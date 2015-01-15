Corsair Vengeance LPX DDR4 2800MHz 16GB Bellek Video İnceleme

Yine yepyeni bir video inceleme ile karşınızdayız. Bu videomuzda intel’in en gücel platformu olan X99 ve Haswell-E işlemciler ile uyumlu Corsair Vengeance LPX 2800MHz DDR4 bellekleri inceliyoruz.

DDR4 bellekler şu an bilgisayarlarımızda, akıllı telefon ve tabletlerde kullandığımız DDR3 türündeki belleklerin yerine gelecek bellek mimarisi olarak nitelendirilebilir. Bu yeni teknoloji bellekler bir önceki nesile kıyasla bizlere bir çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında yüksek bellek hızı, düşük çalışma gerilimi ve enerji ihtiyacı gösterilebilir.

Bu heyecan verici gelişmelerin elbetteki bir karşılığı var. DDR4 bellekler henüz çok yeni ve az olduğundan fiyatları da ister istemez DDR3 belleklere kıyasla belirgin bir şekilde pahalı kaçıyor. Bunun yanına bir de yeni anakart ve işlemci maliyeti eklendiğinde fatura malesef daha da kabarıyor.

Intel burada akıllı bir hamle yaparak DDR4 bellekleri zaten pahalı olan LGA2011 tipindeki işlemcilere getirerek maliyet dezavantajını bir miktar gizlemeyi başarmış. Piyasada başka hiçbir platform henüz DDR4 desteklemediğinden, en iyisini almak isteyen kullanıcılar aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurarak DDR4 belleklere yönelebilir.

Tabi şu anda yapılan pahalı yatırımı geleceğe dönük olarak değerlendirilen kullanıcılar olabilir. Bugün bu tür sistemlere iyi paralar ödeyen kullanıcılar yüksek performanslı sistemlerinin keyfini uzun yıllar boyunca sürebilir. Haswell-E gibi bir platformun eskidiği dönemde de ortalığın DDR4 belleklerden geçilmeyeceği öngörüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır.

İncelememize konuk olan belleklere dönecek olursak, Corsair Vengeance LPX ailesi, düşük profilli ve yüksek performanslı belleklerden oluşmakta. Serinin farklı renkler altında 2133MHz’den 3000MHz’e kadar farklı alternatifleri mevcut.

X99 platformu söz konusu olduğundan bellek kitleri çoğunlukla 4 kanal kitlerden oluşmakta. Test ettiğimiz 2800 MHz’lik model de bu kitlerden birtanesi. 4x4GB kapasite sunan bellek kiti, 2800MHz’lik standart hızına ek olarak 3000MHz seviyesine de hızaşırtılabiliyor. Bu ve daha bir çok detayı video inceleme içerisinde bulabilirsiniz, iyi seyirler.

Teknik Özellikler:

4x4GB Dört Kanal Bellek Kiti

2800 MHz Çalışma Frekansı

1.2V Çalışma Gerilimi

288 Bağlantı Pini

XMP 2.0 Profil desteği

SPD Hızı 2133 MHz @ 15-15-15-36-2T

XMP Hızı 2800 MHz @ 18-18-18-36-2T

Siyah-Mavi-Kırmızı Renk Seçenekleri