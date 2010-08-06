Cougar 1200 CM Güç Kaynağı Video İnceleme

Bu videomuzda Cougar'ın 6 12V kanalında toplamda 1080W güç verebilen turuncu canavarı 1200 CM'i inceliyoruz.
makavel1 testte high power 1200 güç kaynagı oluyo neden böyle bi saçmalık var yoksa bnmi bişeyi yanlış anladım :S
enja mesut bey cougar 1200 cm tanıtılmış anladım kadarıyla ama High power olarak gördüm ben sanırım ufak bi aksaklık var orda yinede teşekürler
o test sistemi hiç değişmediği için ekran görüntüsünüde değiştirmiyorlar, yani : incelenen her ürünü ekran görüntüsüne yazmıyorlar.psu ne olusa olsun orda high power 1200w yazıcak
güzel inceleme olmuş teşekkürler
resimdeki test sitemindeki güç kaynağına dikkat edin onu geçtim videoda güç kaynağı olarak high powerın 1200 watlık modeli yer alıyor diyo çok ilginç dh şakamı yapıyo? yoksa bu bir reklam tekniğimi? yoksa hata mı? allah allah nasıl böyle bi hata yaprsınız anlaması güç.incelemesini yaptığınız psuya ve psuyu getiren distirbitöre büyük haksızlık