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    Intel Nova Lake işlemcilerin performans rakamları sızdırıldı

    Intel’in yaklaşmakta olan Nova Lake mimarisi, sızdırılan slaytlara göre çift haneli artışlar sunabilir. Core Ultra 200 serisine kıyasla %60'a kadar farktan söz ediliyor. 

    Intel Nova Lake işlemcilerin performans rakamları sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Intel, 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı Nova Lake mimarisiyle önemli bir performans sıçraması hedefliyor. Ortaya çıkan yeni bir sunum slaytına göre Core Ultra 300 serisi, selefinden %60'a kadar daha hızlı olacak. Peki AMD 9000X3D serisi hedefte mi? İşte detaylar...

    Nova Lake mimarisi geliyor

    Intel'den sızdırılan bilgiler arasında, Nova Lake işlemciler için ">1.1x single-thread" ve ">1.6x multi-thread" gibi ifadelere dikkat çekiliyor. Bu artışların hangi segment için geçerli olduğu henüz bilinmiyor.  Ancak sunulan değerler mobil bir işlemciye ya da amiral gemisi olmayan bir konfigürasyona ait olabilir.

    Dikkat çeken nokta ise, Intel'in uzun bir aradan sonra yeniden oyun performansına odaklandığını açık şekilde vurgulaması. Slaytta geçen "eadership in gaming performance" ifadesi, firmanın özellikle AMD’nin 3D V-Cache’li Ryzen 9000X3D işlemcilerine karşı konumlanmaya hazırlandığını gösteriyor.

    Intel Nova Lake işlemcilerin performans rakamları sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan çekirdek yapılandırmaları da sızan detaylar arasında. Nova Lake-S ailesinin 16 adet performans, 32 verimlilik ve 4 adet düşük güçlü çekirdek olmak üzere toplamda 52 çekirdek sunacağı belirtiliyor. Bu yeni düşük güçlü çekirdekler, sızdırılan slaytta da yer alıyor ve artık toplam mimari hesabına dahil ediliyor.

    Anakart bölümünde ise önemli bir değişiklik planda. Nova Lake-S masaüstü platformunun LGA-1954, mobil tarafın ise BGA-2540 soketlerini kullanacağı belirtiliyor. Bu durum, yeni nesil işlemcilerin mevcut anakartlarla uyumlu olmayacağını doğruladı. Yani Nova Lake'e geçiş için yeni bir platform şart olacak.

    Tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Intel'in Nova Lake mimarisini 2026 yılında duyurması bekleniyor. Öte yandan, Arrow Lake serisinin yenilenmiş bazı K serisi işlemcilerle birlikte pazarda bir süre daha varlık göstermesi olası.

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