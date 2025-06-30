Intel Nova Lake işlemcilerin performans rakamları sızdırıldı

Nova Lake mimarisi geliyor
Intel'den sızdırılan bilgiler arasında, Nova Lake işlemciler için ">1.1x single-thread" ve ">1.6x multi-thread" gibi ifadelere dikkat çekiliyor. Bu artışların hangi segment için geçerli olduğu henüz bilinmiyor. Ancak sunulan değerler mobil bir işlemciye ya da amiral gemisi olmayan bir konfigürasyona ait olabilir.
Dikkat çeken nokta ise, Intel'in uzun bir aradan sonra yeniden oyun performansına odaklandığını açık şekilde vurgulaması. Slaytta geçen "eadership in gaming performance" ifadesi, firmanın özellikle AMD’nin 3D V-Cache’li Ryzen 9000X3D işlemcilerine karşı konumlanmaya hazırlandığını gösteriyor.
Anakart bölümünde ise önemli bir değişiklik planda. Nova Lake-S masaüstü platformunun LGA-1954, mobil tarafın ise BGA-2540 soketlerini kullanacağı belirtiliyor. Bu durum, yeni nesil işlemcilerin mevcut anakartlarla uyumlu olmayacağını doğruladı. Yani Nova Lake'e geçiş için yeni bir platform şart olacak.
Tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Intel'in Nova Lake mimarisini 2026 yılında duyurması bekleniyor. Öte yandan, Arrow Lake serisinin yenilenmiş bazı K serisi işlemcilerle birlikte pazarda bir süre daha varlık göstermesi olası.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: