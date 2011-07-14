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Cowon D3 Plenue, Android 2.3 güncellemesi alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
1
16
Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Dijital medya oynatıcı pazarının önemli oyuncularından biri olan Cowon, güçlü özellikleriyle öne çıkan Android'li medya oynatıcısı D3 Plenue'yu Android 2.3 Gingerbread'e güncelliyor.

Android 2.1 işletim sistemiyle gelen D3, Android 2.3 ile müzik oynatma zamanlayıcısı, plug-in kod desteği, arama widget'ı ve VoIP desteği gibi çeşitli özelliklere kavuşurken; arayüz performansı da güncellemeden pozitif olarak etkileniyor.

Cowon D3'ün öne çıkan bazı özelliklerini hatırlayacak olursak;

  • 3.7 inçte 800x480 piksellik görüntü sağlayan AMOLED ekran
  • 1080p içerik oynatabilme
  • HDMI çıkışı
  • 8/16 ve 32 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı
  • Wi-Fi
  • Bluetooth 2.1
  • microSD kart girişi
  • FM Radio, Cowon e-kitap ve Twitter yazılımı

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DH Misafiri 7 yıl
Cowon d3 plenue güvenlik kodunu unuttum napabilirim bilen biri acil yardım etsin ?
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octaduce888 7 yıl
Üstelik birşeyi de yok yani 5 sene diyorum ama belki 5 sene daha çalışacak...
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furky86 7 yıl octaduce888
octaduce888

Üstelik birşeyi de yok yani 5 sene diyorum ama belki 5 sene daha çalışacak...
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Bütün konuları hortlatmak nasıl bir duygu?
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Salvation27 8 yıl
ben bütün mp3 markalarını kullandım. iriver olsun acros olsun ıpad vs hepsini
cowon kadar kalitelisini görmedim.2006 dan beri iaudio7 kullanıyorum. ses kalitesi diğer markalara 3 basar.ses yüksekliğide öyle. tam doyurucu mp3.
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hlilyildirim 8 yıl
d3ün güncellemesi ile hız sorunu tam olarak çözülüyor mu?
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Pharmabiotech 8 yıl
bir cowon kullanıcısı olarak ben cowon'u çok fazla tasvip etmiyorum. Ne garanti desteği var ne de bozulursa yaptırtma imkanınız var. D3 iyi hoş j3 ten daha üstün özelliklere sahip ama cowonlar cidden çok dayanıksız.
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OverClocK1ng 8 yıl

Pharmabiotech

bir cowon kullanıcısı olarak ben cowon'u çok fazla tasvip etmiyorum. Ne garanti desteği var ne de bozulursa yaptırtma imkanınız var. D3 iyi hoş j3 ten daha üstün özelliklere sahip ama cowonlar cidden çok dayanıksız.


Cowon D2 kullanıyorum. Çok önce D2+ yaptım firmware ile.

2006 yılında almıştım. 2011 in sonlarına geldik. Hâlâ taş gibi, camında çizik bile yok, kullanmaktan düğmelerinin üzerindeki plastiğin rengi açıldı silikleşti ama bir kere bile sorun çıkartmadı, arıza yapmadı, canavar gibi çalışıyor mâşallah. Üzerinde ufak tefek çizikler var ama dayanıksız kelimenize katılmıyorum.

Düzgün kullanılan bir cihazın durup dururken bozulması çok büyük şanssızlık olur o kadar. 6 yıldır da bozulmadı...
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OverClocK1ng 8 yıl
İyi oldu bu. Cihaz güzeldi ama çok takılma ve yavaşlama oluyordu. Hatta forumdan bir arkadaş yurtdışından getirtmişti ama biraz da pişman olmuştu. Bu güncellemeyle eğer hızı epey artar ve takılma kalkarsa ben de J3 yerine D3 düşünebilirim yani.
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