneklerini gösteren yeni bir video yayınlandı.

Hem BIOS hem de Windows ortamında çalışan OC Touch özelliği ile işlemcilerin çarpan ve bclock değerleri, anakart üzerindeki buton ile ayarlanabiliyor. Yayınlanan videoda, resmi tanıtımı sadece birkaç gün önce yapılan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisiyle yapılan "ekstrem" hız aşırtma çalışmasına yer veriliyor. Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemcisi olan ve 3.46GHz'de görev yapan Core i7-990X işlemcisi, X58A-OC üzerinde Sıvı Azot ile 7.1GHz'e çıkartıldı.


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Tanarri 8 yıl
iyi güzel rakamlar ilerliyoda bi benchmark yapasında görelim öle oc yapmada bişi yok yükte sapıtıyomu sapıtmıyomu nebilcemki yani hiç bi stabil durum söz konusu değil
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Furkán 8 yıl
Hwbot'da dün görmüştüm videoyu.. Çıkılan değerler oldukça güzel.
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CrySystem 8 yıl
overclock intel tarafından engelleniyor anakart üreticileri yırtınıyor
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Zıp.Zıp 8 yıl

Tanarri

iyi güzel rakamlar ilerliyoda bi benchmark yapasında görelim öle oc yapmada bişi yok yükte sapıtıyomu sapıtmıyomu nebilcemki yani hiç bi stabil durum söz konusu değil

hoca bi çıksana 7.1 ghz e.benc almana da gerek yok.bi görelim bakalım öle oc yapmakta bişi var mı yok mu?hatta senin için 6.9 a da razıyız tüm forum olarak-arkadaşların adına konuştum ama onlar da itiraz etmiceklerdir sanırım-
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alpa07 8 yıl
:O
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arda1811 8 yıl
süper ötesi
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DH Misafiri 8 yıl
bu işlemcileri süper ilekten sıcaklığında tutacak bir teknoloji geliştirseler işlemci geliştirmeye gerek yok valla :)
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Die4WiN 8 yıl
O anakart ne öyle ya gerçek mi o ? 7.1ghz bize birşey ifade etmesede 7.1ghz 6 çekirdekli bir işlemci için cok yüksek bir değer.
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::Ashes:: 8 yıl
sandy bridge işlemciler - derecelere duyarlı değiller onun için sadece hava soğutma yapılabiliyor sıvı azot kullanılamıyor anlayacağınız..
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EgeliLodos 8 yıl
vay bee adam kahve koyar gibi azot döküyor ==)
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babaeski39 8 yıl
Haber için teşekkürler fakat neden kimse i7 2600k ları denemiyor ? hava soğutma ile 5 ghz lere gelirken 10 ghz hayal gibi gözükmüyor

ben asıl merak ettim ise i7 2600 sıvı azot ve nitrojen gazı ile ne kadar çıkabilceği bence yeni rekorlar gelicektir umarım bunuda deneyen çıkar

tek temennim o benim için
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kaan_guney 8 yıl

babaeski39

Haber için teşekkürler fakat neden kimse i7 2600k ları denemiyor ? hava soğutma ile 5 ghz lere gelirken 10 ghz hayal gibi gözükmüyor

ben asıl merak ettim ise i7 2600 sıvı azot ve nitrojen gazı ile ne kadar çıkabilceği bence yeni rekorlar gelicektir umarım bunuda deneyen çıkar

tek temennim o benim için

sadece intel fanı olmak bu olsa gerek az biraz takip etsem o işlemcinin sınırlarının ne olduğunu bilirdin....
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eagle58 8 yıl
Anakartta işlemci de çok sağlam duruyor. DFI ın piyasadan çekilmesiyle turuncu rengi GIGABYTE aldı herhalde...


2600K(Sandy Bridge) işlemcilerde bclk sınırı oldugu için hava ile 5700 Mhz görebilen bir işlemci, azot ile 6 Ghz zor görür... Bu işlemcilerde Extreme soğutma o kadar işe yaramıyor yani...
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Mckhan 8 yıl

babaeski39

Haber için teşekkürler fakat neden kimse i7 2600k ları denemiyor ? hava soğutma ile 5 ghz lere gelirken 10 ghz hayal gibi gözükmüyor

ben asıl merak ettim ise i7 2600 sıvı azot ve nitrojen gazı ile ne kadar çıkabilceği bence yeni rekorlar gelicektir umarım bunuda deneyen çıkar

tek temennim o benim için


Biraz bilgiler eksik kalmış sanırım okurdun sandy brigeleri

60x çarpan sınırı var şu an ve makisumum çıkılabilen bs değeri 103

olmaz ama hani oldu ya yapabileceği sınır 6.3ghz
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