    6 bin km menzilli kıtalararası füze YILDIRIMHAN tanıtıldı! Hangi bölgeler kapsamda?

    SAHA 2026'da tanıtılan 6 bin km menzilli YILDIRIMHAN, Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi oldu. Mach 25 hıza ulaşan dev füze, küresel ölçekte stratejik caydırıcılık sağlayacak.

    SAHA 2026’da tanıtılan YILDIRIMHAN uzun menzilli balistik füzesi (ICBM), Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen sistem, mevcut veriler ışığında sınırlı teknik detayla paylaşılmış olsa da füzenin stratejik etkisini ortaya koymaya yetiyor.

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamasına göre YILDIRIMHAN, Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıyor. Sıvı yakıtlı yapısıyla öne çıkan sistem, özellikle menzil ve hız değerleriyle dikkat çekiyor. Güler, "YILDIRIMHAN'ı kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız" dedi.

    Hangi bölgeler kapsamda?

    Açıklanan 6.000 kilometrelik menzil, füzenin yalnızca bölgesel değil, kıtalararası etki alanına yaklaşan bir kapsama sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye merkez alındığında bu menzil Avrupa’nın tamamını, Orta Doğu’yu, Kuzey Afrika’yı ve Rusya’nın büyük bir bölümünü kapsıyor. Aynı zamanda Orta Asya’nın tamamı, Hindistan alt kıtası ve Çin’in batı bölgeleri de bu çemberin içinde kalıyor.

    Daha geniş perspektifte bakıldığında, İngiltere’den Hindistan’a, İskandinavya’dan Orta Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya, bu menzil içinde değerlendiriliyor. Bu durum, füzenin yalnızca yakın çevre için değil, çok daha geniş bir stratejik alan için tasarlandığını ortaya koyuyor.

    YILDIRIMHAN füzesinin özellikleri

    YILDIRIMHAN’ın hızının Mach 9 ile terminal safhada Mach 25 arasında olduğu belirtiliyor. Bu seviyeler, sistemin hipersonik sınıfa girdiğini gösteriyor. Hipersonik hızlar, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi şekilde kısıtladığı için modern savaş konseptlerinde kritik bir avantaj olarak görülüyor.

    Füzenin sıvı Nitrogen Tetroxide (N₂O₄) yakıt kullandığı ve dört roket itki motoruna sahip olduğu ifade ediliyor.

    Neden önemli?

    Balistik füzeler, temel olarak yüksek hızla atmosfer dışına çıkarak belirlenen hedefe balistik bir yörünge üzerinden ulaşan sistemlerdir. Bu tür füzeler, uzun menzil ve yüksek hız kombinasyonu sayesinde erken uyarı ve hava savunma sistemlerini zorlayan en kritik stratejik araçlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Bu sistemlerin önemi yalnızca teknik kabiliyetlerinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda caydırıcılık unsuru olarak ülkelerin savunma doktrininde merkezi bir rol oynuyor. Uzun menzilli bir balistik füze kapasitesi, potansiyel tehditlere karşı doğrudan bir denge unsuru oluşturuyor ve ülkelerin askeri stratejilerinde önemli bir kaldıraç görevi görüyor.

