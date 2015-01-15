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Corsair Vengeance LPX DDR4 2800MHz 16GB Bellek Video İnceleme

4 yıl
45b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Yine yepyeni bir video inceleme ile karşınızdayız. Bu videomuzda intel’in en gücel platformu olan X99 ve Haswell-E işlemciler ile uyumlu Corsair Vengeance LPX 2800MHz DDR4 bellekleri inceliyoruz.


DDR4 bellekler şu an bilgisayarlarımızda, akıllı telefon ve tabletlerde kullandığımız DDR3 türündeki belleklerin yerine gelecek bellek mimarisi olarak nitelendirilebilir. Bu yeni teknoloji bellekler bir önceki nesile kıyasla bizlere bir çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında yüksek bellek hızı, düşük çalışma gerilimi ve enerji ihtiyacı gösterilebilir.


Bu heyecan verici gelişmelerin elbetteki bir karşılığı var. DDR4 bellekler henüz çok yeni ve az olduğundan fiyatları da ister istemez DDR3 belleklere kıyasla belirgin bir şekilde pahalı kaçıyor. Bunun yanına bir de yeni anakart ve işlemci maliyeti eklendiğinde fatura malesef daha da kabarıyor.

Intel burada akıllı bir hamle yaparak DDR4 bellekleri zaten pahalı olan LGA2011 tipindeki işlemcilere getirerek maliyet dezavantajını bir miktar gizlemeyi başarmış. Piyasada başka hiçbir platform henüz DDR4 desteklemediğinden, en iyisini almak isteyen kullanıcılar aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurarak DDR4 belleklere yönelebilir.


Tabi şu anda yapılan pahalı yatırımı geleceğe dönük olarak değerlendirilen kullanıcılar olabilir. Bugün bu tür sistemlere iyi paralar ödeyen kullanıcılar yüksek performanslı sistemlerinin keyfini uzun yıllar boyunca sürebilir. Haswell-E gibi bir platformun eskidiği dönemde de ortalığın DDR4 belleklerden geçilmeyeceği öngörüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır.


İncelememize konuk olan belleklere dönecek olursak, Corsair Vengeance LPX ailesi, düşük profilli ve yüksek performanslı belleklerden oluşmakta. Serinin farklı renkler altında 2133MHz’den 3000MHz’e kadar farklı alternatifleri mevcut.


X99 platformu söz konusu olduğundan bellek kitleri çoğunlukla 4 kanal kitlerden oluşmakta. Test ettiğimiz 2800 MHz’lik model de bu kitlerden birtanesi. 4x4GB kapasite sunan bellek kiti, 2800MHz’lik standart hızına ek olarak 3000MHz seviyesine de hızaşırtılabiliyor. Bu ve daha bir çok detayı video inceleme içerisinde bulabilirsiniz, iyi seyirler.


Teknik Özellikler:


4x4GB Dört Kanal Bellek Kiti

2800 MHz Çalışma Frekansı

1.2V Çalışma Gerilimi

288 Bağlantı Pini

XMP 2.0 Profil desteği

SPD Hızı 2133 MHz @ 15-15-15-36-2T

XMP Hızı 2800 MHz @ 18-18-18-36-2T

Siyah-Mavi-Kırmızı Renk Seçenekleri
Ömür Boyu Garanti 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeMaNMeliH 4 yıl
çokta bir fark göremedim x99 teknoloji otursun sonraki jenarosyon daha stalibite daha yüksek gibi olur bence..
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xtyper 4 yıl
Gereksiz x gereksiz
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Edward Teach 4 yıl
daha önceki 2666 ddr3 incelemenizde oyunlardaki farkı göstermiştiniz yine o şekilde test olur mu diye umut etti çoğu kişi ama platform farklı.yukarıda bir video vermiş bir arkadaş 1-2 fps var.bu ddr4'lerde fark görebilmek için yeni oyunlar çıkması lazım yüksek bantgenişliğini kullanabilen ama çoğu oyun üreticisinin ddr4 tavsiye ederiz diyebileceğini de sanmam bir iki seneden önce.
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loganapo 4 yıl
şu her video da saçma sapan reklamlar alıpta insanları sömürmeyin artık sayfada reklam sokacak yer kalmamış servereniz zırt pırt cöküyor gitgide kan kaybediyosunuz artık bi çeki düzen verin kendinize
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REDSTONE 4 yıl
Güzel bir video inceleme olmuş teşekkürler.

Ramler geçmişten beri hız olarak artış yaşamakta ama şu ana kadar geçerli bir kazanımları en azından oyunlar için göremedik.Sadece boyutlarının (4GB - 8GB - 16GB vs.) oyunlarda önemi var. Mhz olarak ne zaman, nasıl bir katkı sağlayacaklar merak ediyorum ?
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umut_baris 4 yıl
O paraya sistem topluyoruz biz.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
DDR3 bellek fiyatları uçtu zaten.DDR4 almak birde uygun kasa dizmek icin evi arabayı satmak gerek sanırım
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OverClocK1ng 4 yıl
DDR4 ler şu an bile çok daha yüksek hızlarda çalışabilecek olmasına rağmen daha fazla para kazanmak ve ilerde tekrar satabilmek adına çok daha düşük hızlarda satılıyorlar.
Bana göre şu an DDR4 bellek almak boş bir şeydir.
DDR3 te bile 3GHz RAM kitleri satılıyorken ve normal soğutmasız 2600MHz DDR3 RAM ler DDR4 lerin yarı fiyatına iken, DDR4 e geçmek kadar gereksiz bir şey olamaz.
Zaten 3GHz DDR3 varken 2.8GHz DDR4 olmasını da garipsiyorum.
Madem yapabiliyorsunuz, o zaman DDR4 ler bence en az 3.2 GHz den falan başlamalı.
Geçenlerde Corsair 1.25 volt DDR4 Vengeance 3.4 GHz çıkarttı ve aynı voltaj ile voltajı arttırmadan 100 MHz daha arttırarak sorunsuzca 3.5 GHz de çalıştığını gösterdi. Piyasada 3.4GHz RAM var ise DDR4 lerin, DDR3 hızlarından çok daha fazla olması gerekir. Aynı hızlarda değil. En az 3.2GHz den başlamalı...
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wickersan 4 yıl
en son kaça olur? :-)
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01myavuz 4 yıl
Parası çok olan yada aklı yok olan için alınabilir olmuş. F/P ciler için değil.
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asig 4 yıl
Ben DDR çıktı çıkalım tav olmuşumdur sd rem neyse drr da odur benim için. bilen bilir p4 çıktığı zamanlar Rd remler vardı remler bilgisayarda pahalıydi. drr hikâyeden başka birşey değil benim için.
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Umutcan 4 yıl
16GB ddr3 fiyatları bile uçuk şu aralar. Dolardan mı vergilerden mi bilmiyorum ama ben sandy bridge sistemi toplarken ödediğim bedelin 2 katına çıkmış şu aralar fiyatlar... Sanal makinalar kasmasın diye ramleri 16gb'a upgrade yapayım dedim soğudum direkt.
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bocekgrafik 4 yıl
4x8 GB olarak 1800 TL.
Yok abi, kalsın.
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