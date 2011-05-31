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Creative'den yeni ses işlemcisi; Sound Core3D

7 yıl
11,3b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok ZiiLabs tarafından geliştirilen ARM tabanlı yongada sistem platformlarıyla gündeme gelen Creative, Sound Core3D adını verdiği çok çekirdekli yeni ses işlemcisini duyurdu. Yüksek kaliteli ses kodeki ve bir grup DSP çekirdeğini aynı silikon üzerinde buluşturan yeni ses işlemcisi, iki temel konfigürasyon halinde sunulacak.

Creative'den yapılan açıklamaya göre yeni ses işlemcisinin merkezinde Quartet DSP ve dört bağımsız işlem çekirdeği ile birlikte 6-kanal 24-bit 102dB sayısal-analog dönüştürücü ile 4-kanal 24-bit 101dB analog-sayısal dönüştürücüuye ve ayrıca kulaklık güçlendiricisine yer veriliyor. Creaitve mühendisleri ve bilimadamları tarafından geliştirilen yeni ses işlemcisi aynı zamanda dijital mikorofon arabirimine, S/PDIF giriş-çıkışlarına ve genel amaçlı I/O özelliklerine de sahip.

Dolby Digital çözümleme için sertifikalandırılan ve THX TruStudio Pro oynatım yeteneğine sahip olan ses işlemcisi, Creative tarafından geliştirilen çeşitli ses teknolojilerine de tam destek sunuyor. Hem anakart hem de tüketici elektroniği üreticileri tarafından kullanılması beklenen Sound Core3D işlemcisine adapte olacağını açıklayan ilk isim Gigabyte oldu


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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Kor la ilgili ne çıkarsa tutuyor. Dual Core, Core2 Duo, Core i7
Baktı Creative "Ulan herkes koyuyo, ben de Core'um" dedi ve Core3D'yi çıkartı.
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ikdemrici 7 yıl
müzik için güzel bir kart bunu uttum :)
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fukox 7 yıl
ses kartı değilmi simdi bu?nereye takçan?hey allahım yaw.

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tylor 7 yıl
maalesef artık ses kartlarının pek bir önemi kalmadı, sağolsun microsoft kendini baltaladığı gibi başkalarını da baltalamaya devam ediyor.
windows 7 ile birlikte ses kartının tüm işlevleri yerle bir oldu neredeyse, eax gitti yahu daha ne olsun :S
he microsoft he x-box alıcaz söz, tamam artık öldürme daha fazla pc oyunculuğunu.
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Menow 7 yıl
Sabah sabah yardın beni OverClocKing :D
Creative 8 çekirdekli ses kartı üretirse alıp crysis oynayacağım. Muhtemelen ses görüntüden önce gelecek :D
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Kor la ilgili ne çıkarsa tutuyor. Dual Core, Core2 Duo, Core i7
Baktı Creative "Ulan herkes koyuyo, ben de Core'um" dedi ve Core3D'yi çıkartı.
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Tolgá 7 yıl

OverClocKing
Kor la ilgili ne çıkarsa tutuyor. Dual Core, Core2 Duo, Core i7
Baktı Creative "Ulan herkes koyuyo, ben de Core'um" dedi ve Core3D'yi çıkartı.



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xRay97 7 yıl

OverClocKing

Kor la ilgili ne çıkarsa tutuyor. Dual Core, Core2 Duo, Core i7

Baktı Creative "Ulan herkes koyuyo, ben de Core'um" dedi ve Core3D'yi çıkartı.





Komiksin Man :)
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yelkowan 7 yıl
@Batuist başlığı ilk gördüğümde çok heyecanlandım uzun zamandır
duymak istediğimiz yeni ses işlemcisi geliyor dedim ama yazdıkların
aklıma gelince bi anda hevesim ve heyacanım gitti...
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Batuist 7 yıl
yazının sonunda anakartlar için onboard olarak kullanılacak bir işlemci olduğunu anlıyorum doğru mu bu? Artı keşke 2012de windows 8 ile birlikte çıksaymış.. şimdi windows7ye destek verir windows8e destek vermez. İnetnet sitesinden de bir açıklama yapar işlemcimiz sound core3d windows8 de kullanılamaz bunun için yeni çıkardığımız soundcore3d version 2 işlemcisine sahip yeni bir anakart satın almanız gerekmektedir... creative bu yaparsa hiç şaşmam..
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Bosu 7 yıl

Batuist

yazının sonunda anakartlar için onboard olarak kullanılacak bir işlemci olduğunu anlıyorum doğru mu bu? Artı keşke 2012de windows 8 ile birlikte çıksaymış.. şimdi windows7ye destek verir windows8e destek vermez. İnetnet sitesinden de bir açıklama yapar işlemcimiz sound core3d windows8 de kullanılamaz bunun için yeni çıkardığımız soundcore3d version 2 işlemcisine sahip yeni bir anakart satın almanız gerekmektedir... creative bu yaparsa hiç şaşmam..


Dün akşam creative nin sitesine baktığımda zs2 için bile windows 7 driverları mevcuttu bilginize.
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qoqoCAN 7 yıl
denemek isterim
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powerhead 7 yıl
Creative'in Sound Products olarak yaptığı en akıllı hamle E-Mu'yu satın almaktır.
Onun dışında ne geliştirirse geliştirsin cazip gelmiyor.
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