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Creative Airwave & Airwave HD Kablosuz Hoparlör Video İnceleme

5 yıl
60,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda ses çözümleri konusunda uzman firmalardan Creative'in taşınabilir kablosuz hoparlörleri Airwave ve Airwave HD modellerini inceliyoruz.
 

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volkan demirr 5 yıl
ben cumartesi vatan bilgisayardan aldım ürünü ürün ebat bakımından çok güzel yeşil rengi aldım ki eşim böyle renkli gösterişli ürünleri çok sever . es kalitesi çok iyi çalışma süresi 10 saat diyor ama ben 2 günde sanırsam 10 saatten daha fazla kullanmışımdır.evim dubleks ve alt katta her oda da kullanabiliyorum kablosuz çekimde bir kusur yok. ayrıca ürünün mikrofonu çok kuvvetli 1 metre uzaktayken bile rahatlı telefon konuşması yapabiliyorum karsı taraf beni cok net duyabiliyor. fiyatta çok hoş ben aldım kullanılıyorum çok memnunum herkese gönül rahatıyla tavsiye ediyoruz.
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caglarrrrrr 5 yıl
Arkada calan muzigin youtube linkini atabilecek varmi ?
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Şekilsiniz ya 5 yıl
10 saat müzik süresi kulağa hoş geliyor ses kaliteside gayet iyidir heralde sağlam bir markanın ürünü sonuçta denemek lazım.
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District7 5 yıl
Airwave'in düz modelinin tüm renkleri Vatan'da satışa çıkmış. %25-%30 Haftasonu indirimleriyle güzel, alınabilir fiyatlara iner gibi gözüküyor. HD modelini ise bulamadım, henüz gelmedi herhalde.

http://www.vatanbilgisayar.com/searchnew.aspx?q=airwave
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Kabloludan devam durum düzelince kablosuza bakarız.
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Barbaroscakir 5 yıl
Airwave fiyatı hem daha uygun hem de pil ömrü çok daha uzun. İki kişi bağlanıcak diye 5 saatlik pil ömrünü feda etmek mantıklı değil.
Ürünü incelemek yerine adamların üstünü başını inceleyenler alemsiniz.
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SeRo-34 5 yıl
Amazon'un almanya sitesinde ürün zaten satılıyormuş: amazon.de/...

Fiyatın avrupadan da ucuz olacağı düşünülürse 150 TL falan olur heralde düz modeli.

HD ise 200 lira civarı birşey olur. Ayrıca farklı renkleri de varmış ürünün.
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HectorBarbossa 5 yıl
Creative yine kalitesini konuşturmuş. Creative ürünleri çok ucuz olmuyor, bunlarında çok ucuz olmasını beklemiyorum ama normal fiyatın biraz daha altında olursa bulunmaz fırsat olabilir. Fiyatı için ortalama bir şey söyleseydiniz keşke.
Ülkemizde kablosuz hoparlör kullanımı ve rekabet artığı sürece fiyatlar daha düşer. Ama şu anlık böyle ürünlerin fiyatları pek aşağıda olmuyor.
Videoda bile HD adlı ürünün kalitesi belli oluyor. Gerçekte bu fark daha fazla belli olur. Hem HD adlı ürünün biraz daha zarif.
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adogs 5 yıl
telefon görüşmesi de yapacaktınız onu göremedim?
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Burzum_^^ 5 yıl
Donanim haber bu isi gittikce daha profesyonel yapmaya basladi, adamlar 128mb flas diski 10 dakika anlatsalar acip izleyecegim :)
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Koridor Tarafı 5 yıl
braz da müzik çalalım , braz da demo yapalım
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One_Shot 5 yıl
irwiyw ve irwiyw heyçdi
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