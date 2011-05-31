Creative'den yeni ses işlemcisi; Sound Core3D

Son dönemde daha çok ZiiLabs tarafından geliştirilen ARM tabanlı yongada sistem platformlarıyla gündeme gelen Creative, Sound Core3D adını verdiği çok çekirdekli yeni ses işlemcisini duyurdu. Yüksek kaliteli ses kodeki ve bir grup DSP çekirdeğini aynı silikon üzerinde buluşturan yeni ses işlemcisi, iki temel konfigürasyon halinde sunulacak.

Creative'den yapılan açıklamaya göre yeni ses işlemcisinin merkezinde Quartet DSP ve dört bağımsız işlem çekirdeği ile birlikte 6-kanal 24-bit 102dB sayısal-analog dönüştürücü ile 4-kanal 24-bit 101dB analog-sayısal dönüştürücüuye ve ayrıca kulaklık güçlendiricisine yer veriliyor. Creaitve mühendisleri ve bilimadamları tarafından geliştirilen yeni ses işlemcisi aynı zamanda dijital mikorofon arabirimine, S/PDIF giriş-çıkışlarına ve genel amaçlı I/O özelliklerine de sahip.

Dolby Digital çözümleme için sertifikalandırılan ve THX TruStudio Pro oynatım yeteneğine sahip olan ses işlemcisi, Creative tarafından geliştirilen çeşitli ses teknolojilerine de tam destek sunuyor. Hem anakart hem de tüketici elektroniği üreticileri tarafından kullanılması beklenen Sound Core3D işlemcisine adapte olacağını açıklayan ilk isim Gigabyte oldu