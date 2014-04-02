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Cortana dijital asistan ile birlikte Windows Phone 8.1 resmen duyuruldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
46
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cortana dijital asistan ile birlikte Windows Phone 8.1 resmen duyuruldu
Geçtiğimiz MWC 2014 etkinliğinde kısa bir bilgilendirme yapılan Microsoft'un Windows Phone 8.1 güncellemesi BUILD 2014 konferansında resmi olarak lanse edildi. Güncelleme kısa bilgilendirmede yer almayan yeni özelliklere sahip.

Bunlardan ilki tabi ki Cortana dijital asistan. Siri ve Google Now rakibi olacak Cortana, kullanıcıların yaşamını kolaylaştıracak şekilde her türlü bilgiyi topluyor ve sunduğu teklifler için temel olarak kullanıyor. 

Cortana dijital asistan fonksiyonlarının yanında sesli komutlarla arama başlatabiliyor, alarm veya randevu kurabiliyor ve son gelen mailleri okuyabiliyor. Ayrıca kullanıcının o an ilgilendiği arkadaşı daha sonra kendisini ararsa veya sohbet başlatırsa, Cortana daha önce hangi konu için o arkadaşı ile ilgilendiğini kullanıcıya bildiriyor. Cortana Skype, Hulu Plus veya Facebook gibi uygulamalar ile de entegre olarak çalışıyor. 

Cortana dışında Windows Phone 8.1 ile gelen yenilikleri MWC 2014 etkinliğinde sizlerle paylaşmıştık. Kısaca tekrar üzerinden geçmek gerekirse:

- Yanyana üç büyük karo veya altı küçük karo özelliği artık sadece büyük ekranlı WP cihazlarına değil, tüm WP cihazlarına sunulacak. 

- Artık arka plan resimleriniz canlı karoların üzerine yerleşiyor. Böylece daha canlı bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu özellik ilk kez bugün gün yüzüne çıktı.

- WP kilit ekranında uygulamalar sadece bazı bilgi ve görsel eklemek yerine artık kendi içeriklerine göre tamamen farklı kilit ekranları tasarlayabilecek. 

- Android işletim sistemine benzer bir şekilde çalışan bildirim ekranı Action Center.

- Gizli gezinti, Windows cihazları arasında senkronizasyon imkanı, dosya yükleme yeteneği, WebGL desteği, 6 sekmeye kadar açabilme şeklinde yenilikler sunan Internet Explorer 11

- Uygulama mağazasında geliştirmeler, takvim için haftalık görünüm, klavyede Swype benzeri kullanım şekli, şifresiz ağlara otomatik olarak bağlanma şeklinde diğer özellikler.

Microsoft Windows Phone 8.1 güncellemesi için kesin bir çıkış tarihi vermedi. Ancak önümüzdeki aylarda başlayacağı bilgisini verdi. WP 8.1 cihazları ise bu aydan itibaren piyasaya çıkmaya başlayacak.  
Cortana dijital asistan ile birlikte Windows Phone 8.1 resmen duyuruldu


http://www.phonearena.com/news/Microsoft-announces-Windows-Phone-8.1-Cortana-Action-Center-Backgrounds-and-more_id54662 Yorum Yaz
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Fiyaka1903 5 yıl en beğenilen
Apple'in 50 senede yaptığı tek tuşla wifi açıp kapama olayını Microsoft 1.5 senede yapti (Lumia 920'yi baz alıyorum) evet windows phone gelişmiyor diyenler ?
1 Yanıt Yanıtla +26
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fukox 5 yıl hi im bsavr
DHTeddy
WP8.1 Kararlı Sürümünde Türkçe gelebilir Cortana

Xbox 360 ı 10 sene sonra TR ye getiren Microsoft mu?
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System X 5 yıl
Artık arka plan resimleriniz canlı karoların üzerine yerleşiyor. Böylece daha canlı bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu özellik ilk kez bugün gün yüzüne çıktı.



Windows phone ile ilgili haberleri takip eden bir haber editörü almanız lazım sanırım.ilk kez bugün çıkmadı.günler öncesinde lumia 630 üzerinden video olarak ortaya çıkmıştı.

neyse söz konusu güncelleme temel eksiklikleri gidermekle beraber sadece bunlarla elbetde sınırlı değil.yeni API desteği ile beraber daha fonksiyonel uygulamalar çıkacak.böylece yeni çeşit uygulamalarda görmüş olacağız.


sanırm bu saatden sonra Windows phone platformuna "gelişmekte olan platform" takısını takmazsınız.gerek donanımsal gerek yazılımsal olarak artık tamamen rekabetçi bir platform var karşınızda.



Artık arka plan resimleriniz canlı karoların üzerine yerleşiyor. Böylece daha canlı bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu özellik ilk kez bugün gün yüzüne çıktı.
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1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
AysKhan 5 yıl
Çok iyi bu program arkadaş :D geçen kafama göre bir şeyler söylüyorum cevap veriyor, benden hoşlanıyor musun dedim henüz öyle bir karara varmadım düşünmem gerek falan diye yanıtladı
En son oldukça işe yaramazsın dedim, ben güneş ışınlarını suçluyorum dedi
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Mar00N 5 yıl
Windows phone cok gelisti
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mavzerturk 5 yıl
cortana denen şeye türkçe öğreteceklermi peki
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DH Misafiri 5 yıl
CORTANA manyak bir şey söylüyorum İngilizcesini geliştirmek isteyenler için birebir olacaktır,
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mahonizynp 5 yıl
Hafıza kartına program kurma özelliği gelecek mi acaba?
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olağan_şüpheli 5 yıl mahonizynp
mahonizynp

Hafıza kartına program kurma özelliği gelecek mi acaba?

evt gelecek
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DH Misafiri 5 yıl
önce bing ne ki cortana ne olsun
demişsin ama siri de bing kullanıyor.
Ayrıca developer unlock yaparsanız 1-2 ay içinde herkesden önce yüklersiniz benden söylemesi...
-Arda Özkal (Mağazada sadece "Arda" diye arayın)
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brshr 5 yıl
windows'tan en büyük beklentim marketten indirilen uygulamaların sd karta yüklenebilmesi. Bu windows 8 yüklü tabletler için de geçerli tabi.
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skyrime2828 5 yıl ekrem71
- Yanyana üç büyük karo veya altı küçük karo özelliği artık sadece büyük ekranlı WP cihazlarına değil, tüm WP cihazlarına sunulacak.

bak bu çok iyi
4'' te nasıl durur merak ettim
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oktayakgoz 5 yıl
Bing ne ki demesi çok normal. Biz bing i hiç görmedik. Telin ayarlarını ing yapınca bing ortaya çıkıyor. Masaüstünde ki bing bile ing olunca farklı.

2015 de Türkçe gelebilir gibi bir şey denmiş. Ben ihtimal vermiyorum. Bizim dil eklemeli olduğu için cortsna için zor.

ios ve wp7 kullanan varsa aramızda bu izlediklerine göre yorum yapabilir mi. Ben bayıldım da acaba çok mu heyecan yaptım bilemedim
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mares626 5 yıl
Şu 8.1 gelse de yüklesek
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Utku 5 yıl
Cortana gercekten muthis olmus. Microsoft'un dunyanin en iyi yazilim firmasi oldugunu kanitlar nitelikte bir yazilim olmua. Muthis.
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