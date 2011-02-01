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Cowon'dan Android'li ve AMOLED ekranlı medya oynatıcısı; D3

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Cowon'dan Android'li ve AMOLED ekranlı medya oynatıcısı; D3
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Android denildiğinde akla genellikle ya akıllı telefonlar geliyor ya da tabletler. Fakat bir de diğer taşınabilir cihazlar var; medya oynatıcıları. Android'in liderliğe doğru emin adımlarla yürüdüğü bugünlerde isminden başarıyla söz ettiren Kore'li üretici Cowon, Android işletim sistemiyle donattığı yeni cihazı D3'ü Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tasarımıyla göz dolduran D3 birçok kullanıcıyı tatmin edecek büyüklükte, 3,7 inçlik 800x480 piksele destek veren AMOLED ekrana sahip. Ekranında 16 milyon renk gösterebilen cihaz, 1080p çözünürlüğünde yüksek kaliteli videoları oynatabilirken; T-DMB (Digital Broadcasting) desteği sunuyor. 32GB'lık depolama alanında NTFS sistemini kullanan D3, sunduğu video deneyimini HDMI çıkışı sayesinde bir adım daha ileri götürüyor.

Cihazın genel özelliklerini madde madde yazmak gerekirse;

  • Full HD 1080p Video Playback
  • 3.7 inç boyutlarında 16M renk gösterebilen 800x480 piksellik AMOLED ekran
  • JetEffect 3.0 & BBE+ desteği
  • Android OS
  • WLAN, Bluetooth
  • T-DMB
  • FM Radyo ve kaydedici
  • MicroSD Kart girişi
  • Dahili hoparlör
  • G-Sensör
  • Dokunsal geri besleme
  • NTFS Dosya sistemi
  • HDMI çıkışı

15 Şubat'ta İngiltere'de satışa sunulacak olan D3'ün satış fiyatı 280 Sterlin olarak belirlenmiş.

Cowon'dan Android'li ve AMOLED ekranlı medya oynatıcısı; D3
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OverClocK1ng 8 yıl
Vay bee. Sonunda NTFS destekli adam gibi bir PMP çıktı. Böylece 4Gb dan büyük FullHD Filmleri HDMI dan Plazma, LED , LCD ye bağlayıp düzgün bir şekilde film izleyebileceğiz...
Bende de yılların eskitemediği D2+ Modlu D2 var...
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ironer 8 yıl
16gb sipariş verdim.Postayla gelecek ama umarım bi sorun çıkmadan alabilirim postaneden.

dmb ne işe yarar , ya da türkiye de işe yararmı bilmiyoruym ama ,8gb olan modelinde bu özellik yokmuş.
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vbalikci 8 yıl
s9 kullanıyordum, artık upgrade zamanı gelmiştir :)
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Batuist 8 yıl
özellikleri gerçekten çok iyi.. super amoled ekran ile çok daha uzun süre kullanım imkanı sunacaktır.. ama fiyat olarak biraz tuzlu..
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