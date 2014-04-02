Cortana dijital asistan ile birlikte Windows Phone 8.1 resmen duyuruldu

Geçtiğimiz MWC 2014 etkinliğinde kısa bir bilgilendirme yapılan Microsoft'un Windows Phone 8.1 güncellemesi BUILD 2014 konferansında resmi olarak lanse edildi. Güncelleme kısa bilgilendirmede yer almayan yeni özelliklere sahip.





Bunlardan ilki tabi ki Cortana dijital asistan. Siri ve Google Now rakibi olacak Cortana, kullanıcıların yaşamını kolaylaştıracak şekilde her türlü bilgiyi topluyor ve sunduğu teklifler için temel olarak kullanıyor.





Cortana dijital asistan fonksiyonlarının yanında sesli komutlarla arama başlatabiliyor, alarm veya randevu kurabiliyor ve son gelen mailleri okuyabiliyor. Ayrıca kullanıcının o an ilgilendiği arkadaşı daha sonra kendisini ararsa veya sohbet başlatırsa, Cortana daha önce hangi konu için o arkadaşı ile ilgilendiğini kullanıcıya bildiriyor. Cortana Skype, Hulu Plus veya Facebook gibi uygulamalar ile de entegre olarak çalışıyor.





Cortana dışında Windows Phone 8.1 ile gelen yenilikleri MWC 2014 etkinliğinde sizlerle paylaşmıştık. Kısaca tekrar üzerinden geçmek gerekirse:





- Yanyana üç büyük karo veya altı küçük karo özelliği artık sadece büyük ekranlı WP cihazlarına değil, tüm WP cihazlarına sunulacak.





- Artık arka plan resimleriniz canlı karoların üzerine yerleşiyor. Böylece daha canlı bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu özellik ilk kez bugün gün yüzüne çıktı.





- WP kilit ekranında uygulamalar sadece bazı bilgi ve görsel eklemek yerine artık kendi içeriklerine göre tamamen farklı kilit ekranları tasarlayabilecek.





- Android işletim sistemine benzer bir şekilde çalışan bildirim ekranı Action Center.





- Gizli gezinti, Windows cihazları arasında senkronizasyon imkanı, dosya yükleme yeteneği, WebGL desteği, 6 sekmeye kadar açabilme şeklinde yenilikler sunan Internet Explorer 11





- Uygulama mağazasında geliştirmeler, takvim için haftalık görünüm, klavyede Swype benzeri kullanım şekli, şifresiz ağlara otomatik olarak bağlanma şeklinde diğer özellikler.





Microsoft Windows Phone 8.1 güncellemesi için kesin bir çıkış tarihi vermedi. Ancak önümüzdeki aylarda başlayacağı bilgisini verdi. WP 8.1 cihazları ise bu aydan itibaren piyasaya çıkmaya başlayacak.





http://www.phonearena.com/news/Microsoft-announces-Windows-Phone-8.1-Cortana-Action-Center-Backgrounds-and-more_id54662