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Cougar 1200 CM Güç Kaynağı Video İnceleme

8 yıl
97b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Cougar'ın 6 12V kanalında toplamda 1080W güç verebilen turuncu canavarı 1200 CM'i inceliyoruz.


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makavel1 8 yıl
testte high power 1200 güç kaynagı oluyo neden böyle bi saçmalık var yoksa bnmi bişeyi yanlış anladım :S
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Fakir Kemancı 8 yıl

makavel1

testte high power 1200 güç kaynagı oluyo neden böyle bi saçmalık var yoksa bnmi bişeyi yanlış anladım :S



o test sistemi hiç değişmediği için ekran görüntüsünüde değiştirmiyorlar, yani : incelenen her ürünü ekran görüntüsüne yazmıyorlar.psu ne olusa olsun orda high power 1200w yazıcak
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enja 8 yıl
mesut bey cougar 1200 cm tanıtılmış anladım kadarıyla ama High power olarak gördüm ben sanırım ufak bi aksaklık var orda yinede teşekürler
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petsiyehable 8 yıl
evet haklısın onu bende gördüm cougar 1200 cm tanıtımı testinde psumuz high power 1200 w
sanırım buda yeni bi reklam tekniği


güzel inceleme olmuş teşekkürler


resimdeki test sitemindeki güç kaynağına dikkat edin
onu geçtim videoda güç kaynağı olarak high powerın 1200 watlık modeli yer alıyor diyo çok ilginç dh şakamı yapıyo? yoksa bu bir reklam tekniğimi? yoksa hata mı? allah allah nasıl böyle bi hata yaprsınız anlaması güç.incelemesini yaptığınız psuya ve psuyu getiren distirbitöre büyük haksızlık



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



enja

mesut bey cougar 1200 cm tanıtılmış anladım kadarıyla ama High power olarak gördüm ben sanırım ufak bi aksaklık var orda yinede teşekürler

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heatblast 8 yıl
gtx480 3'lü sli ve voltaj mod verip bu güçkaynağını deneyecen anca zora gelir
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Rockmania01 8 yıl
madem mesjalarımız siliniyor ve deniyorki gidin firmaya gidin dert yanın ben de tekrar yazim sayın üyelerimiz bu firmanın 1200 w lık power ı iyi olabilir ama bir düşük w modelinde sorunlar epey vardır ve forum da konuları vardır buna bakıpta aaaa bu iyimiş ötekide iyi hadi satın alak demeyin öyle bişey yok bu iyi ise öteki kötüdür kanıtlar var zaten bu kadar cilalamadan bellidir bu testlerle kanıtlanmış ikincisi bu nasıl bir inceleme anlamadım ama benim bildigim psu yu makinelerle test ediliyor tam ve stabil oldugunu anlamak için bunuda bir donanim sitesi yaptı onun dogrultusunda aldıgım lc power 550 w aletim çok keliteli ve süper ve kötü bir huyu yok bu incelemede power bir makine testini tabi tutaulmadan sadece belli ve büyük bir zaman kullanılmış deniyor yanlışmı anladım nedir
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ilker1337 8 yıl
Videolar gerçekten çok güzel ve anlatılanlar çok tarafsız ve gerçek.. Mesut abinin ben tv programcısı olup tv de de çok güsel bi program yapabilir ve bunu pek ala kaldırabilir sadece videolarla ilgili ufak bi eleştirim olcak genelde üst sekment ürünler tanıtlıyor biraz daha normal kullanıcılara hitap eden ürünler olursa çok fazla kişi beğenir ,izler ve yol gösterilmiş olur ... Her zmanki gibi harikasın Mesut çevik tebirkler
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kaptan69 8 yıl
alet güzelmişte fiyatı nedir acaba
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