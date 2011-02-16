Core i7-990X, Gigabyte'ın yeni anakartı X58A-OC ile 7.1GHz'e çıkartıldı

Gigabyte uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni anakartı X58A-OC için artık son hazırlıklarını yapıyor. Yüksek performans ve hız aşırtma için hazırlanan yeni anakart, sahip olduğu özellikler kadar tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki işlemcilere destek sunan anakartın OC Touch isimli özelliğini ve hız aşırtma konusundaki yeteneklerini gösteren yeni bir video yayınlandı.
Hem BIOS hem de Windows ortamında çalışan OC Touch özelliği ile işlemcilerin çarpan ve bclock değerleri, anakart üzerindeki buton ile ayarlanabiliyor. Yayınlanan videoda, resmi tanıtımı sadece birkaç gün önce yapılan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisiyle yapılan "ekstrem" hız aşırtma çalışmasına yer veriliyor. Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemcisi olan ve 3.46GHz'de görev yapan Core i7-990X işlemcisi, X58A-OC üzerinde Sıvı Azot ile 7.1GHz'e çıkartıldı.
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hoca bi çıksana 7.1 ghz e.benc almana da gerek yok.bi görelim bakalım öle oc yapmakta bişi var mı yok mu?hatta senin için 6.9 a da razıyız tüm forum olarak-arkadaşların adına konuştum ama onlar da itiraz etmiceklerdir sanırım-
ben asıl merak ettim ise i7 2600 sıvı azot ve nitrojen gazı ile ne kadar çıkabilceği bence yeni rekorlar gelicektir umarım bunuda deneyen çıkar
tek temennim o benim için
sadece intel fanı olmak bu olsa gerek az biraz takip etsem o işlemcinin sınırlarının ne olduğunu bilirdin....
2600K(Sandy Bridge) işlemcilerde bclk sınırı oldugu için hava ile 5700 Mhz görebilen bir işlemci, azot ile 6 Ghz zor görür... Bu işlemcilerde Extreme soğutma o kadar işe yaramıyor yani...
Biraz bilgiler eksik kalmış sanırım okurdun sandy brigeleri
60x çarpan sınırı var şu an ve makisumum çıkılabilen bs değeri 103
olmaz ama hani oldu ya yapabileceği sınır 6.3ghz