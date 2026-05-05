6 bin km menzilli kıtalararası füze YILDIRIMHAN tanıtıldı! Hangi bölgeler kapsamda?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamasına göre YILDIRIMHAN, Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıyor. Sıvı yakıtlı yapısıyla öne çıkan sistem, özellikle menzil ve hız değerleriyle dikkat çekiyor. Güler, "YILDIRIMHAN'ı kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız" dedi.
Hangi bölgeler kapsamda?
Daha geniş perspektifte bakıldığında, İngiltere’den Hindistan’a, İskandinavya’dan Orta Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya, bu menzil içinde değerlendiriliyor. Bu durum, füzenin yalnızca yakın çevre için değil, çok daha geniş bir stratejik alan için tasarlandığını ortaya koyuyor.
YILDIRIMHAN füzesinin özellikleri
YILDIRIMHAN’ın hızının Mach 9 ile terminal safhada Mach 25 arasında olduğu belirtiliyor. Bu seviyeler, sistemin hipersonik sınıfa girdiğini gösteriyor. Hipersonik hızlar, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi şekilde kısıtladığı için modern savaş konseptlerinde kritik bir avantaj olarak görülüyor.
Füzenin sıvı Nitrogen Tetroxide (N₂O₄) yakıt kullandığı ve dört roket itki motoruna sahip olduğu ifade ediliyor.
Neden önemli?
Balistik füzeler, temel olarak yüksek hızla atmosfer dışına çıkarak belirlenen hedefe balistik bir yörünge üzerinden ulaşan sistemlerdir. Bu tür füzeler, uzun menzil ve yüksek hız kombinasyonu sayesinde erken uyarı ve hava savunma sistemlerini zorlayan en kritik stratejik araçlardan biri olarak kabul ediliyor.
Bu sistemlerin önemi yalnızca teknik kabiliyetlerinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda caydırıcılık unsuru olarak ülkelerin savunma doktrininde merkezi bir rol oynuyor. Uzun menzilli bir balistik füze kapasitesi, potansiyel tehditlere karşı doğrudan bir denge unsuru oluşturuyor ve ülkelerin askeri stratejilerinde önemli bir kaldıraç görevi görüyor.
