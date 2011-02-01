Cowon'dan Android'li ve AMOLED ekranlı medya oynatıcısı; D3

Android denildiğinde akla genellikle ya akıllı telefonlar geliyor ya da tabletler. Fakat bir de diğer taşınabilir cihazlar var; medya oynatıcıları. Android'in liderliğe doğru emin adımlarla yürüdüğü bugünlerde isminden başarıyla söz ettiren Kore'li üretici Cowon, Android işletim sistemiyle donattığı yeni cihazı D3'ü Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tasarımıyla göz dolduran D3 birçok kullanıcıyı tatmin edecek büyüklükte, 3,7 inçlik 800x480 piksele destek veren AMOLED ekrana sahip. Ekranında 16 milyon renk gösterebilen cihaz, 1080p çözünürlüğünde yüksek kaliteli videoları oynatabilirken; T-DMB (Digital Broadcasting) desteği sunuyor. 32GB'lık depolama alanında NTFS sistemini kullanan D3, sunduğu video deneyimini HDMI çıkışı sayesinde bir adım daha ileri götürüyor.

Cihazın genel özelliklerini madde madde yazmak gerekirse;

Full HD 1080p Video Playback

3.7 inç boyutlarında 16M renk gösterebilen 800x480 piksellik AMOLED ekran

JetEffect 3.0 & BBE+ desteği

Android OS

WLAN, Bluetooth

T-DMB

FM Radyo ve kaydedici

MicroSD Kart girişi

Dahili hoparlör

G-Sensör

Dokunsal geri besleme

NTFS Dosya sistemi

HDMI çıkışı

15 Şubat'ta İngiltere'de satışa sunulacak olan D3'ün satış fiyatı 280 Sterlin olarak belirlenmiş.