Cowon D3 Plenue, Android 2.3 güncellemesi alıyor

Dijital medya oynatıcı pazarının önemli oyuncularından biri olan Cowon, güçlü özellikleriyle öne çıkan Android'li medya oynatıcısı D3 Plenue'yu Android 2.3 Gingerbread'e güncelliyor.

Android 2.1 işletim sistemiyle gelen D3, Android 2.3 ile müzik oynatma zamanlayıcısı, plug-in kod desteği, arama widget'ı ve VoIP desteği gibi çeşitli özelliklere kavuşurken; arayüz performansı da güncellemeden pozitif olarak etkileniyor.

Cowon D3'ün öne çıkan bazı özelliklerini hatırlayacak olursak;

3.7 inçte 800x480 piksellik görüntü sağlayan AMOLED ekran

1080p içerik oynatabilme

HDMI çıkışı

8/16 ve 32 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı

Wi-Fi

Bluetooth 2.1

microSD kart girişi

FM Radio, Cowon e-kitap ve Twitter yazılımı