Cowon D3 Plenue, Android 2.3 güncellemesi alıyor

Haber Editörü
Dijital medya oynatıcı pazarının önemli oyuncularından biri olan Cowon, güçlü özellikleriyle öne çıkan Android'li medya oynatıcısı D3 Plenue'yu Android 2.3 Gingerbread'e güncelliyor.
Android 2.1 işletim sistemiyle gelen D3, Android 2.3 ile müzik oynatma zamanlayıcısı, plug-in kod desteği, arama widget'ı ve VoIP desteği gibi çeşitli özelliklere kavuşurken; arayüz performansı da güncellemeden pozitif olarak etkileniyor.
Cowon D3'ün öne çıkan bazı özelliklerini hatırlayacak olursak;
- 3.7 inçte 800x480 piksellik görüntü sağlayan AMOLED ekran
- 1080p içerik oynatabilme
- HDMI çıkışı
- 8/16 ve 32 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı
- Wi-Fi
- Bluetooth 2.1
- microSD kart girişi
- FM Radio, Cowon e-kitap ve Twitter yazılımı
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Bütün konuları hortlatmak nasıl bir duygu?
cowon kadar kalitelisini görmedim.2006 dan beri iaudio7 kullanıyorum. ses kalitesi diğer markalara 3 basar.ses yüksekliğide öyle. tam doyurucu mp3.
Cowon D2 kullanıyorum. Çok önce D2+ yaptım firmware ile.
2006 yılında almıştım. 2011 in sonlarına geldik. Hâlâ taş gibi, camında çizik bile yok, kullanmaktan düğmelerinin üzerindeki plastiğin rengi açıldı silikleşti ama bir kere bile sorun çıkartmadı, arıza yapmadı, canavar gibi çalışıyor mâşallah. Üzerinde ufak tefek çizikler var ama dayanıksız kelimenize katılmıyorum.
Düzgün kullanılan bir cihazın durup dururken bozulması çok büyük şanssızlık olur o kadar. 6 yıldır da bozulmadı...